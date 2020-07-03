Конституция. Итоги: как голосовала Сибирь

Явка по России составила 67,97% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В России завершилось Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Впервые в истории нашей страны избирательный процесс длился целую неделю — с 25 июня по 1 июля. По результатам подсчета 100% бюллетеней, 77,92% россиян поддержали поправки. Явка по России составила 67,97%.

Глава ЦИК Элла Памфилова порадовалась отсутствию нарушений Фото: Антон Белицкий © URA.RU

После завершения голосования глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за весь период голосования не было зафиксировано ни одного нарушения, требующего специального рассмотрения. Она также отметила, что безопасность бюллетеней после завершения каждого дня голосования обеспечивалась особенно тщательно.

«Была максимально обеспечена сохранность бюллетеней. Они паковались в присутствии наблюдателей и членов комиссии», — пояснила Памфилова.

В последний день голосования все избирательные участки Сибири закрылись ровно в 20:00 (16:00 мск) за исключением двух областей. Из-за разницы в часовых поясах Иркутская область завершила голосование в 15:00 мск, а Омская — в 17:00 мск. Избиратели активно поддерживали те социальные гарантии, которые поправки закрепят в Конституции. Не менее важна для сибиряков государственная защита семьи, детей и природы.

Голосование в Туве

Активнее других регионов Сибирского федерального округа голосовала Тува. Явка в этом регионе составила более 92%, за поправки высказались 96,79% жителей, против — менее 3%.

Как отметил председатель Общественной палаты Тувы Анатолий Дамба-Хуурак, в регионе традиционно высокая активность граждан на голосованиях.

«Считаю, что эта закономерность у нас объективная.

Голосование можно объективно оценить как доверие населения республики к той политике, которую ведет президент», — подчеркнул Дамба-Хуурак.

Губернатор Тувы Шолбан Кара-оол пришел на участок в один из первых дней голосования — 27 июня. Он отметил важность того, чтобы в Основном законе было четко видно будущее страны с конкретными социальными гарантиями.

Голосование в Кузбассе

На втором месте по явке на участки — Кузбасс. В Кемеровской области она составила более 88%. В поддержку поправок выступили 87,29% избирателей, против — 12%. В области работали 1 699 участков.

В Кемеровской области явка составила более 88% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Секретарь избирательной комиссии Кемеровской области Мария Герасимова рассказала, что за период голосования 1 июля в избирком поступило пять обращений. Одно из них касалось того, что избирателя не включили в список голосования. Однако, Герасимова подчеркнула, что права избирателя восстановили и дали ему проголосовать. Четыре сообщения касались отказа от участия в голосовании. Дело в том, что эти заявители считают себя живущими в составе СССР, они попросили исключить их из списков.

Третье место по активности на голосовании заняла Омская область, явка там составила более 64%. «За» проголосовали — 62,09%, «против» — 36,66%.

В области работали 1 734 избирательных участка, а за процессом следили тысячи наблюдателей. В администрации Омска сообщили, что серьезных нарушений, повлиявших на ход голосования, выявлено не было.

Голосование в Красноярском крае

В Красноярском крае явка перевалила за 58%, поправки поддержали более 70% избирателей, против выступили менее 29%. Как отмечают власти региона, голосование в крае прошло спокойно, все избирательные участки закрылись вовремя. Отсутствие серьезных нарушений подтвердили и в региональном избиркоме.

«Значительную часть составляли обращения, связанные с определением порядка голосования, в том числе по месту нахождения, порядок голосования лиц, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Были обращения по использованию средств индивидуальной защиты, они поступали к нам и по горячей линии ЦИК, многие из обращений решались на участках.

Но нарушений, которые влияют на ход голосования, в избирательной комиссии Красноярского края не имеется», — сказал председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.

Меры безопасности

Активность на голосовании остальных регионов Сибирского федерального округа была примерно на одном уровне — 43-49%. Во всех регионах Сибири было жарко и солнечно. Скопления людей на участках не наблюдалось, голосование проходило в спокойном режиме и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

На каждом участке измеряли температуру — одна из мер безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На каждом участке действовал пункт температурного контроля. Всех избирателей обеспечили масками, перчатками, индивидуальными ручками, а участки для голосования в течение дня обрабатывали дезинфицирующими средствами.

Не обошлось и без курьезных случаев. Один из жителей Омской области пришел отдать свой голос в весьма необычном костюме — на нем был противогаз. Однако это не помешало ему проголосовать.

А в Алтайском крае на участок для голосования привели медвежонка. Его с собой взяли сотрудники барнаульского зоопарка. Медвежонок залез на стул, а потом утащил со стола коробку для бумаг. В регионе уверяют, на этом голосовании никто не пострадал — ни животные, ни члены избиркома.

Важность поправок

Дети в Конституции называются приоритетом государственной политики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За неделю россияне определили будущее нашей страны. Поправки в Конституцию закрепляют в Основном законе понятие «социального государства». Речь идет об индексации пособий и пенсий не реже раза в год, гарантии МРОТ не менее величины прожиточного минимума и защите трудовых прав. В Конституции также закрепляются условия для экономического роста и повышения благосостояния граждан, защита достоинства человека труда, солидарность и социальное партнерство.

Дети в Конституции называются приоритетом государственной политики. Власти страны обязуются защищать традиционные семейные ценности. В Основном законе защищается территориальная целостность России и запрещаются призывы к отдаче территорий нашей страны.

Изменения затронут и сферу здравоохранения. Предполагается, что система здравоохранения и условия оказания медицинской помощи станут одинаковыми в любом регионе страны.

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