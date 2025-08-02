Сергей Соседов заявил, что Макаревич* не дружит с головой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу недавнего заявления Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), адресованного знаменитому композитору Александре Пахмутовой. Тогда фронтмен группы «Машина времени» сказал, что ее композиции, которые она предлагала современным группам — ужасны. По словам Соседова, Макаревич намеренно инициирует подобные конфликты с целью привлечения общественного интереса к собственной персоне.
«Макаревич просто не дружит с головой. Он думал, что он — „Ах!“, а оказалось, что он — „Эх!“. Я не думаю, кстати говоря, что он завидует Пахмутовой. Она же — такая величина!», — сказал Соседов в беседе с корреспондентом MK.RU.
Также музыкальный критик отметил, что Макаревич попросту не понял, что сказал. Лучшим решением здесь, считает Соседов, не реагировать на подобные слова музыканта.
«Ему вообще нельзя открывать рот по поводу Пахмутовой, потому что ею можно только восхищаться! Он просто себя не контролирует, „не фильтрует базар“. Мы не должны на его слова вообще никак реагировать. Этими словами он поставил диагноз себе, а не Пахмутовой», — отметил музыкальный эксперт.
Ранее Макаревич рассказал, что на его супругу Эйнат Кляйн напала акула. Как отметил музыкант, происшествие случилось во время дайвинга. Его семья участвовала в экскурсии под руководством инструкторов с целью наблюдения за тигровой акулой, длина которой составляла примерно 3,5 метра. В определенный момент хищная рыба внезапно укусила кислородный баллон Кляйн. По словам музыканта, инцидент мог бы иметь более серьезные последствия, если бы акула схватила баллон немного ниже.
*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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