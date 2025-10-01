Всех туристов вертолетом МЧС России эвакуировали с горы Фишт в Адыгее

Для эвакуации пострадавших и погибшего был задействован вертолет Ка-32
Для эвакуации пострадавших и погибшего был задействован вертолет Ка-32 Фото:

В Адыгее с помощью вертолета эвакуировали группу туристов с горы Фишт. Об этом сообщает МЧС России.

«Всех туристов вертолетом МЧС России эвакуировали с горы Фишт в Адыгее», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Для эвакуации пострадавших и погибшего был задействован вертолет Ка-32. С северного склона Фишта пострадавшего альпиниста доставили на базу ЮРПСО в Сочи, где его уже ожидала карета скорой помощи.

Один из участников группы погиб на опасном участке маршрута. Его тело также было эвакуировано с помощью вертолета и передано следственным органам Республики Адыгея. Оставшимся четырем членам туристической группы медицинская помощь не потребовалась. Их также эвакуировали с горы Фишт вертолетом и доставили к месту стоянки их личного транспорта.

Ранее сообщалось, что на северном склоне горы Фишт в Республике Адыгея двое альпинистов, состоявших в официально зарегистрированной туристической группе, сорвались во время восхождения. Один из пострадавших погиб на месте, второй получил травмы, не позволяющие ему передвигаться самостоятельно. В состав группы входили шесть человек.

