У Путина никогда не было официального отпуска

01 августа 2025 в 11:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не ходит в отпуска, признался Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку должностные обязанности главы государства этого не предусматривают. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск», — пояснил Песков, отвечая на вопрос журналиста Life, планирует ли президент взять отпуск в августе. Пресс-секретарь добавил, что у Владимира Путина иногда бывают несколько выходных дней, однако возможность полноценного отдыха отсутствует из-за постоянной занятости на государственном посту. Песков также подчеркнул, что президент продолжает работать даже в нерабочее время, а все важные решения принимаются им лично в ежедневном режиме. Ранее Владимир Путин отмечал, что свою работу строит по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь», подчеркивая ответственность и постоянную занятость на посту главы государства. Президент также рассказывал, что часто проводит важные встречи «на бегу» и даже в автомобиле, что связано с особенностями его рабочего графика и невозможностью взять полноценный отпуск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку должностные обязанности главы государства этого не предусматривают. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск», — пояснил Песков, отвечая на вопрос журналиста Life, планирует ли президент взять отпуск в августе. Пресс-секретарь добавил, что у Владимира Путина иногда бывают несколько выходных дней, однако возможность полноценного отдыха отсутствует из-за постоянной занятости на государственном посту. Песков также подчеркнул, что президент продолжает работать даже в нерабочее время, а все важные решения принимаются им лично в ежедневном режиме. Ранее Владимир Путин отмечал, что свою работу строит по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь», подчеркивая ответственность и постоянную занятость на посту главы государства. Президент также рассказывал, что часто проводит важные встречи «на бегу» и даже в автомобиле, что связано с особенностями его рабочего графика и невозможностью взять полноценный отпуск.