Книга Навального* «Патриот» внесена в перечень экстремистских материалов

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Минюст РФ внес в перечень экстремистских материалов книгу Навального* «Патриот»
Минюст РФ внес в перечень экстремистских материалов книгу Навального* «Патриот» Фото:

Министерство юстиции России включило книгу Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов) «Патриот» в федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщили в российском ведомстве.

В перечень попало русскоязычное издание книги 2024 года, выпущенное литовским издательством One Book Publishing. Как следует из информации на сайте Минюста, основанием для запрета публикации стало решение Ленинградского областного суда, вынесенное в июне 2025 года.

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в исправительном учреждении после прогулки. В колонии №3 ЯНАО Навальный почувствовал недомогание и вскоре потерял сознание. Медицинский персонал учреждения незамедлительно приступил к оказанию помощи, а также была оперативно вызвана бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на принятые меры, спасти Навального не удалось.

*Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов

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Министерство юстиции России включило книгу Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов) «Патриот» в федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщили в российском ведомстве. В перечень попало русскоязычное издание книги 2024 года, выпущенное литовским издательством One Book Publishing. Как следует из информации на сайте Минюста, основанием для запрета публикации стало решение Ленинградского областного суда, вынесенное в июне 2025 года. Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в исправительном учреждении после прогулки. В колонии №3 ЯНАО Навальный почувствовал недомогание и вскоре потерял сознание. Медицинский персонал учреждения незамедлительно приступил к оказанию помощи, а также была оперативно вызвана бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на принятые меры, спасти Навального не удалось. *Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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