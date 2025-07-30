Книга Навального* «Патриот» внесена в перечень экстремистских материалов

Министерство юстиции России включило книгу Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов) «Патриот» в федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщили в российском ведомстве.
В перечень попало русскоязычное издание книги 2024 года, выпущенное литовским издательством One Book Publishing. Как следует из информации на сайте Минюста, основанием для запрета публикации стало решение Ленинградского областного суда, вынесенное в июне 2025 года.
Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в исправительном учреждении после прогулки. В колонии №3 ЯНАО Навальный почувствовал недомогание и вскоре потерял сознание. Медицинский персонал учреждения незамедлительно приступил к оказанию помощи, а также была оперативно вызвана бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на принятые меры, спасти Навального не удалось.
*Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.