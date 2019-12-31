Свердловские VIP раздали обещания на 2020-й

Обещания чиновников на 2020-й разнообразны: от банальных рабочих планов до хоккея Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«URA.RU» продолжает вручать новогодние подарки героям публикаций и людям, которые принимают решения в Свердловской области. В этот раз редакция дарила уникальные обложки для паспорта, собранные из эко-бумаги — прочного материала, стойкого к истиранию, воздействию влаги и перепаду температур. А те, кто получал сувениры, ответили «URA.RU» на два вопроса: какое обещание дают себе на 2020 год и какие события в следующем году ждут больше всего.

Два, казалось бы, простых вопроса застали спикеров врасплох: многие не могли сходу дать самому себе обещания и отвечали стандартными фразами. Впрочем, нашлись и те, кто уже сейчас ожидает от 2020-го новых поворотов.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина отчеканила: «Даю себе обещание все так же упорно работать на благо жителей Свердловской области». О профессиональных обещаниях говорил и свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов — он намерен «приступить к реализации трехлетней программы замены лифтов».

Алексей Орлов, строя планы на 2020-й, не разделяет личное и рабочее Фото: Анна Майорова © URA.RU

У первого вице-губернатора Алексея Орлова все планы — о работе. Он пообещал себе «закрепить за регионом статус центра конгрессно-выставочной деятельности» и «приступить к полномасштабному строительству объектов Универсиады-2023».

Его коллега по кабмину, замглавы региона Азат Салихов более красноречив: «Мое обещание — не изменять своим принципам, своему делу, не предавать близких и друзей. Как говорят: „Делай, что должен, и будь что будет“! Я уверен, что в новом году все будет хорошо».

У сенатора Эдуарда Росселя две мечты — «достроить операционный блок в ОКБ-1 и развивать туркомплекс „Гора Белая“».

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, про которого говорят, что он единственный из городских управленцев два года не ходил в отпуск, надеется отдохнуть от работы хотя бы на хоккейной площадке. «Хочу выйти на лед в следующем году. Какие еще зароки? С личной жизнью пока не очень получается: вижу близких, семью не так часто, как хотелось бы, потому что все время на работе. Но, что называется, никогда не говори „никогда“», — добавил он.

Екатерина Куземка призналась, что хочет уходить с работы раньше 22 часов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Его заместитель Екатерина Куземка призналась, что ее внутренняя установка на следующий год — «уходить с работы раньше десяти вечера». Другой вице-мэр Екатеринбурга, Алексей Бубнов, которого в этом году часто критиковали в СМИ из-за проваленного ремонта тротуаров, улыбаясь, пообещал «не привлекать к себе внимание средств массовой информации».

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий — отец троих детей — пожелал себе «радоваться за достижения родных»: «Всех моих трех детей в 2020 году ждут значимые события. Сын заканчивает магистратуру, одна дочь — школу, еще одна — начальную школу».

Похожие планы декларирует медиаменеджер Элеонора Расулова: «[Хочу] начать готовиться к ЕГЭ вместе со страшим сыном. Он хочет быть врачом или заниматься биотехнологиями».

Алексей Коробейников проведет следующий год с учебником китайского языка в руках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коллеги Шептия по Заксобранию — депутат Алексей Коробейников и советник спикера Елена Воронова — ориентированы на саморазвитие: Коробейников смело пообещал себе за год выучить китайский язык, а Воронова — приступить к изучению английского.

Депутат Вячеслав Вегнер под конец года задумался об активном отдыхе: «Моим личным вызовом станет восхождение в конце февраля на пик высотой шесть тысяч метров в Кордильерах».

В этом его мысли сходятся с намерениями вице-спикера гордумы Екатеринбурга Виктора Тестова, который обещает себе начать ходить в спортзал и «наконец-то заняться здоровьем». Глава аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров, который в соцсетях часто рассказывает об увлечении бегом, поставил перед собой похожую задачу — «сбросить 12 килограммов и держать форму».

Пространно описывая собственные задачи на следующий год, сенатор, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий представил свой план просто: «Сделать так, чтобы следующий год был лучше предыдущего. Ну или, по крайней мере, не хуже».

Директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов подошел к целеполаганию на следующий год философски: «Сделать все, чтобы мои близкие были счастливы, не пасовать перед трудностями и людьми, которые их создают».

Аудитор Счетной палаты, бывший депутат Госдумы Данил Шилков в 2020-м настроен действовать решительно: он пообещал «почистить» окружение: «Сократить общение с токсичными и множащими негатив людьми и стараться общаться только с теми, кто лично для меня является примером успешности и оптимизма».

Сергей Колосовский в 2020-м планирует работать только на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокат Сергей Колосовский планирует больше времени проводить на Урале: «[Обещаю] не брать дел за пределами уральского региона: надоело уже мотаться в Астрахань». Глава таджикской диаспоры в Екатеринбурге Фарух Мирзоев, напротив, дал себе зарок почаще выезжать за пределы округа: «Ставлю перед собой задачу посетить побольше стран. Больше всего хочу попасть в Афганистан: там живут очень много таджиков, больше, чем в Таджикистане, и национальная культура сохранена лучше — традиции, фольклор».

«Готовлюсь и очень надеюсь в отпуск съездить всей семьей к морю, в этом году не получилось», — посетовал советник вице-губернатора Сергея Бидонько Александр Рыжков.

Эксперты — политтехнолог Александр Белоусов и экономист Константин Селянин — ставят перед собой в первую очередь творческие задачи. «Диверсификация, новые виды деятельности, разработка новых политических практик — это основное», — поделился Белоусов. «У меня есть план написать книгу. Надеюсь, что смогу это сделать. Пока держу в секрете, о чем она», — заинтриговал Селянин.