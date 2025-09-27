Совместные взаимовыгодные проекты: Россия и США нашли точки соприкосновения

Россия и США выразили готовность реализовывать взаимовыгодные проекты в тех областях, где совпадают их интересы. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя свою недавнюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио.
«Мы обсуждали с Марко Рубио эту философию: когда интересы совпадают — а таких моментов в отношениях между нашими странами немного — не использовать их для реализации современных взаимовыгодных проектов было бы глупо», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция ведется на официальном сайте МИД РФ.
Переговоры между Лавровым и Рубио прошли в Нью-Йорке за закрытыми дверями и длились около часа. Это уже вторая их встреча за последние месяцы — предыдущие переговоры состоялись в июле 2025 года на полях мероприятий АСЕАН в Малайзии. По итогам нынешней встречи Лавров жестом показал удовлетворение результатами, что отметили журналисты.
