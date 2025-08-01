У Путина никогда не было официального отпуска

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку должностные обязанности главы государства этого не предусматривают. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск», — пояснил Песков, отвечая на вопрос журналиста Life, планирует ли президент взять отпуск в августе.
Пресс-секретарь добавил, что у Владимира Путина иногда бывают несколько выходных дней, однако возможность полноценного отдыха отсутствует из-за постоянной занятости на государственном посту. Песков также подчеркнул, что президент продолжает работать даже в нерабочее время, а все важные решения принимаются им лично в ежедневном режиме.
Ранее Владимир Путин отмечал, что свою работу строит по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь», подчеркивая ответственность и постоянную занятость на посту главы государства. Президент также рассказывал, что часто проводит важные встречи «на бегу» и даже в автомобиле, что связано с особенностями его рабочего графика и невозможностью взять полноценный отпуск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.