Цены на российский препарат против рака упали в два раза

ФАС в два раза снизит цены на российский препарат против рака «Регорафениб-Амедарт»Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала цену на второй российский дженерик против рака «Регорафениб-Амедарт». Она в половину ниже стоимости аналогичного препарата иностранного производства «Стиварга», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Согласованные предельные отпускные цены на „Регорафениб-Амедарт“ снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства „Стиварга“ на 50%», — сообщило ведомство в Telegram. Отмечается, что после регистрации цен на второй отечественный дженерик, стоимость первого — «Регорафениб-Промомед» — также должна быть снижена. ФАС направило уведомление фармпроизводителю. По данным ведомства, в медучреждениях препараты будут предоставляться гражданам бесплатно.
Ранее сообщалось, что в России лекарства для лечения рака крови и против опухолей находятся на финальной стадии разработки. Также была создана вакцина против онкологических заболеваний. В конце сентября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что она станет доступна пациентам с раком в течение ближайших полутора месяцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.