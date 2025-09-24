Лавров оценил встречу с Рубио большим пальцем вверх

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, прошедших в Нью-Йорке, оценил итоги встречи, показав большой палец вверх. Об этом сообщают журналисты.
«Сергей Викторович по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Кратко и понятно», — пишет telegram-канал «Ruptly — Первое Российское Видеоагентство»
В Нью-Йорке состоялись переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио. Переговоры проходили за закрытыми дверями и продолжались приблизительно час. Предыдущая двусторонняя встреча Лаврова и Рубио прошла в июле текущего года на полях мероприятий, проходивших в рамках АСЕАН в Малайзии.
