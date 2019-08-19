В отличие от прошлых выборов, во время этой кампании в Челябинске агитируют на любых поверхностях, даже на маршрутках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Такими выборы в районные думы Челябинска еще не видели: местные кланы по-настоящему борются за власть. В последние недели перед голосованием, дворы и улицы захлестнула неконтролируемая волна агитации — опытные политики сравнивают происходящее с 1990-ми.

Все дело в том, что муниципальные выборы в Челябинске проходят одновременно с губернаторскими по срокам, но отдельно технологически. Это принципиальное отличие от 2014 года, когда обе кампании модерировались из резиденции главы региона. Тогда самодеятельность жестко пресекалась. Тогда кандидатам в депутаты райсоветов запрещали заказывать билборды, на них должен был быть только врио главы региона Борис Дубровский. На этот раз команда врио губернатора Алексея Текслера не ограничивает муниципалов, и дала понять, что будет работать с победителями, кто бы ни избрался.

Даже у единороссов нет единого городского штаба, который бы согласовывал действия кандидатов. Это развязало руки почти тысяче кандидатов в 170 округах.

Корреспонденты «URA.RU» проанализировали агитацию политиков, чтобы выяснить: кто воспользовался шансом, какие новые технологии стали применять, кто привязал свою кампанию к Текслеру, чьи пиарщики круче — пула кандидатов депутата Госдумы Андрея Барышева или вице-спикера гордумы Ильи Мительмана.

Главная борьба листовок — Барышев против Мительмана

У «Соцгорода» охранительный, консервативный слоган, говорят эксперты Фото: «Соцгород»

Одна из главных интриг нынешней муниципальной кампании — борьба депутата Госдумы и лидера движения «Соцгород» Андрея Барышева и вице-спикера гордумы Ильи Мительмана. Каждый из них выставил свой пул кандидатов друг против друга в Курчатовском и Металлургическом районах. Эксперты дали совершенно разные оценки агитационных материалов кандидатов Барышева и Мительмана. Главный слоган команды депутата Госдумы: «Мы делаем то, во что верим». У пула Мительмана подобный: «Реальные дела — родному району».

«Стиль у „Соцгорода“ не поняла. Откуда столько разных оттенков синего цвета. И все кандидаты в рамочках. Так и просятся траурные полоски, сказал бы их оппонент. Нельзя фото в рамке ставить. Я не работала с Барышевым, но слышала, что он сам себе политтехнолог, дизайнер и режиссер. У команды Мительмана лучше выглядят агитация. Хотя единого стиля нет», — считает политконсультант Юлия Грибовская, которая провела ряд депутатов в райсоветы на прошлых выборах.

Плакаты команды Ильи Мительмана эксперты называют классическими Фото: читатель «URA.RU»

«И Барышев, и Мительман — действующие депутаты, консерваторы, сохранители. У обоих в агитации реальные дела, наведение порядка и подобное. У Барышева хотя бы немного есть креативность и попытка подстроиться под современные тенденции. Мительман идет по стандартному шаблону», — спорит с коллегой преподаватель политологии ЮУрГУ Андрей Лавров.

«Креатива нет ни у одного, ни у другого. Хотя визуалка в принципе и у каждого неплохая», — считает политтехнолог и дизайнер Сергей Клесун

Довженко и Клименко: война в соцсетях и провокации

Артем Клименко придумал слоган «Впереди много работы» Фото: Читатель «URA.RU»

Еще одно яркое противостояние кандидатов — в Курчатовском районе в самом большом округе (микрорайон Парковый, около 20 тыс. избирателей) между депутатом гордумы Дмитрием Довженко и руководителем управляющей компании «Домоуправ» Артемом Клименко. Коммунальщик разместил баннеры и расклеивает листовки. Скорее всего, его команда размещает в соцсетях карикатуры на Довженко, «привязывая» его к непопулярному экс-мэру Евгению Тефтелева, который в свое время взял его на работу на пост эксперта. Против Клименко тоже активно ведется кампания в соцсетях.

В последнее время против Клименко начал выступать самовыдвиженец Александр Пашкеев, который считается человеком команды «молодогвардейцев».

Так, на плакат Клименко со слоганом «Впереди много работы» Пашкеев клеит свой с надписью «Впереди ОЧЕНЬ много работы».

Молодой кандидат ходит на мероприятия коммунальщика, устраивает провокации и выкладывает в соцсети видео. Корреспонденты «URA.RU» нашли в округе плакаты обоих, однако не заметили агитацию Довженко. Сам он присылать фото своей агитации отказался.

Александр Пашкеев троллит соперника по округу Фото: Читатель «URA.RU»

«Пашкеев устроил очень крутой троллинг», — говорит Грибовская. «У Клименко не ахти какой, но есть креатив. Хотя каска на баннере не в тему. Микрорайон Парковый — не место проживания рабочих. Не просчитали целевую аудиторию. Довженко, видимо, сделал ставку на общение с людьми», — полагает Лавров.

«Судя по тому, сколько обсуждается Клименко, он уверенно выигрывает в узнаваемости. Довженко особо нигде не было. Даже стандартные и ожидаемые вещи — слоганы на баннере — работают на узнаваемость. Думаю, Клименко попал в свою аудиторию. Тролинг его со стороны соперников не факт, что сработает. Хотя и креативненько», — говорит Клесун.

Вербитский и Большаков: полное разочарование

АМП Михаила Вербитского — из 1990-х Фото: читатель «URA.RU»

Намечалось жесткое противостояние в Металлургическом районе между самовыдвиженцем, экс-главврачом местной больницы Михаилом Вербитским, которого поддерживают «молодогвардейцы», и директором техникума Александром Большаковым, человеком Барышева. Но эксперты разнесли в пух и прах листовки, которые те размещают в округе, за многословность и устарелый дизайн. «Листовка Вербитского — стыд и позор. Похоже, пять лет назад у него была такая, он ее отряхнул и снова сделал. Хотя вроде бы проходной кандидат. Аналогично и у Большакова», — недоумевает Грибовская.

«Врачу Вербитскому нужен доктор политнаук. Такие листовки из 1990-х нужно в больнице вывешивать рядом с графиком приема врачей, чтобы ее не пропустили. И Большаков его достоин. Болото и у одного, и у второго», — соглашается Клесун.

Плакат Александра Большакова ничем не лучше Фото: читатель «URA.RU»

Эксперты выделили дизайн листовок кандидатов от «Яблока». «У них читаются фамилии, правильный разворот кандидатов. Они используют московские шаблоны, но видно, что над этими шаблонами работал профессиональный дизайнер», — говорит Грибовская.

«„Яблоко“ попало в самое золотое сечение. Все читаемое, лаконично. Яркая фамилия, портрет на белом поле. Видно и узнаваемо на любых плоскостях. Самые броские плакаты», — вторит ей Клесун.

Гартунг раскручивает Текслера

Среди агитации на улицах и во дворах кроме «ЕР» и «Яблока» чаще всего встречаются листовки «Справедливой России» депутата Госдумы Валерия Гартунга. Причем, их слоган «Городу нужны перемены» созвучен со слоганом первой волны агитации Текслера «Южный Урал достоин большего». «Что у „СР“, что у Текслера агитационные материалы выполнены в стиле РМК — все эти кубики, треугольнички, цветовые решения… В „СР“ не скрывают, что поддерживают Текслера. Странно, что „ЕР“ это не делает. Что не нравится в агитации „СР“ — фамилии на одном фоне, цвета неудачные», — отмечает Грибовская.

Кандидаты от «СР» эксплуатируют тему перемен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Гартунг не случайно попал в сенаторскую тройку Текслера. Это сильный и опытный политик. Он видит тренд на перемены, использует его в агитации. Гартунг делает сшивку с губернаторской компанией, его кандидаты „прислоняются“ к более сильному — Текслеру», — объясняет Лавров.

«Критиковать предыдущее всегда было хорошим инструментом. Листовки „СР“ перекликаются и со слоганом, и с концепцией Текслера. Они цепляются к сильному лидеру, я имею ввиду визуалку Текслера, паразитируют на его рейтинге, — эсеры все правильно сделали. В последние несколько лет агитки „СР“ вообще сильно продвинулись с точки зрения визуализации. Но на избираемость это не повлияет. Только на узнаваемость», — подчеркнул Клесун.

Один из трендов «черного пиара» — привязка кандидатов к старой непопулярной магнитогорской команде Фото: соцсети

«Чернуха», баннеры и подвоз

Фото первой «черной» листовки было замечено в соцсетях, оно против действующего депутата гордумы Ильи Исайчука. «„Чернуха“ самая примитивная. Но это только начало. Основное время „чернухи“ — последняя неделя выборов», — объясняет Лавров.

Баннеры используют не многие кандидаты. «Билборды повышают узнаваемость кандидата на 30-40%. Но нужно грамотное расположение, а не на границе с соседним округом, где они только вносят смуту среди избирателей. Если бюджет есть, то можно и нужно использовать баннеры. Я бы еще агитационные кубы ставил на весь день. Плюс проводил рядом какие-то агитационные вещи. Это намного дешевле и эффективнее», — полагает Клесун.

В одном из округов в Калининском районе рядом размещена «чернуха» сразу против двух кандидатов Фото: соцсети

По его мнению, на нынешних выборах не хватает нестандартных решений, но это объясняется спецификой выборов — маленькими округами. «Люди начали понимать — хоть укреативься, а нужно привести человека на участок. Если можешь сделать это без креатива, то он и не нужен. Некоторые, наверняка, готовят деньги на подкупы и подвозы перед и, а день выборов. Спонтанная явка составит 15-17%. Все остальное — приведенные кандидатами избиратели. Многие кандидаты сначала ногами отработали округ, оцифровал базу избирателей, теперь планируют за любые материальные ценности привести их на голосование.

Это большие выборы выигрываются деньгами, а маленькие — ногами», — резюмировал Клесун.

В агитках — битва старого с новым

Эксперты считают, что у «Яблока» по сравнению с агитацией других партий лучший дизайн листовок: все понятно и лаконично Фото: соцсети

Юлия Грибовская считает, что сейчас кандидаты устраивают настоящие «ковровые бомбардировки» своими агитационными материалами. «Кандидаты „Единой России“, видимо, стесняются партийной принадлежности — либо клеят логотип в миллиметровых пропорциях, либо уходят от него. Раньше пытались раздавать какие-то календари, полезную информацию. А сейчас все клеят на подъезды свои лица и считают, что-то круто. Это не круто. Дизайнерских идей нет. Качество фото страдает у всех. Такое ощущение, что в Челябинске разучились обрабатывать фотографии. Обычное требование — кандидат на фото должен выглядеть лучше, чем в жизни. А у некоторых наоборот. Это странно и непрофессионально», — критикует коллег Грибовская.

Политтехнолог и дизайнер Сергей Клесун называет трендом агитациина нынешних выборах использование высококонтрастных и легких конструкции, много белого цвета. «Раньше в агитации все пестрело триколорами и яркими цветами. Сейчас всех уходят в строгие формы и легкий дизайн. Тенденция на минимализм. Люди читают все меньше текста, смотрят все больше картинок.

Те, кто пытается напихать много текста в АМП, проигрывают. Много букв не читается. Тот же кандидат Станислав Окраинский выделяет буквы «ОК» в фамилии, Олег Чернышов — «ЧЕ».

Многие кандидаты с длинными фамилиями целенаправленно работают только на узнаваемость фамилий», — подчеркивает он

Среди трендов нынешней кампании — единороссы перестали использовать партийную символику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске, преподаватель политологии ЮУрГУ Андрей Лавров объясняет «упрощение агитации» на нынешних выборах тем, что на маленьких округах (по 5-7 тысяч избирателей) люди начали активнее работать «в поле».

«Эпицентр работы кандидатов смещается от агитационных материалов к личному контакту с избирателем. Резко уменьшился содержательный контент. Идет ориентация на слоганы и визуальный ряд, давление на эмоции. Потому что округа маленькие, и проще прийти к избирателю и объяснить свой слоган при личном контакте», — говорит собеседник.

По словам Лаврова, тренд нынешней компании в агитации— битва старого и нового.

Кандидаты бесконтрольно используют любые поверхности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«У одних сохранительная ориентация (работа, доверие), другие делают упор на перемены, на протестные настроения. Первые — это старшее поколение и действующие депутаты. Вторые — более молодые кандидаты. Причем, у них не чистый протест, но они правильно поймали запрос общества. И первые, и вторые понимают, что партии себя дискредитировали, наступил период личных брендов, как было в 1990-х. Партийный бренд используют только „Яблоко“ и „Справедливая Россия“», — отметил Лавров.

Добавим, что этим материалом «URA.RU» открывает серию исследований выборной кампании. Голосование пройдет 8 сентября. По его итогам семь райсоветов определят по семь депутатов, которые сформируют гордуму.