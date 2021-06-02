Источник: мэрия Екатеринбурга готовит мораторий для бизнеса

Идею по наведению порядка на рынке НТО Алексей Орлов привез из майской командировки в Нижний Новгород Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга готовит запрет на появление новых мест в схеме размещения объектов нестационарной торговли (НТО), сообщили URA.RU несколько источников в мэрии. По данным агентства, такая установка была озвучена главой города Алексеем Орловым на одном из последних совещаний. В «сером доме» объясняют, что это необходимо, чтобы зафиксировать расклад сил на проблемном рынке и в дальнейшем навести на нем порядок.

«Главой были озвучены планы по введению моратория на включение новых мест в схему НТО», — поделился источник. Другой источник URA.RU уточнил, что запрет не должен коснуться летних веранд.

Участник совещания вице-мэра по экономике Дмитрия Ноженко с профильными замами глав районов подтвердил, что сейчас «формулируются и обосновываются изменения в нормативно-правовые акты, унифицирующие единые правила размещения объектов на землях всех форм собственности», но без конкретики. «Есть задача не „кошмарить“ этот бизнес, но поставить его на цивилизованные рельсы, обязать владельцев НТО неукоснительно выполнять условия договоров», — сказал он со ссылкой на Ноженко. Сам вице-мэр не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Команда предшественника Орлова — Александра Высокинского — планировала до 2025 года снести более 1,6 тыс. незаконных НТО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Алексей Валерьевич [Орлов] действительно поднимал вопрос о борьбе с нелегальной нестационарной торговлей и усовершенствовании нормативной базы. От горожан регулярно поступают жалобы — в частности, на антисанитарию вблизи киосков. И, когда специалисты начинают разбираться в каждом конкретном случае, выясняется, что часть объектов размещена незаконно. Одно из предложений — разместить на площадке „Геопортал“ актуальную информацию об объектах, которые включены в схему, чтобы люди понимали, какие киоски установлены по правилам, а какие — нет, и оперативно информировали об этом уполномоченные органы», — сказал URA.RU пресс-секретарь Орлова Вадим Чернопенев, не подтвердив, что вопрос о моратории обсуждается.