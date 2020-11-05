Пермские инсайды: губернатору нашли врага

А кто для вас идеальный президент США? Коллаж URA.RU

Спикер гордумы Перми Юрий Уткин пытается найти защитников в Москве и подставляет мэра Дмитрия Самойлова, а в кулуарах уже шепчутся, что в кабинете Уткина пора менять замки. Кроме того, в политтусовке не исключают, что депутатом Госдумы Игорем Сапко пытается манипулировать его бывший советник Николай Решетников.

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Скриванова снова выставляют соперником Махонина?

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что итоги встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Скривановым стали весьма неожиданными. В кулуарах шепчутся, что последний и после переговоров якобы создает видимость сотрудничества, а на самом деле наводит смуту. Другие же только смеются над такими предположениями. Первая сторона в качестве доказательств приводит пример с депутатом земского собрания Кунгурского района Владимиром Власовым, который якобы под влиянием Скриванова пытается помешать объединению Кунгура и района. Вторая же сторона убеждена, что этого не может быть: «Власов не стал бы так поступать, он в слишком хороших отношениях с властями и города, и района». При этом источники во власти только гадают, кому выгодно даже мифическое противостояние Махонина и Скриванова. «Возможно, это просто расторговка интересов перед выборами 2021 года, о которой герои могут даже не знать», — переговариваются в политтусовке.

Вице-премьер вновь думает о мэрском кресле

Говорят, вице-премьер краевого правительства Александр Борисов вновь подумывает занять мэрское кресло. «Но в Губахе этот пост уже занят Николаем Лазейкиным, поэтому он, мол, придумал иную схему», — говорит инсайдер. Сообщается, что сейчас Борисов прокачивает тему объединения Губахи, Кизела и Гремячинска в единый округ. «После такого объединения будет сформирована новая дума, а Борисов получит возможность занять пост главы этого округа», — добавляет инсайдер.

Кассину пока оставили

Министра образования Пермского края Раису Кассину, по слухам, решено пока не увольнять. Как говорят, пока нет замены, а система в нынешних сложных условиях не должна испытывать сбои. Несмотря на многочисленные скандалы в пермском образовании, сообщают источники, принято решение не форсировать изменения в отрасли. В этом смысле, полагают слухачи, вообще незачем многого ждать от предстоящего обновления краевого правительства.

Сапко оказался во втором списке «зачистки» депутатов Госдумы

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Государственной думы от Пермского края и Удмуртии Игорь Сапко якобы включен во второй список из 75 депутатов «Единой России», которых партия не допустит до участия в следующем выборном цикле. Инсайдеры говорят, что такое известие стало неожиданностью как для самого парламентария, так и для его окружения в Перми. Сообщается, что все это сбило планы Сапко и он пока не может понять, как действовать дальше.

Уход Сапко открыл дорогу новым кадрам

Поговаривают, что недопуск Игоря Сапко до участия в выборах 2021 года по партийным спискам «Единой России» в Госдуму воодушевил бывшего вице-премьера правительства Пермского края Ирину Ивенских. «Для нее — это возможность попасть в списки. Она отвечает всем критериям: рабочая профессия — учитель, член ОНФ, с хорошим руководящим опытом и к тому же женщина», — говорит инсайдер. Ожидается, что поэтому именно Ивенских может стать основным кандидатом единороссов по партийным спискам.

Окружение Сапко пытается им манипулировать

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сообщается, что бывший советник экс-главы Перми Игоря Сапко Николай Решетников больше самого Сапко расстроился, что его бывшего шефа единороссы не включат в партийные списки на выборах в Госдуму 2021 года. «Технолог Коля очень рассчитывал заработать денег на кампании Сапко, а теперь все отменяется. Он со своими telegram-каналами, похоже, никому больше не нужен», — говорит инсайдер. Считается, что именно Решетников запустил дезинформацию об участии Сапко в выборах в Госдуму по одномандатному округу № 58. «Просто таким образом Решетников пытается заставить своего шефа участвовать в выборах. Понимает, что это его последний шанс», — добавляет инсайдер.

Решетников приписывает себе отставку спикера Уткина

Поговаривают, что в пермской политтусовке бывший советник экс-главы Перми Игоря Сапко Николай Решетников распространяет слухи о своем непосредственном участии в отставке спикера гордумы Юрия Уткина. «Решетников рассказывает, что это с его подачи Уткина отправили в отставку. Что он этого добивался и вот результат», — говорит инсайдер. Он добавляет, что на самом деле все понимают реальную картину и просто не расстраивают Решетникова, позволяя ему жить в своих иллюзиях.

Спикера краевого парламента хотят сместить

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Председателя законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих якобы хотят заменить на руководителя фракции «Единая Россия» в краевом парламенте Юрия Борисовца. «Это сделают не сейчас. Такой же номер, как с [председателем гордумы Перми Юрием] Уткиным, не пройдет. Нужно действовать изящнее», — говорит инсайдер. Он утверждает, что смена председателя произойдет уже после формирования нового состава парламента в 2021 году. Якобы на пост спикера рассматривали еще кандидатуру руководителя пермской общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Александра Бойченко, но от этой идеи отказались. «Просто Бойченко начинает тонуть в своих экологических скандалах. И эти скандалы подогреваются не в Перми, а в Москве. Поэтому его политической карьере, похоже, пришел конец», — полагает инсайдер.

Пермские единороссы решили устранить сильного конкурента

Поговаривают, что трудоустройство в пермское реготделение «Единой России» политтехнолога Андрея Резвых — это попытка перетянуть на свою сторону политтехнолога Юрия Исаева. «Все же понимают, что Резвых — это правая рука Исаева, который привык работать на земле и много», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в единороссы испугались повторения событий 2016 года, когда Исаева первыми в свои ряды пригласили коммунисты и он стал работать с ними. «Это же он придумал лозунг „Лучше красный, чем голубой“, который разошелся на всю страну», — добавляет инсайдер.

Началась борьба за «Единую Россию»

Вокруг регионального отделения партии власти, по слухам, начались активные движения желающих взять его под контроль. Претендентами слухачи называют бизнесменов Армена Гарсляна и Александра Бойченко. «Проблема в том, что у кандидатов не очень хороший бэкграунд, связанный с экологией. Говорят, что их компании наносят серьезный ущерб природе», — шепчутся в кулуарах. Решение поставить их в руководство партии может навредить самой же партии, полагают инсайдеры.

Лидера пермских единороссов хочет поменять Москва, но сопротивляется Пермь

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сообщается, что руководство «Единой России» в Москве обсуждало возможность смены секретаря пермского регионального отделения партии Вячеслава Григорьева. «Москве нужен на этом месте человек с большими финансовыми ресурсами. Плюс Григорьев — это не их кандидатура, а пермской элиты», — говорит инсайдер. В то же время, говорят, что политические администраторы в краевых органах власти против смены Григорьева и всячески пытаются его сохранить. «Просто Григорьев в случае чего никогда не пойдет против беспартийного губернатора или кого-либо из пермских элит. Даже если будет установка из Москвы он все равно будет поддерживать местных», — добавляет инсайдер. Еще один высокопоставленный источник рассказывается, что вопрос по Григорьеву на самом деле уже решен. «Он останется на посту секретаря как минимум до выборов в Госдуму, заксобрание края и пермскую гордуму, которые будут в сентября следующего года», — говорят в кулуарах.

Спикер Уткин ищет защиту в Москве

Поговаривают, что 4 ноября пока еще председатель Пермской гордумы Юрий Уткин летал в Москву на встречу с руководством «Единой России». «Вероятнее всего, Уткин ездил к председателю Высшего совета партии Борису Грызлову. Просил защитить его от местных элит и помочь сохраниться на посту спикера», — говорит инсайдер. Он полагает, что в этой ситуации москвичи могут и поддержать Уткина, понимая все риски, которые могут вылиться на федеральный уровень и значительно испортить репутацию партии.

Спикер гордумы Перми подставил мэра

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Злые языки утверждают, что председатель думы Перми Юрий Уткин до сих пор не подписал документы, принятые гордумой на последнем пленарном заседании. По словам инсайдера, в думе Перми «все в полном недоумении от действий спикера». «Такое вообще происходит впервые. Эти решения думы также должен подписать глава города Дмитрий Самойлов. Ряд решений вступают в силу с момента их опубликования, но они до сих пор даже не подписаны, а там ко всему прочему, бюджет города на ближайшую трехлетку. Получается, что таким образом, Уткин просто подставляет Самойлова, потому что не выдерживаются сроки, ведь решения должны быть еще и официально опубликованы», — говорит источник.

В кабинете Уткина опять придется менять замки?

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Настал последний день, когда сверженный спикер пермской думы Юрий Уткин должен подписать постановление о своей отставке. «Сделать это раньше видимо мешали поездки в Москву, — говорят слухачи. — Уткин выложил в соцсетях фото с Красной площади, публикует материалы о своей депутатской деятельности. А подписать документ, мол, не может». В кулуарах не исключают, что может повториться старая история. «Когда Уткина убирали с поста вице-премьера — еще при [экс-губернаторе Пермского края Олеге] Чиркунове — пришлось даже менять замки в его кабинете. Эту историю многие в Перми помнят», — шепчутся слухачи. В политтусовке считают, что Уткин просто так не уйдет и будет продолжать судиться. Возможно, поговаривают в кулуарах, Уткиным могут заинтересоваться силовики, если решение он так и не подпишет.

ЛУКОЙЛ обновит представительство в краевом парламенте

Сообщается, что пермские нефтяники решили не сокращать число своих представителей в законодательном собрании Пермского края. «Они планируют получить те же четыре мандата. Только почти все действующие депутаты не смогут переизбраться», — говорит инсайдер. Он утверждает, что нефтяники планируют сохранить в краевом парламенте только представителя президента ЛУКОЙЛа в Прикамье Олега Третьякова. Надежда Лядова, Валентин Костылев и Владимир Жуков якобы не будут выдвинуты нефтяниками в 2021 году и их заменят на других представителей компании.

Депутат Лисняк хочет усилить свое влияние в регионе

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат гордумы Перми Илья Лисняк начал подготовку к выборам 2021 года и планирует заполучить сразу четыре депутатских кресла для себя и своих друзей. «Сейчас у Лисняка два мандата — его и Марка Коробова в Добрянке. Он же хочет сделать депутатами Ирину Форсюк и Михаила Нецветаева», — говорит инсайдер. Он утверждает, что для этого Лисняк начал медиакампанию по узнаваемости своих сторонников и даже реанимировал проект «Стоп-Алкоголь». Правда, говорит инсайдер, шансы у Лисняка на подобный расклад падают, если отменяются партийные списки в гордуму. «Тогда ему придется выбирать, кого вести в думу и сколько тратить денег на себя для попадания в заксобрание», — добавляет инсайдер.

В Добрянском суде ждут депутата крайпарламента

Инсайдеры утверждают, что в суде Добрянки ждут депутата краевого парламента Виктора Плюснина. Его, якобы, могут опросить по делу о реконструкции скандального сиротского дома, который был сдан с многочисленными нарушениями. Объектом занималась фирма сына депутата — Егора Плюснина и сейчас он проходит одним из обвиняемых по уголовному делу. Инсайдер напоминает, что и к самому Виктору Плюснину у силовиков были вопросы по поводу выделения денег на капстроительство объектов. Как раз год назад в кабинете Плюснина проходили обыски.

Чайковские депутаты продолжают устраивать разборки

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что визит руководства политблока администрации губернатора в думу Чайковского принес кратковременный результат. Местные депутаты продолжают травить друг друга в соцсетях. «Первое время после визита вроде бы все утихло, но сейчас внутренние дрязги продолжаются. Правда, председателя чайковской думы Александра Русанова пока депутаты не трогают. Но это пока», — рассказал инсайдер. По его словам, «разброд и шатание в думе» так и не прекратились.

Чиновники не хотят уходить на карантин

Ходят слухи, что в ряде территорий Пермского края местные главы не услышали «призыв» губернатора отправить подчиненных на удаленку. Чиновники в администрациях продолжают ходить на работу, несмотря на рост заболеваемости. «Например, в Березниках, который по количеству заболевших занимает второе место, сотрудники мэрии ходят на работу и никто не думает отправлять их на удаленку», — сказал источник.

В Чусовом очередной коммунальный скандал

По информации инсайдера, прокуратура заинтересовалась управляющими компаниями в Чусовом, где ранее один из директоров УК заявлял о переделе рынка ЖКХ. Проверка показала, что компании управляют многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. Говорят, что материалы проверки направлены Инспекцию госжилнадзора края и сейчас решается вопрос о привлечении управляющих компаний к административной ответственности. По словам инсайдера, местная прокуратура якобы и раньше знала о том, что УК работают с нарушениями, но не реагировала на «сигналы» общественников, пока к делу не подключились СМИ.