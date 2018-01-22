Свердловские власти создали ЧП из провинциальной интрижки

19:18 22 января 2018 9

Природные ресурсы области все меньше соответствуют экологическим нормам. Самое время Кузнецову (в красном) сменить пост Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские власти продемонстрировали неспособность отражать любой негатив, создав из разборок малоизвестных уральцев ЧП регионального масштаба. Административная слабость была продемонстрирована в понедельник, 22 января, когда министр природных ресурсов Свердловской области и кандидат в главы Мингосимущества Алексей Кузнецов созвал брифинг, на котором оправдывался за действия чиновников и казаков, попытавшихся помешать проведению несогласованных соревнований автогонщиков на льду озера Балтым. Политтусовка увидела в этом скандале на ровном месте финальные аккорды борьбы за МУГИСО.

Если ты защищаешь экологию — зачем казачество и добровольцы с Украины? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Брифингом Кузнецов ответил на повестку, которую пиарщик Платон Маматов формировал с субботы, 20 января. Маматов написал в Facebook и разослал по ведущим уральским СМИ сообщения, что чиновники намерены помешать гонкам в городе — спутнике Екатеринбурга, Верхней Пышме. Один из организаторов мероприятия Максим Ченцов объявил планы препятствовать соревнованиям «околозаконными» и направленными на то, чтобы «испортить жизнь спортсменам». Организаторы настаивали, что власть действует в интересах «олигарха из УГМК» Сергея Ратманова, имеющего «огромный административный ресурс» и недовольного, что «под его окнами ездят автомобили». Официально местные власти запретили соревнования из-за соображений сохранения экологии.

Во время гонок, 21 января, представители госинспекции по маломерным судам, ДПС, чиновники из минприроды и казаки постарались заблокировать спортсменам выезд на ледовый трек и провоцировали драку. Как написал в новом сообщении для СМИ Маматов, «казаками, вооруженными ножами и нагайками, руководит чиновница из минприроды», а на одежде у казаков заметны нашивки «Союза добровольцев Донбасса». Итогом противостояния стала одна разбитая телекамера и составление нескольких протоколов об административных правонарушениях, но соревнования все равно состоялись.

Тем не менее утром 22 января департамент информполитики свердловских властей объявил о брифинге министра природы Алексея Кузнецова — «по вопросу ограничений выезда автотранспорта на лед». Комментируя локальную потасовку, глава ведомства снял с себя ответственность за поступок казаков, предложив разбираться с ними полиции. Действия своих подчиненных заметно нервничающий Алексей Кузнецов назвал правильными, уточнив, что «сотрудники министерства никаких претензий по проведению гонок не высказывали, вопрос задавался по нахождению транспортных средств в водоохранной зоне».

Несмотря на противодействие гонщикам, защитить озеро и свою позицию по нему власти не удалось ни административно, ни информационно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатели в свердловской политтусовке увидели в скандале попытку сорвать назначение Алексея Кузнецова главой мингосимущества Свердловской области, а то и вице-премьером — по словам источников, кресло скоро оставит собирающийся в отставку куратор МУГИСО Сергей Зырянов. «До сих пор региональное минприроды не участвовало ни в одном громком скандале. Но сегодня вступает в незначительный спор, чтобы защитить безупречную репутацию министра и сорвать предстоящее назначение», — предполагает коллега Кузнецова по свердловскому правительству.

«Отличный пример, как из попытки решения одной проблемы можно раздуть другую. Если ты считаешь, что это вредит экологии, то при чем тут казаки и Донбасс? Антикризисное сопровождение происходящего у власти провалилось, — объяснил политолог Александр Пирогов. — Нужно уметь работать с общественными группами, чьи интересы могут вступить в противоречие с интересами власти. Есть событие — визуализируй заранее, продумай несколько вариантов реагирования и всегда держи в голове, что большому кругу, из которого складывается общественное мнение, наплевать, на чьей стороне правда. Экономия мышления приводит к тому, что все будет так, как это показали в телевизоре, или как на картинке в интернете».

Год назад Пирогов в интервью «URA.RU» предупреждал, что «в условиях скукоженной повестки есть огромный запрос на яркие информповоды», а люди «начинают ценить даже фейковые новости», потому что «власть предлагает аудитории только уныние».

Глава регионального минприроды Алексей Кузнецов уточнил, что не считает случившееся — локальный скандал на льду и последовавший брифинг — серьезным ударом: «Не считаю, что подобные публикации в СМИ являются наездом на министерство и меня лично. Мы выполняем свою работу — не более того. Если кто-то недоволен этой работой — ну, бывает».

Министра поддержал и департамент информационной политики региона, не сумевший вовремя отреагировать на случившееся и вынужденный сегодня «догонять» ситуацию. «В данном случае организаторы применили те же технологии, что применяются при организации несогласованных митингов. Законодательство РФ достаточно подробно разъясняет алгоритм действий для желающих провести любые массовые акции. В случае нарушения закона — власть должна потребовать соответствующей сатисфакции с нарушителей закона. Все инструменты работы с организаторами незаконных мероприятий у власти есть. Это наложение на виновных ответственности как административной, так даже и уголовной. В данном случае власть выполнила все, что от нее требует закон», — прокомментировал «URA.RU» директор департамента Александр Иванов.