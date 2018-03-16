От выборов не спрятаться даже на необитаемом пермском острове

18:24 16 марта 2018 0

Пермское шоссе Космонавтов усеяно растяжками с анонсом выборов

На выборах президента России власти Пермского края увеличили количество рекламных материалов, призывающих земляков проголосовать, по сравнению с объемом агитации на выборах губернатора. Как сообщили «URA.RU» в Избирательной комиссии Пермского края, на территории региона установлено около 600 рекламных конструкций (щиты, баннеры, пиллары, перетяжки, ситиборды и сити-форматы).

Парковый проспект Перми

Особенностью этой кампании также стала работа в интернете, который долгое время считался факультативной площадкой. В различных соцсетях появляются посты от пермских блогеров с призывами пойти на выборы и без агитации за определенного кандидата. В частности, продолжилась видеокампания с участием актрисы из «Реальных пацанов» Анастасии Плосковой. Ролики набирают десятки тысяч просмотров. Правда, количество серий этого проекта под названием «Здрасьте, я — Настя», появившихся в Сети после начала президентской кампании, значительно уступает их количеству в губернаторские выборы.

По словам актрисы, создатели роликов не имеют отношения к властям и делают их по собственной инициативе.

Губернатор Решетников использует для призыва на выборы и свою страницу в Instagram Со страницы в Instagram Максима Решетникова

14 марта пост, посвященный выборам, опубликовал на своей странице в Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников. «18 марта на избирательных участках в крае будет более 2 млн избирательных бюллетеней. Мой голос обязательно будет в одном из них. Уверен, что каждый сможет найти в этот день 15 минут ради ближайших шести лет», — написал глава региона. Для новых избирателей избирком предлагает подарки, оценить необходимость которых крайне сложно. По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, избиратели до 35 лет получат флажок. А 18-летним юношам и девушкам, которые впервые в своей жизни придут на выборы, подарят еще значок и обложку для паспорта. Все сувениры — с символикой президентских выборов. Также, как и на выборах главы региона в прошлом году, избирателям обещают дарить флаеры, которые потом можно обменять на билеты в кино.

18 сентября с электорат продолжат держать в тонусе — в центре города будет большой праздник Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Хоть и косвенно, но шагами местных властей по повышению явки можно назвать организацию праздничных мероприятий в день голосования. Праздничные гуляния пройдут 18 марта почти во всех муниципалитетах. А в центре Перми, на площади перед Театром-Театром, в этот день состоится концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией.

Член рабочей группы по общественному контролю за избирательным процессом при Общественной палате Пермского края Михаил Мухин говорит об активной работе избиркома по всем возможным фронтам: традиционные СМИ, интернет, наружная и аудиореклама. А одним из эффективных инструментов по привлечению населения к выборам, по мнению Мухина, стало мобильное приложение «Мои выборы», разработанное и запущенное еще в период губернаторской кампании в 2017 году.

У избиркома Пермского края есть даже свое мобильное приложение

«Это удобный и простой ресурс, который позволяет узнать новости, связанные с избирательным процессом, получить ответы на вопросы. Информация о всех кандидатах собрана в одном месте. По приложению можно будет отслеживать ход голосования. Знаю, что многие студенты установили себе это приложение», — рассказал Мухин. На сегодняшний день приложение скачали более 5 тысяч человек.

Также эксперт отмечает работу участковых комиссий «в поле», которые проводили, вручали приглашения на выборы, информировали о возможности проголосовать не по месту прописки и других нюансах этого процесса.

Активность поквартирных обходов в Перми также отмечает заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Станислав Швецов. «За эту кампанию ко мне домой приходили несколько раз», — рассказал он. Политик отметил, что в соцсетях активно призывают пойти свою аудиторию на выборы молодые депутаты городской Думы и Законодательного собрания.

Член рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан на территории Пермского края при региональной Общественной палате Михаил Майоров говорит, что «в Перми шутят, что даже необитаемый остров и отсутствие средств связи не спасут: волны вскоре прибьют к берегу бутылку с посланием о выборах 18 марта и правилах голосования по месту фактического пребывания».

Что же касается вопроса агитации кандидатов в президенты и действиям их штабов в регионе, то эксперты едины во мнении, что Пермский край на фоне других регионов не выделяется. Каких-либо скандальных, конфликтных или запоминающихся случаев никто из экспертов назвать не смог.

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