Глава профсоюза «Фельдшер.Ру»: развозить пиццу выгоднее спасения людей

Большинство врачей работают на износ и за копейки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

История с врачами роддома в городе Салават (Башкирия), которые бурными овациями и смехом встретили заявление главврача о размерах их зарплат, получила нешуточный резонанс. В соцсетях идет активное обсуждение того, на какое вознаграждение сегодня могут претендовать медики. Большинство людей в белых халатах влачат жалкое существование, многие вынуждены работать без выходных, а некоторые вообще покидают профессию — уходят собирать мебель или торговать бытовой техникой, рассказал «URA.RU» председатель профсоюза «Фельдшер.ру», действующий фельдшер «скорой помощи» Дмитрий Беляков.

Башкирская история меня нисколько не удивляет, я бы тоже поржал, если бы мне рассказали, какие огромные деньги, оказывается, получаю я на своей работе. Если честно, после этой истории в Башкирии в ходе смены задумался: почему я до сих пор работаю? Вот у меня сосед развозит пиццу, в месяц зарабатывает 60 тысяч рублей, а я работаю на «скорой помощи» и получаю 40. Понятно, что у него ответственность — не то, что у меня. Развозить пиццу сегодня гораздо выгоднее, чем спасать людей. Нас же превратили в обслугу — по любой мелочи сегодня можно вызвать врача, а когда он приедет — обругать от души, а затем напоследок — пнуть ногой. Потом еще можно написать жалобу — что врач плохо полечил, сделал не те назначения.

Врачи в регионах от безысходности покидают профессию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Зарплата врачей сильно отличается по регионам. Это касается как стационаров, районных больниц, так и службы «скорой помощи». Например, в Москве врач «скорой», если он имеет высшую категорию и работает на полную ставку, вполне может зарабатывать 90 тысяч рублей, а в каком-нибудь регионе за точно такую же работу в десять раз меньше — 9 тысяч рублей. Как правило, чем беднее регион — тем ниже зарплата.

Конечно, провинциалы едут в Москву, для них это просто астрономические деньги. Люди из регионов практически сразу обзаводятся кредитами, ипотекой и в одночасье превращаются в рабов. Если им скажут, что надо идти убивать, они будут готовы пойти и на такое.

Естественно, эти люди больше не готовы отстаивать собственные права, они могут требовать только одного: дайте нам побольше работы, чтобы мы на ней в итоге и сдохли. Собственно, порой так и происходит.

Недавно, например, у двух фельдшеров случились инсульты — одному 31 год, второму — 36. Выяснилось, что ребята были просто измочалены, но после суток работы коллега остался еще переписывать карточки, потому что требования к их оформлению постоянно меняются.

Конечно, многие уходят из профессии — кто-то мебель собирать, кто-то — бытовую технику в магазинах продавать. Зачастую и зарплата больше, и нервы спокойнее. Да и чего уж говорить — совсем иной уровень ответственности!

Мы сейчас пришли к тому, что помощь людям оказывают доктора, которые и сами, как ни парадоксально звучит, нуждаются в помощи. Многие очень перегружены, вымотаны, работают на пределе. Возьмите ту же «скорую помощь»: из ста вызовов действительно серьезными оказываются около пяти. Вот там требуются мастерство, знания врача, скорость реакции. Но подчас оказывается, что к этим пяти вызовам сил у докторов уже не остается. И к больному приезжает такой же больной врач.