Куйвашев устроил разнос чиновникам. И это часть аппаратной игры

11:55 01 февраля 2018 3

Министр Кузнецов (слева) зарабатывает репутацию для нового места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Смена вице-губернатора и главы мингосимущества Свердловской области с Сергея Зырянова на Алексея Кузнецова превратилась в кампанию по дискредитации одного чиновника другим. Поводом совсем неожиданно послужило заседание Совета общественной безопасности Свердловской области, на котором был крайне остро поднят вопрос остановки работы артели старателей «Нейва».

Кузнецов имеет все шансы подняться за счет провала коллеги по кабмину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Артель остановила работу осенью 2017 года, когда ее проверила невьянская прокуратура вместе с территориальным управлением Россельхознадзора. Надзорные ведомства выяснили, что старатели разрабатывали карьеры для добычи драгметаллов на землях сельхозназначения до того, как закончили их перевод в категорию промышленных. Губернатора такие действия, как утверждают присутствовавшие на заседании члены кабмина, возмутили до крайности.

«Я прошу отличать „черных копателей“ от тех предприятий, которые всегда занимались и занимаются добычей ископаемых. Остановка работы градообразующего предприятия подрывает экономику целого города. Я прошу в кратчайшие сроки разобраться с этой ситуацией», — сказал Евгений Куйвашев, по свидетельству присутствовавших на совещании чиновников, в крайне резкой манере.

Уже после совещания представители Россельхознадзора признались, что столь резкой реакции губернатора не поняли, поскольку «всего лишь отчитывались о проделанной работе». По мнению федеральных чиновников, они «стали жертвой заблуждения», поскольку претензию следовало адресовать другому ведомству.

«МУГИСО рассматривает документы, которые представляют старатели, по своему особому принципу: получили, подождали, а у них на это два месяца, почитали — не хватает бумаг, вернули просителям с уточнением, что надо дополнить. После того, как бумаги дополняются, тот же цикл включается снова. И так можно вечность носить по одной бумажке, потому что тебе никто не скажет: „Это приняли, донесите еще три такие вот бумажки“», — объясняет собеседник агентства из федеральной структуры.

МУГИСО под министром Зыряновым делает свою работу специфически, и этим можно воспользоваться тем, кто хочет занять его место Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вся ситуация между тем сложилась наилучшим образом для другого участника областного совета общественной безопасности, главного куратора добычи драгметаллов в области, министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова. Тот на совещании также присутствовал и пообещал разобраться в ситуации. Сегодня его коллеги по кабмину уверены, что чиновник воспользуется шансом побыстрее занять кресло главы МУГИСО (информация о вероятном переходе появилась две недели назад), попутно создав себе крайне положительную репутацию.

«Губернатор в своей манере показал федералам, кто тут главный. Министр, в свою очередь, покажет губернатору и кабмину, что он умелый управленец — способен сесть в любое кресло и наладить там работу. Вот в МУГИСО разброд и волокита — пришел, увидел, победил. Такой антикризисный министр, а хотите — и сразу вице-губернатор», — объяснил подоплеку высокопоставленный член регионального правительства.

Официальный комментарий в теруправлении Россельхознадзора по поводу случившегося на совбезе сегодня получить не удалось. В МУГИСО, однако, заверяют, что никакой волокиты с «Нейвой» не допускали. «Ходатайства о переводе участков, направленные Администрацией Невьянского городского округа, поступили в министерство 11 октября 2017 года. Срок для принятия решения о переводе либо об отказе в переводе земельных участков, установленный федеральным законодательством, составляет 60 дней. Распоряжения правительства Свердловской области приняты 20 и 24 ноября 2017 года», — объяснил пресс-секретарь мингосимущества Юлия Вершецкая.

А вот Алексей Кузнецов, резко вклинившись в тему, частично подтвердил предположения коллег. «Министерство природных ресурсов и экологии включилось в эту работу [решение проблемы артели „Нейва“] по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Вопросы перевода земли из категории сельскохозяйственного назначения в промышленную, по моей информации, уже закрыты. До недропользователей будет доведена информация во избежание подобных случаев в будущем», — объяснил «URA.RU» министр.

Для самой артели, впрочем, разбирательства чиновников сегодня особой ценности не представляют. «У нас работы сезонные, поэтому мы начнем активность только с марта. В снег и морозы мы не работаем активно. Насколько нам сообщили маркшейдеры, на один из проблемных участков там уже получены все необходимые документы, а на другой — сейчас в процессе получения мы. Так что работы рассчитываем начать вовремя», — рассказали «URA.RU» в экономическом отделе «Нейвы».