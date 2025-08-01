У Путина никогда не было официального отпуска

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Официальный визит президента переходного периода Республики Мали Ассими Гоита в Россию. Москва, путин владимир
Владимир Путин не ходит в отпуска, признался Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку должностные обязанности главы государства этого не предусматривают. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск», — пояснил Песков, отвечая на вопрос журналиста Life, планирует ли президент взять отпуск в августе.

Пресс-секретарь добавил, что у Владимира Путина иногда бывают несколько выходных дней, однако возможность полноценного отдыха отсутствует из-за постоянной занятости на государственном посту. Песков также подчеркнул, что президент продолжает работать даже в нерабочее время, а все важные решения принимаются им лично в ежедневном режиме.

Ранее Владимир Путин отмечал, что свою работу строит по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь», подчеркивая ответственность и постоянную занятость на посту главы государства. Президент также рассказывал, что часто проводит важные встречи «на бегу» и даже в автомобиле, что связано с особенностями его рабочего графика и невозможностью взять полноценный отпуск.

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Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку должностные обязанности главы государства этого не предусматривают. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск», — пояснил Песков, отвечая на вопрос журналиста Life, планирует ли президент взять отпуск в августе. Пресс-секретарь добавил, что у Владимира Путина иногда бывают несколько выходных дней, однако возможность полноценного отдыха отсутствует из-за постоянной занятости на государственном посту. Песков также подчеркнул, что президент продолжает работать даже в нерабочее время, а все важные решения принимаются им лично в ежедневном режиме. Ранее Владимир Путин отмечал, что свою работу строит по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь», подчеркивая ответственность и постоянную занятость на посту главы государства. Президент также рассказывал, что часто проводит важные встречи «на бегу» и даже в автомобиле, что связано с особенностями его рабочего графика и невозможностью взять полноценный отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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