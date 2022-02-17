Россия начала подготовку к уходу от нефтяной зависимости

Путин дал первые установки правительству и Кремлю перед посланием

17 февраля 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Рано или поздно, но России придется уходить от нефтяной и газовой зависимости Фото: Александр Елизаров © URA.RU Президент Владимир Путин дал старт активному уходу страны от нефтяной и газовой зависимости. Эта тема станет одной из главных при подготовке к ежегодному посланию, дал понять глава государства на совещании по экономическим вопросам с участием первых лиц правительства и Кремля 17 февраля. Как объяснят эксперты, такой подход сделает экономику РФ независимой от кризисов на рынке и колебаний цен на нефть и газ. Это позволит стабильно выполнять все социальные обязательства. Открывая совещание, Путин заявил, что это старт серии таких мероприятий по подготовке послания Федеральному Собранию. «Это большая, комплексная и обстоятельная работа. Это наша совместная работа. И начать предлагаю с анализа общей макроэкономической картины и уточненного прогноза экономической динамики на ближайшую трехлетку. Обсудим их влияние на реализацию действующих государственных проектов и программ, а также на запуск новых инициатив», — сказал президент. Владимир Путин объявил, что это первое совещание в рамках подготовки к посланию Фото: kremlin.ru Глава государства заметил, что ВВП страны в прошлом году вырос на 4,6%, превысив докризисный уровень. Бюджет исполнен с профицитом. «В отличие от многих других ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику», — заметил он. Особо Путин отметил рост ненефтегазовых доходов — до 16,2 трлн (из 25,3 трлн доходов федерального бюджета) рублей по итогам года. При этом в четвертом квартале этот показатель превысил прогноз на 20%, а в январе был уже на 27% выше, чем годом ранее. «Подчеркну: устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей», — обратился к участникам совещания президент. В совещании по видеосвязи участвовали руководители правительства и Кремля Фото: kremlin.ru Глава государства заметил, что нужно и дальше следовать бюджетному правилу — резкий рост доходов от нефтегазового сектора не должен вести к резкому росту расходов. «Нужно и дальше следовать бюджетному правилу — говорю это специально и хочу это подчеркнуть, — обеспечивать сбалансированность государственных финансов, стабильность ключевых макропоказателей», — добавил Путин. Президент попросил обратить особое внимание на инфляцию, которая стала серьезным вызовом для большинства стран. Так, в России рост цен в январе составил 8,7%в годовом выражении, это «заметно выше установленного ориентира». Однако и «в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дело обстоит не намного лучше». Инфляция в США в январе составила 7,5%, что «гораздо выше прогноза», а в еврозоне — 5,1%. «Для этих стран это серьезный вызов», — считает глава государства. Главные роли в сдерживании инфляции должны сыграть правительство и Центробанк Эльвиры Набиуллиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главные роли в снижении инфляции должны сыграть правительство, и Центробанк, которым Путин поручил «нацелить совместную работу на устранение внешних и внутренних факторов инфляции». «Рост цен бьет по доходам людей, негативно сказывается на благополучии, достатке семей», — заметил президент Он напомнил, что благодаря допдоходам пенсионеры и семьи со школьниками получили разовые выплаты, была дополнительная индексация пенсий, МРОТ, прожиточного минимума. По фактической инфляции проиндексирован материнский капитал. «В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством поставлены, эту задачу обязательно нужно решить. В этой связи хотел бы отметить, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но, прежде всего, на экономический рост. Это базовое условие для решения социальных задач», — добавил президент. Цены на нефть и газ сильно зависят от волатильности рынка, объясняют эксперты Фото: media.gazprom-neft.ru Рост ненефтегазовых доходов защищает страну от экономических кризисов и позволяют выполнять социальные обязательства, объясняют эксперты. Цены на нефть и газ подвержены скачкам, объясняет руководитель лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. «То, что растут ненефтегазовые доходы, это всегда хорошо для бюджета, поскольку они обладают структурной составляющей, а не циклической, как нефть и газ. Если у бюджета наметился тренд на наращивание структурных доходов, это говорит в пользу устойчивости от макроэкономических шоков, которое дополняется бюджетным правилом», — сказал собеседник. Благодаря бюджетному правилу, о котором говорил Путин, зависимость бюджета от нефтегаза становится все более условной, замечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Ненефтегазовые доходы — доходы с более современных и перспективных видов деятельности, которые восполняются. Плюс вводятся экологические налоги по нефтегазу. Нужно готовиться к переходу на „зеленую“ экономику заранее. Идеально прыгнуть в цифровую составляющую, в экспорт услуг, у которых нет ограничений по масштабированию и восполнению», — отметил эксперт. Саудовская Аравия вкладывает нефтяные доходы в искусственный интеллект Фото: Анна Майорова © URA.RU По его словам, другие нефтедобывающие страны уже идут по этому пути. «Саудовская Аравия вкладывается в искусственный интеллект, Азербайджан, Норвегия и другие нефтедобывающие страны диверсифицируют экономику. И мы должны идти по этому пути. Тем более, у нас большая доступность образования, что редкость в современном мире, и высокий уровень программирования — это очень большие конкурентные преимущества», — резюмировал Абзалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Владимир Путин дал старт активному уходу страны от нефтяной и газовой зависимости. Эта тема станет одной из главных при подготовке к ежегодному посланию, дал понять глава государства на совещании по экономическим вопросам с участием первых лиц правительства и Кремля 17 февраля. Как объяснят эксперты, такой подход сделает экономику РФ независимой от кризисов на рынке и колебаний цен на нефть и газ. Это позволит стабильно выполнять все социальные обязательства. Открывая совещание, Путин заявил, что это старт серии таких мероприятий по подготовке послания Федеральному Собранию. «Это большая, комплексная и обстоятельная работа. Это наша совместная работа. И начать предлагаю с анализа общей макроэкономической картины и уточненного прогноза экономической динамики на ближайшую трехлетку. Обсудим их влияние на реализацию действующих государственных проектов и программ, а также на запуск новых инициатив», — сказал президент. Глава государства заметил, что ВВП страны в прошлом году вырос на 4,6%, превысив докризисный уровень. Бюджет исполнен с профицитом. «В отличие от многих других ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику», — заметил он. Особо Путин отметил рост ненефтегазовых доходов — до 16,2 трлн (из 25,3 трлн доходов федерального бюджета) рублей по итогам года. При этом в четвертом квартале этот показатель превысил прогноз на 20%, а в январе был уже на 27% выше, чем годом ранее. «Подчеркну: устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей», — обратился к участникам совещания президент. Глава государства заметил, что нужно и дальше следовать бюджетному правилу — резкий рост доходов от нефтегазового сектора не должен вести к резкому росту расходов. «Нужно и дальше следовать бюджетному правилу — говорю это специально и хочу это подчеркнуть, — обеспечивать сбалансированность государственных финансов, стабильность ключевых макропоказателей», — добавил Путин. Президент попросил обратить особое внимание на инфляцию, которая стала серьезным вызовом для большинства стран. Так, в России рост цен в январе составил 8,7%в годовом выражении, это «заметно выше установленного ориентира». Однако и «в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дело обстоит не намного лучше». Инфляция в США в январе составила 7,5%, что «гораздо выше прогноза», а в еврозоне — 5,1%. «Для этих стран это серьезный вызов», — считает глава государства. Главные роли в снижении инфляции должны сыграть правительство, и Центробанк, которым Путин поручил «нацелить совместную работу на устранение внешних и внутренних факторов инфляции». «Рост цен бьет по доходам людей, негативно сказывается на благополучии, достатке семей», — заметил президент Он напомнил, что благодаря допдоходам пенсионеры и семьи со школьниками получили разовые выплаты, была дополнительная индексация пенсий, МРОТ, прожиточного минимума. По фактической инфляции проиндексирован материнский капитал. «В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством поставлены, эту задачу обязательно нужно решить. В этой связи хотел бы отметить, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но, прежде всего, на экономический рост. Это базовое условие для решения социальных задач», — добавил президент. Рост ненефтегазовых доходов защищает страну от экономических кризисов и позволяют выполнять социальные обязательства, объясняют эксперты. Цены на нефть и газ подвержены скачкам, объясняет руководитель лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. «То, что растут ненефтегазовые доходы, это всегда хорошо для бюджета, поскольку они обладают структурной составляющей, а не циклической, как нефть и газ. Если у бюджета наметился тренд на наращивание структурных доходов, это говорит в пользу устойчивости от макроэкономических шоков, которое дополняется бюджетным правилом», — сказал собеседник. Благодаря бюджетному правилу, о котором говорил Путин, зависимость бюджета от нефтегаза становится все более условной, замечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Ненефтегазовые доходы — доходы с более современных и перспективных видов деятельности, которые восполняются. Плюс вводятся экологические налоги по нефтегазу. Нужно готовиться к переходу на „зеленую“ экономику заранее. Идеально прыгнуть в цифровую составляющую, в экспорт услуг, у которых нет ограничений по масштабированию и восполнению», — отметил эксперт. По его словам, другие нефтедобывающие страны уже идут по этому пути. «Саудовская Аравия вкладывается в искусственный интеллект, Азербайджан, Норвегия и другие нефтедобывающие страны диверсифицируют экономику. И мы должны идти по этому пути. Тем более, у нас большая доступность образования, что редкость в современном мире, и высокий уровень программирования — это очень большие конкурентные преимущества», — резюмировал Абзалов.