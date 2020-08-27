Пермские инсайды: элиты обижаются на Махонина

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Старые друзья и товарищи врио губернатора Дмитрия Махонина не могут найти с ним общий язык. Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов готовит новые информационные атаки, уже определена его первая жертва. Вице-спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин потерял аппаратный вес и пытается его вернуть за счет спикера Юрия Уткина.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Элиты обижаются на Махонина

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что политические и бизнес-элиты Пермского края обиделись на врио губернатора Дмитрия Махонина. Якобы все это связано с неоправданными ожиданиями этих самых элит. «Многие думали, что все будет, как и прежде. Что они смогут общаться с Махониным на том же уровне, хлопать по плечу и легко находить общий язык, решать свои вопросы с его помощью. Не вышло», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Махонин выстроил свою политику таким образом, что теперь многие из его бывших друзей и товарищей просто не понимают, как нужно общаться с «новым Махониным».

Скриванов собирает силы для борьбы с Махониным

Сообщается, что депутат Госдумы Дмитрий Скриванов после некоторого затишья вновь стал проявлять активность и мобилизовал «свою армию депутатов». «Он опять напоминает своим должникам-депутатам про деньги и пытается с их помощью организовать работу против Махонина», — говорит инсайдер. Он утверждает, что «указания» от Скриванова уже получили депутаты краевого парламента Татьяна Шестакова и Дарья Эйсфельд. Правда, пока еще в суд он ни на кого не подавал из-за долгов, как это делал в прошлом году в отношении Эйсфельд и депутата гордумы Перми Сергея Ильинина. Инсайдер в окружении Скриванова заявил, что не слышал о требованиях к должникам, но не исключил, что возможные иски могут быть связаны с истечением сроков давности и могут быть использованы просто для фиксации долга.

Махонин сблизился с Сухих

Фото: читатель URA.RU

Спикера краевого парламента Валерия Сухих в последнее время стали часто видеть в компании врио губернатора Дмитрия Махонина, сообщают инсайдеры. «Махонин с Сухих очень тесно общаются, на мероприятиях они всегда рядом», — говорит инсайдер. Он утверждает, что так было, например, на совете муниципальных образований 26 августа, а 31 августа Сухих и Махонин вместе собрались ехать в Барду.

Дружба с Махониным погубит Сухих

Сообщается, что в отношении спикера заксобрания Прикамья Валерия Сухих в ближайшее время начнутся информационные атаки. В первую очередь со стороны людей, близких к депутату Госдумы РФ Дмитрию Скриванову. «Просто кому-то явно не нужен сильный спикер. Сухих тесно общается ведь не только с Махониным, к нему достаточно теплое отношение у глав территорий. Это и вызовет противодействие», — говорит инсайдер. Он утверждает, что при помощи негатива в адрес Сухих попытаются отдалить последнего от Махонина. Другой источник убежден, что у Скриванова с Сухих напротив в последнее время восстановились нормальные отношения. «Скриванов понимает, что в случае очередной смены власти Сухих может стать следующим главой региона, а федеральный опыт научил его не ссориться с потенциальными губернаторами», — сказал он.

Репин не согласовал свою позицию с Постниковым

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что экс-кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин сделал заявление о поддержке действующего кандидата в губернаторы Олега Постникова без согласования с последним. «Если бы Постников признал это, то это было бы равносильно самоубийству. После этого можно было бы ставить крест на взаимоотношениях с [врио губернатора Пермского края Дмитрием] Махониным», — говорит инсайдер. Поэтому, по его мнению, Постников никак не реагирует на эпатажные заявления Репина и даже если они были сделаны по договоренности, то все равно не признает этого.

Репин испугался травли

Заявление в Instagram о поддержке кандидата в губернаторы Пермского края Олега Постникова владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин намеренно сделал в формате аудиообращения, говорят инсайдеры. «Репин испугался троллинга в соцсетях. Он не может выступать коротко и по делу без суфлера. Поэтому предыдущие якобы свои обращения он всегда читал по бумажке», — говорит инсайдер. Он утверждает, что последнее заявление Репин не стал записывать на видео специально, чтобы не получать очередную порцию негатива в свой адрес.

Маховикова убирали в спешке

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После ухода Анатолия Маховикова с должности бизнес-омбудсмена Пермского края оказалось, что его некем заменить. «Видимо принимали кадровое решение в спешке. Не для того, чтобы он освободил место для кого-то другого, а якобы потому что потребовалось срочно его убрать», — рассказывает источник. По одной из версий, ускорение могли придать силовики. А в связи с этим есть сомнения, что переход Маховикова в Заксобрание все-таки состоится.

Клепиков боится окончания избирательной кампании

Назначенная и. о. министром спорта Пермского края Татьяна Чеснокова в свое время работала директором Пермского выставочного зала. Слухачи уверены, что новый министр — креатура вице-премьера краевого правительства Антона Клепикова. Якобы этим назначением ему удалось на время прикрыть свои махинации. «Именно поэтому Чеснокова совсем не рада этому карьерному взлету», — уверены в кулуарах. Силовики, в свою очередь, посмеиваются и говорят, что Клепикову уже ничто не поможет. По слухам, они выполняют установку не будоражить публику в период избирательной кампании и возьмутся за скандального вице-премьера сразу после нее.

Малютин обиделся на Уткина

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что вице-спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин очень сильно обиделся на председателя думы Юрия Уткина. «Просто были договоренности, что Уткин уйдет, а его место займет Малютин. Уткину же предлагали должность в краевой администрации, но тот согласился, а потом отказался, испугавшись ответственности», — говорит инсайдер. Сейчас же, до новых выборов законных способов «снести» Уткина у пермских депутатов практически нет. Если они начнут это делать в рамках закона, то процесс окажется бессмысленным, поскольку затянется на год, когда уже будут объявлены очередные выборы. «Поэтому Малютин будет давить на Уткина, унижать его публично, задевать, цепляться, вынуждая уйти в сторону. Просто Малютину уже сейчас нужно показать свою силу», — говорит инсайдер.

Почему ушел Кузнецов

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Уход в отставку главы Пермского района Александра Кузнецова будоражит фантазии конспирологов. Основные версии — давление силовиков и договоренности с врио губернатора. На самом деле, как рассказывают слухачи, у политического долгожителя резко ухудшилось состояние здоровья. Его знакомые говорят, что за последние месяцы он сильно сдал, похудел. Отсюда якобы и внезапность решения об уходе после так трудно выигранной партии за новый срок полномочий.

Уход Кузнецова — это первый шаг к объединению района

Ходят слухи, что после ухода главы Пермского района Александра Кузнецова в отставку будет запущен процесс преобразования района в муниципальный округ. «Краевая администрация будет протаскивать на должность главы того кандидата, который запустит этот процесс. Важно объединить район уже в ближайший год», — говорит инсайдер. При этом совсем не обязательно, что новый глава сохранит свой пост уже после объединения, возможно, что нынешний исполнитель должен будет просто провести реформу и уйти.

Вопрос объединения Пермского района и Перми решат после выборов

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Окончательно вопрос объединения Перми с Пермским районом будет решен после преобразования последнего в муниципальный округ и формирования новых дум в 2021 году. «Если какая-то из дум получится протестной или не лояльной, то вопрос объединения будет поднят тут же. Это позволит вновь провести выборы сразу после очередной реформы», — говорит инсайдер. Он утверждает, что также у политических администраторов уже давно созрела мысль «увести выборы в гордуму Перми на отдельный год». Связано это с тем, что при одновременном проведении выборов в Госдуму, заксобрание и гордуму последней уделяется очень мало внимания и в представительный орган «проходят нежелательные элементы».

Арест прокурора рушит бизнес его партнеров

Поговаривают, что в деле арестованного прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая могут появиться новые эпизоды, связанные с теневым рынком ЖКХ. Якобы Мураю были подконтрольны управляющие компании «Гранит», «Домострой», «Доммастер» и «Комфортный дом», работающие в районе. «Мурай дружил с Александром Рогалевым и Андреем Базановым, которые формально и занимались управлением. Но сейчас их бизнес стал рушиться», — говорит инсайдер. Сообщается, что администрация района уже публично открестилась от поддержки «компаний Мурая».

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