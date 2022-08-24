Пермяки придумали способ спасти планету от экологических бедствий

Специалисты пермской компании «ЛНК» совместно с учеными Естественнонаучного института классического университета (ЕНИ ПГНИУ) разработали технологию очистки грунтовых вод от нефтепродуктов. Метод основан на введении в почву бактерий, способных перерабатывать углеводороды. Помещенные в благоприятную среду микроорганизмы быстро размножаются и поглощают нефть. Благодаря этому в разы снижается риск ее попадания в водоемы.
«Технология рекультивации поверхностных разливов нефтепродуктов есть, с ней сейчас работают многие нефтедобывающие компании. А технологии очищения грунтовых вод, в которые нефть просачивается и скапливается там — ее, как таковой, не было. Мы решили создать такой метод. Для этого обратились за помощью к нашим коллегам, в университетский Естественнонаучный институт. В результате они согласились разработать для нас новую технологию очищения грунтовых вод с помощью аэробных бактерий», — рассказал URA.RU директор компании «ЛНК» Александр Кулешов.
Технология ученых поможет защитить природные водоемы от загрязнений
По новой технологии, на участке загрязненной нефтепродуктами земли бурятся очистные скважины, оборудованные трубками для подачи кислорода. После этого в скважины в несколько этапов заливается концентрат аэробных бактерий. Насыщенная кислородом почва — благоприятная среда для таких микроорганизмов. Бактерии быстро размножаются и растворяют углеводороды. При этом специалисты ведут мониторинг комплекса очистки, контролируя уровень, температуру, минерализацию и содержание кислорода в грунте. Также регулярно берутся пробы растворенных нефтепродуктов для повышения качества работы комплекса.
«Аэробные бактерии подготавливаются в лабораторных условиях на базе Естественнонаучного института вуза, где ученые анализируют их эффективность в тех или иных условиях. В целом, получается, что природа очищает сама себя, то есть в ней существуют микроорганизмы грунтовые, которые растворяют нефть, и нужно только им помочь. На это и направлена наша технология, на развитие благоприятной среды для бактерий. В результате, метод работает как барьер. Если есть какой-то источник экологического ущерба, его можно просто огородить по периметру, и загрязнение не уйдет дальше. То есть, мы создаем препятствие, которое не позволяет нефтепродуктам попадать в озера и реки», — пояснил URA.RU Александр Кулешов.
Разработка ученых получила патент и рекомендована к применению на производстве
Технология пермских ученых уже прошла испытания, получила патент и рекомендована к применению на производстве. Сейчас разработчики ждут лишь одобрения федеральной экологической экспертизы, после чего разработку могут внедрять крупные предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. Ну, а пока идет процесс согласования патента в госструктурах, пермяки работают над новой технологией. Они хотят разработать способ утилизации отходов, которые образуются при производстве спирта. Это тоже совместный проект специалистов компании «ЛНК» и ученых ЕНИ ПГНИУ.
ООО «ЛНК» является поставщиком комплексных решений для мониторинга подземных и поверхностных вод, экологического контроля в промышленности, а также для научно-исследовательских целей России и Республики Беларусь. В компании работают специалисты по мониторингу уровня и качества воды и системам отбора проб воды и почвы, а также удаленного мониторинга скважин и открытой воды. ЕНИ ПГНИУ — один из старейших в России научно-исследовательских институтов. Основные направления деятельности — биологические, почвенно-ботанические, гидробиологические, геологические и природоохранные исследования.
Ранее президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа главы государства, цель — усилить роль науки и технологий для решения важнейших задач развития общества и страны. За счет открытий ученых, Россия сможет не опираться больше на зарубежные производства, развивая собственные сферы экономики.
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Специалисты пермской компании «ЛНК» совместно с учеными Естественнонаучного института классического университета (ЕНИ ПГНИУ) разработали технологию очистки грунтовых вод от нефтепродуктов. Метод основан на введении в почву бактерий, способных перерабатывать углеводороды. Помещенные в благоприятную среду микроорганизмы быстро размножаются и поглощают нефть. Благодаря этому в разы снижается риск ее попадания в водоемы. «Технология рекультивации поверхностных разливов нефтепродуктов есть, с ней сейчас работают многие нефтедобывающие компании. А технологии очищения грунтовых вод, в которые нефть просачивается и скапливается там — ее, как таковой, не было. Мы решили создать такой метод. Для этого обратились за помощью к нашим коллегам, в университетский Естественнонаучный институт. В результате они согласились разработать для нас новую технологию очищения грунтовых вод с помощью аэробных бактерий», — рассказал URA.RU директор компании «ЛНК» Александр Кулешов. По новой технологии, на участке загрязненной нефтепродуктами земли бурятся очистные скважины, оборудованные трубками для подачи кислорода. После этого в скважины в несколько этапов заливается концентрат аэробных бактерий. Насыщенная кислородом почва — благоприятная среда для таких микроорганизмов. Бактерии быстро размножаются и растворяют углеводороды. При этом специалисты ведут мониторинг комплекса очистки, контролируя уровень, температуру, минерализацию и содержание кислорода в грунте. Также регулярно берутся пробы растворенных нефтепродуктов для повышения качества работы комплекса. «Аэробные бактерии подготавливаются в лабораторных условиях на базе Естественнонаучного института вуза, где ученые анализируют их эффективность в тех или иных условиях. В целом, получается, что природа очищает сама себя, то есть в ней существуют микроорганизмы грунтовые, которые растворяют нефть, и нужно только им помочь. На это и направлена наша технология, на развитие благоприятной среды для бактерий. В результате, метод работает как барьер. Если есть какой-то источник экологического ущерба, его можно просто огородить по периметру, и загрязнение не уйдет дальше. То есть, мы создаем препятствие, которое не позволяет нефтепродуктам попадать в озера и реки», — пояснил URA.RU Александр Кулешов. Технология пермских ученых уже прошла испытания, получила патент и рекомендована к применению на производстве. Сейчас разработчики ждут лишь одобрения федеральной экологической экспертизы, после чего разработку могут внедрять крупные предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. Ну, а пока идет процесс согласования патента в госструктурах, пермяки работают над новой технологией. Они хотят разработать способ утилизации отходов, которые образуются при производстве спирта. Это тоже совместный проект специалистов компании «ЛНК» и ученых ЕНИ ПГНИУ. ООО «ЛНК» является поставщиком комплексных решений для мониторинга подземных и поверхностных вод, экологического контроля в промышленности, а также для научно-исследовательских целей России и Республики Беларусь. В компании работают специалисты по мониторингу уровня и качества воды и системам отбора проб воды и почвы, а также удаленного мониторинга скважин и открытой воды. ЕНИ ПГНИУ — один из старейших в России научно-исследовательских институтов. Основные направления деятельности — биологические, почвенно-ботанические, гидробиологические, геологические и природоохранные исследования. Ранее президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа главы государства, цель — усилить роль науки и технологий для решения важнейших задач развития общества и страны. За счет открытий ученых, Россия сможет не опираться больше на зарубежные производства, развивая собственные сферы экономики.