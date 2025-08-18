Трамп не скрывая высмеял Зеленского во время встречи

Слова Трампа вызвали смех у присутствующих на встрече
Слова Трампа вызвали смех у присутствующих на встрече
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп пошутил о возможности отмены президентских выборов в США в случае военного конфликта. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Вы говорите, что во время конфликта выборы невозможны. Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии конфликта с кем-то, выборы больше не будут проводиться», — заявил Трамп, вызвав смех у присутствующих на встрече.

В столице США начались переговоры между Зеленским и Трампом. Это их первая личная встреча после произошедшего в феврале 2025 года инцидента в Овальном кабинете. Ожидается, что спустя несколько часов к дискуссии присоединятся лидеры Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также делегации НАТО и Европейской комиссии.

Ключевыми темами переговоров заявлены вопросы урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины, рассмотрение возможных территориальных компромиссов и проведение выборов в стране. Кроме того, обсуждается предоставление Киеву гарантий безопасности. На текущий момент Зеленский уже провел предварительные консультации с европейскими представителями и специальным посланником США Китом Келлогом.

