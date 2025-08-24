Любимый дизайнер Пугачевой назвал самых стильных звезд «Новой волны»

В Казани в самом разгаре конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Каждый вечер звезды удивляют не только хитами, но и нарядами. Звездный дизайнер Игорь Гуляев, которого называют любимым модельером Аллы Пугачевой, наблюдает за происходящим в столице Татарстана воочию. В разговоре с URA.RU он назвал самых стильных звезд «Новой волны».
«Дима Билан мне понравился, — начал перечислять Игорь модных знаменитостей. — Он выглядел прекрасно: Дима всегда на уровне. Лазарев тоже в своем образе смотрелся очень достойно. У Леши Чумакова был яркий выход. Несмотря на то, что он после операции сюда приехал. В такое непростое для себя время (неделю назад он перенес операцию на позвоночнике — прим. ред.) Алексей выглядит очень достойно».
Из женщин Гуляев выделил двух певиц, которых, по его мнению, можно назвать самыми стильными на «Новой волне».
«Анна ASTI была очень красивая, — продолжает Игорь. — У нее сексуальная фигура, вчера вечером она открыла спину. Смотрелась Анна очень достойно. Если есть, что показать, то почему не показывать?»
Гуляеву также очень понравилась Лолита, которая вышла на сцену в черном. «У Лолиты был яркий образ (певица вышла на сцену в водолазке и трениках — авт.), — говорит Игорь Гуляев. — Ей позволительно выходить на сцену в спортивных штанах. Лола, как никто другой знает, как быть и хулиганкой, и изысканной и благородной дамой.
Гуляев говорит, что в последнее время звезды первой величины стали одеваться на уровне и меньше совершать модных промахов. Игоря это очень радует.
«Выступающие на „Новой волне“ звезды — люди штучные, которые знают, как себя преподать, как себя преподнести, — объясняет Гуляев. — Меня радует, что в последнее время многие наши артисты стали действительно одеваться элегантно и со вкусом. Когда артист выглядит достойно, его хочется слушать, его хочется видеть, к его творчеству хочется прикасаться. Внешний вид очень важен для каждого артиста».
Напомним, сегодня на «Новой волне» вечер Иванушек International. В Казани ждут Григория Лепса, SHAMANa и Александра Иванова. А завтра на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки появятся Валерий Леонтьев и Татьяна Буланова.
