Магнитогорская журналистка на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина назвала смог туманом Коллаж: URA.RU

В кулуарах челябинского правительства обсуждают, кто из коллег покинет свой пост до конца года. Если раньше уже было известно о том, кто придет на смену отставникам, то теперь появились новые версии. А элиты тем временем гадают, какие новые громкие уголовные дела грянут после того, как Контрольно-счетная палата региона проверит работу правительственной корпорации. В том, что дела будут громкими, никто не сомневается.

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Министры готовятся к пенсии

Говорят, что до конца года сменится сразу несколько руководителей челябинских министерств. И речь идет не только о затянувшейся отставке министра спорта региона Леонида Одера или о возможном уходе на пенсию министра строительства Виктора Тупикина. «К примеру, обсуждается смена кадров на уровне замов в областном минсельхозе, — говорит инсайдер. — Ну и еще в паре ведомств, в том числе в министерстве образования». По слухам, причины отставок разные. Некоторые руководители уйдут, достигнув предельного возраста на госслужбе, другие — потому что к ним есть претензии по работе.

Дзюдоисту прочат высокий пост

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ходят самые разные слухи о будущем министра спорта Челябинской области. Одни говорят, что министром станет первый заместитель главы минспорта Максим Соколов. «Документы на него еще летом прошли все согласования», — говорят инсайдеры. Но сейчас обсуждают новый слух, якобы министром может стать известный дзюдоист Юрий Степкин, уже руководивший министерством с 2008 по 2010 годы. «Спортивная общественность в замешательстве, потому что Степкин как министр не запомнился, — говорят в спортивных кулуарах. — Но кто-то его на этот пост двигает».

Губернатор ждет ревизии

Формально проверка Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), которую начала Контрольно-счетная палата региона (КСП), проводится по поручению областного заксобрания. Но инсайдеры сообщают, что в этой проверке очень заинтересован губернатор Алексей Текслер. «В последний раз проверка корпорации проводилась больше четырех лет назад, — напоминают инсайдеры. — После этой проверки деньги потекли в ЮУ КЖСИ, особенно перед сменой власти. Так что итоги аудита нужны не столько ЗСО, сколько губернатору».

С ревизорами пришли силовики

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проверка ЮУ КЖСИ, начатая Контрольно-счетной палатой региона обещает много интересного. По уже сложившейся негласной традиции вместе с ревизорами в ведомство зайдут представители силовых структур, в том числе ФСБ. «Силовики уже предвкушают, как много фактуры даст им в руки КСП, что обернется новыми звездами на погонах», — говорят в кулуарах. Некоторые даже утверждают, что уголовные дела станут той самой «фишкой» для нового начальника УФСБ по региону Дмитрия Иванова, которого ждут в Челябинске до конца года. За громкие дела повышение в звании будет быстрее».

Уголовки будут по саммитам

Говорят, что особенно тщательно ревизоры Контрольно-счетной палаты и силовики будут исследовать расходы ЮУ КЖСИ на строительство объектов для саммитов ШОС и БРИКС, говорят в Челябинске. «Это очень благодатное направление и для ревизоров, и для людей в погонах. Потому что деньги при экс-губернаторе Борисе Дубровском в корпорацию текли рекой, расходы никто толком не контролировал. Саммиты из-за пандемии отменили, а по итогам этого несостоявшегося праздника жизни до сих пор никто не сел», — говорят в кулуарах. И гадают, что могут найти на экс-директора корпорации Наталью Салееву. К слову, когда в последний раз проверяли ЮУ КЖСИ, деньги на саммиты еще не тратились.

Прокурору предложили Мордовию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что прокурору региона Виталию Лопину, якобы, предложили возглавить прокуратуру Мордовии. «Но Лопин, судя по всему, отказался, — говорит инсайдер. — Во всяком случае, вопрос о его переводе сейчас не стоит». Ранее, по слухам, Лопин отказался от перевода в Мурманскую область. Разговоры о переводе Лопина в другой регион стали звучать после того, как работу региональной прокуратуру проверила Генпрокуратура РФ. По слухам, серьезных претензий нет.

Барышев теряет шанс на Госдуму

Разговоры о том, что «Единая Россия» и «Яблоко» на выборах в Госдуму могут пойти единым альянсом, должны испортить настроение челябинскому депутату Госдумы Андрею Барышеву. В 2016 году он избрался по Челябинскому округу при поддержке ЕР. А теперь в ЕР Барышеву дали понять, чтобы на новых выборах он на поддержку партии не рассчитывал. «Говорят, что Барышев уже почти договорился с „Яблоком“, что выдвинется на выборы от них, — уверяют инсайдеры. — А если будет союз с ЕР, то „Яблоко“ может Барышеву отказать и ему придется искать другую партию».

Соратник Барышева ищет новую партию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что и депутат Госдумы Олег Колесников, избравшийся в 2016 году по Златоустовскому округу, наконец, понял, что «Единая Россия» не будет оказывать ему поддержку на новых выборах. По слухам, он, как и его коллега Андрей Барышев, теперь ищет непарламентскую партию, от которой можно будет выдвинуться, избежав тем самым сбора подписей. «Колесников надеется, что его примут в ту партию, у которой есть проблемы с финансированием кампании. А он, как всем известно, человек не бедный», — говорят инсайдеры.

Мительман готов стать спонсором оппозиции

По слухам, депутат гордумы Илья Мительман, который рассчитывает выдвинуться в Госдуму по Челябинскому округу, подумывает о смене партии. «Учитывая конфликты, которые он постоянно устраивает, с „Единой Россией“ ему уже не по пути. Партии такие скандалисты не нужны, — говорят инсайдеры. — Ходили слухи, что Мительман примкнет к „Справедливой России“ или другой парламентской партии. Но ни эсеры, ни ЛДПР, ни КПРФ не будут ссориться с властями и брать в свои ряды столь токсичного депутата. Так что Мительман ищет непарламентскую партию, для которой может стать спонсором».

Экс-министр начал избирательную кампанию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тем временем вице-спикер заксобрания области, экс-министр промышленности региона Владимир Павлов уже, по сути, начал избирательную кампанию в Госдуму по Челябинскому округу. Он активно участвует во всех благотворительных акциях. Его отмечают на совещаниях, как на партийных, так и в заксобрании. По слухам, спикер ЗСО Владимир Мякуш ставит Павлова всем в пример. «Есть, конечно, сомнения, не слишком ли Павлов торопится? — рассуждают в кулуарах. — По Челябинскому округу у ЕР пока нет решения».

Депутаты заключили тройственный союз

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские элиты обсуждают странный союз депутата гордумы Челябинска Ильи Мительмана и депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева. Два народных избранника с разным политическим весом и ресурсом практически синхронно атаковали спикера гордумы Андрея Шмидта. «Прицепились оба к размеру зарплаты, что никаких перспектив не имеет. Причем Мительман — единоросс, а Хазиев покинул партию со скандалом и для бывших однопартийцев имеет репутацию токсичного человека. Этот союз всех удивляет», — рассказывает инсайдер. В кулуарах говорят, что посредником между Мительманом и Хазиевым выступил депутат гордумы Челябинска Александр Галкин. Так речь идет о союзе уже не двух, а трех депутатов.

У Хазиева нашлись деньги на охрану

Громкое заявление депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева о найме телохранителей вызвало неприкрытое злорадство его недоброжелателей. «Никакой угрозы жизни и здоровью Марселя, разумеется, не существует. Никому он, по большому счету, не нужен. Зато есть нешуточная угроза проверки его финансовой честности. По декларации о доходах, которую он обязан подавать как депутат, его заработок не превышает 400 тыс. рублей в год. Значит, кто-то соврал либо об оплате охранников, либо о своих реальных доходах. Что особенно забавно, учитывая то, как Хазиева интересуют чужие зарплаты», — говорят в депутатских кулуарах.

Мэр Копейска повеселил горожан

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске откровенно посмеиваются над тем, как мэрия на свой страх и риск решилась нарушить запрет губернатора Алексея Текслера на торжественное открытие ледовых городков. Анонс с приглашением зрителей мэрия разместила в соцсетях. Теперь в Копейске гадают, какую взбучку от областного руководства получил за эту историю мэр Андрей Фалейчик. Но есть и неприятная сторона. На открытие пригласили детские коллективы, и сейчас маленьким копейчанам не знают, как сказать, что праздника не будет.

В Златоусте делают ставки на пироманов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте продолжают обсуждать историю с поджогом джипа депутата горособрания, врача Рашида Шакурова. «В горсобрании все нервничают, это уже третий за год поджог. Хуже всего, что никто не может понять: по какому принципу поджигатели выбирают свои жертвы. И кому беречься следующему? Единственное, что связывает трех пострадавших депутатов — спикера Карюкова, тренера-кикбоксера Козлова и врача Шакурова — принадлежность к „Единой России“», — рассказывает собеседник. А среди депутатов якобы заработал неофициальный тотализатор — кто станет следующей жертвой пирроманов.

Священнослужители заболели

Священнослужители РПЦ в Челябинской области передают друг другу слухи о заражениях коллег. «Хуже всего дело в Златоусте, где и до пандемии батюшки служили буквально „на разрыв“. В Магнитогорской епархии тоже дела не очень. Доходит до того, что возникают проблемы со священниками, чтобы провести богослужения в том или ином храме», — жалуется инсайдер. Дополнительное напряжение вызывает фатализм уставших от длящихся почти год ограничений прихожан, которые якобы все чаще пренебрегают санитарными правилами. И не слишком одобряют тех батюшек, которые требуют их соблюдения.

В Копейске пришлось объясняться за странную елку

Еще в Копейске обратили внимание на новую елку. Еще четыре года назад во всей России потешались над облезлым деревом, которое опозорило* город и его главу. С тех пор три года подряд мэрия тщательно заботилась о том, чтобы елка была максимально пушистой. В этом году чиновники сделали ставку на высоту, а не на объем новогоднего деревца, что вызвало очередное недовольство горожан. «Подрядчик поспешил объяснить, что малый диаметр кроны, якобы, позволит оставить больше места для лучшего соблюдения социальной дистанции посетителями ледового городка. Но такой подход нравится далеко не всем», — говорят инсайдеры.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.