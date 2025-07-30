Диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть в жару

Диетолог Соломатина: в жару не стоит есть мясо и пить алкоголь
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В жару не стоит пить алкоголь
В жару не стоит пить алкоголь Фото:

В жаркую погоду стоит отказаться от употребления красного мяса и крепких напитков. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, такие продукты создают дополнительную нагрузку на организм, уже испытывающий стресс из-за высоких температур.

«[В жару не стоит есть баранину, говядину, свинину], особенно приготовленные не в виде биточков, которые легко усваиваются, а в виде шашлыка», — пояснила Соломатина в разговоре с RT. Она отметила, что такие блюда усваиваются тяжелее по сравнению с мясными котлетами или биточками.

Эксперт также советует временно отказаться от алкоголя, который может усугубить обезвоживание. Кроме того, Соломатина предостерегла от употребления продуктов, стимулирующих симпатическую нервную систему: к ним она отнесла крепкий чай, кофе, шоколад и какао. По мнению диетолога, такие напитки и лакомства способны усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему в жару.

В Москве в ближайшие дни, 31 июля и 1 августа, ожидается аномальная жара с максимальной температурой воздуха до 31 градуса, пишет «Царьград». Как отмечает специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, к концу недели возможны осадки, которые приведут к понижению температуры до 24–26 градусов. В связи с прогнозируемой жаркой погодой МЧС по Москве обращается к жителям города с рекомендацией ограничить пребывание на открытом солнце, выбирать затененные или прохладные места, носить головные уборы и уделять особое внимание поддержанию водного баланса.

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В жаркую погоду стоит отказаться от употребления красного мяса и крепких напитков. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, такие продукты создают дополнительную нагрузку на организм, уже испытывающий стресс из-за высоких температур. «[В жару не стоит есть баранину, говядину, свинину], особенно приготовленные не в виде биточков, которые легко усваиваются, а в виде шашлыка», — пояснила Соломатина в разговоре с RT. Она отметила, что такие блюда усваиваются тяжелее по сравнению с мясными котлетами или биточками. Эксперт также советует временно отказаться от алкоголя, который может усугубить обезвоживание. Кроме того, Соломатина предостерегла от употребления продуктов, стимулирующих симпатическую нервную систему: к ним она отнесла крепкий чай, кофе, шоколад и какао. По мнению диетолога, такие напитки и лакомства способны усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему в жару. В Москве в ближайшие дни, 31 июля и 1 августа, ожидается аномальная жара с максимальной температурой воздуха до 31 градуса, пишет «Царьград». Как отмечает специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, к концу недели возможны осадки, которые приведут к понижению температуры до 24–26 градусов. В связи с прогнозируемой жаркой погодой МЧС по Москве обращается к жителям города с рекомендацией ограничить пребывание на открытом солнце, выбирать затененные или прохладные места, носить головные уборы и уделять особое внимание поддержанию водного баланса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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