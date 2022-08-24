Пермяки придумали способ спасти планету от экологических бедствий

Ученые создали биопрепарат, очищающий загрязненную нефтью почву

25 августа 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Ученые разработали технологию очистки почвы подземных вод от загрязнений нефтепродуктами Фото: Александр Елизаров © URA.RU Специалисты пермской компании «ЛНК» совместно с учеными Естественнонаучного института классического университета (ЕНИ ПГНИУ) разработали технологию очистки грунтовых вод от нефтепродуктов. Метод основан на введении в почву бактерий, способных перерабатывать углеводороды. Помещенные в благоприятную среду микроорганизмы быстро размножаются и поглощают нефть. Благодаря этому в разы снижается риск ее попадания в водоемы. «Технология рекультивации поверхностных разливов нефтепродуктов есть, с ней сейчас работают многие нефтедобывающие компании. А технологии очищения грунтовых вод, в которые нефть просачивается и скапливается там — ее, как таковой, не было. Мы решили создать такой метод. Для этого обратились за помощью к нашим коллегам, в университетский Естественнонаучный институт. В результате они согласились разработать для нас новую технологию очищения грунтовых вод с помощью аэробных бактерий», — рассказал URA.RU директор компании «ЛНК» Александр Кулешов. Технология ученых поможет защитить природные водоемы от загрязнений Фото: Сергей Русанов © URA.RU По новой технологии, на участке загрязненной нефтепродуктами земли бурятся очистные скважины, оборудованные трубками для подачи кислорода. После этого в скважины в несколько этапов заливается концентрат аэробных бактерий. Насыщенная кислородом почва — благоприятная среда для таких микроорганизмов. Бактерии быстро размножаются и растворяют углеводороды. При этом специалисты ведут мониторинг комплекса очистки, контролируя уровень, температуру, минерализацию и содержание кислорода в грунте. Также регулярно берутся пробы растворенных нефтепродуктов для повышения качества работы комплекса. «Аэробные бактерии подготавливаются в лабораторных условиях на базе Естественнонаучного института вуза, где ученые анализируют их эффективность в тех или иных условиях. В целом, получается, что природа очищает сама себя, то есть в ней существуют микроорганизмы грунтовые, которые растворяют нефть, и нужно только им помочь. На это и направлена наша технология, на развитие благоприятной среды для бактерий. В результате, метод работает как барьер. Если есть какой-то источник экологического ущерба, его можно просто огородить по периметру, и загрязнение не уйдет дальше. То есть, мы создаем препятствие, которое не позволяет нефтепродуктам попадать в озера и реки», — пояснил URA.RU Александр Кулешов. Разработка ученых получила патент и рекомендована к применению на производстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Технология пермских ученых уже прошла испытания, получила патент и рекомендована к применению на производстве. Сейчас разработчики ждут лишь одобрения федеральной экологической экспертизы, после чего разработку могут внедрять крупные предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. Ну, а пока идет процесс согласования патента в госструктурах, пермяки работают над новой технологией. Они хотят разработать способ утилизации отходов, которые образуются при производстве спирта. Это тоже совместный проект специалистов компании «ЛНК» и ученых ЕНИ ПГНИУ. ООО «ЛНК» является поставщиком комплексных решений для мониторинга подземных и поверхностных вод, экологического контроля в промышленности, а также для научно-исследовательских целей России и Республики Беларусь. В компании работают специалисты по мониторингу уровня и качества воды и системам отбора проб воды и почвы, а также удаленного мониторинга скважин и открытой воды. ЕНИ ПГНИУ — один из старейших в России научно-исследовательских институтов. Основные направления деятельности — биологические, почвенно-ботанические, гидробиологические, геологические и природоохранные исследования. Ранее президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа главы государства, цель — усилить роль науки и технологий для решения важнейших задач развития общества и страны. За счет открытий ученых, Россия сможет не опираться больше на зарубежные производства, развивая собственные сферы экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специалисты пермской компании «ЛНК» совместно с учеными Естественнонаучного института классического университета (ЕНИ ПГНИУ) разработали технологию очистки грунтовых вод от нефтепродуктов. Метод основан на введении в почву бактерий, способных перерабатывать углеводороды. Помещенные в благоприятную среду микроорганизмы быстро размножаются и поглощают нефть. Благодаря этому в разы снижается риск ее попадания в водоемы. «Технология рекультивации поверхностных разливов нефтепродуктов есть, с ней сейчас работают многие нефтедобывающие компании. А технологии очищения грунтовых вод, в которые нефть просачивается и скапливается там — ее, как таковой, не было. Мы решили создать такой метод. Для этого обратились за помощью к нашим коллегам, в университетский Естественнонаучный институт. В результате они согласились разработать для нас новую технологию очищения грунтовых вод с помощью аэробных бактерий», — рассказал URA.RU директор компании «ЛНК» Александр Кулешов. По новой технологии, на участке загрязненной нефтепродуктами земли бурятся очистные скважины, оборудованные трубками для подачи кислорода. После этого в скважины в несколько этапов заливается концентрат аэробных бактерий. Насыщенная кислородом почва — благоприятная среда для таких микроорганизмов. Бактерии быстро размножаются и растворяют углеводороды. При этом специалисты ведут мониторинг комплекса очистки, контролируя уровень, температуру, минерализацию и содержание кислорода в грунте. Также регулярно берутся пробы растворенных нефтепродуктов для повышения качества работы комплекса. «Аэробные бактерии подготавливаются в лабораторных условиях на базе Естественнонаучного института вуза, где ученые анализируют их эффективность в тех или иных условиях. В целом, получается, что природа очищает сама себя, то есть в ней существуют микроорганизмы грунтовые, которые растворяют нефть, и нужно только им помочь. На это и направлена наша технология, на развитие благоприятной среды для бактерий. В результате, метод работает как барьер. Если есть какой-то источник экологического ущерба, его можно просто огородить по периметру, и загрязнение не уйдет дальше. То есть, мы создаем препятствие, которое не позволяет нефтепродуктам попадать в озера и реки», — пояснил URA.RU Александр Кулешов. Технология пермских ученых уже прошла испытания, получила патент и рекомендована к применению на производстве. Сейчас разработчики ждут лишь одобрения федеральной экологической экспертизы, после чего разработку могут внедрять крупные предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. Ну, а пока идет процесс согласования патента в госструктурах, пермяки работают над новой технологией. Они хотят разработать способ утилизации отходов, которые образуются при производстве спирта. Это тоже совместный проект специалистов компании «ЛНК» и ученых ЕНИ ПГНИУ. ООО «ЛНК» является поставщиком комплексных решений для мониторинга подземных и поверхностных вод, экологического контроля в промышленности, а также для научно-исследовательских целей России и Республики Беларусь. В компании работают специалисты по мониторингу уровня и качества воды и системам отбора проб воды и почвы, а также удаленного мониторинга скважин и открытой воды. ЕНИ ПГНИУ — один из старейших в России научно-исследовательских институтов. Основные направления деятельности — биологические, почвенно-ботанические, гидробиологические, геологические и природоохранные исследования. Ранее президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа главы государства, цель — усилить роль науки и технологий для решения важнейших задач развития общества и страны. За счет открытий ученых, Россия сможет не опираться больше на зарубежные производства, развивая собственные сферы экономики.