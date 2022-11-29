«Златоустовский металлургический завод» изменил вектор развития

Как предприятие под руководством нового акционера Павла Кротова вышло в прибыль

29 ноября 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Сейчас ЗМЗ демонстрирует высокие производственные показатели Фото: «Златоустовский металлургический завод» «Златоустовский металлургический завод», который всего несколько лет назад находился на грани банкротства, благодаря новой стратегии развития продемонстрировал высокие производственные показатели. И это несмотря на неблагоприятные внешние факторы, которые отразились на многих российских промышленниках и металлургах, в том числе на признанных лидерах отрасли. Речь идет о пандемии коронавируса, а также о непростой геополитической обстановке. Эти события вынудили бизнес заново выстраивать цепочки поставок, искать финансирование, а также выходить на новые рынки. В этом году ЗМЗ отмечает 120-летие Фото: «Златоустовский металлургический завод» Увидеть перспективы Успехом завод обязан новому контролирующему акционеру ЗМЗ Павлу Кротову. Он выкупил бизнес в 2019 году и сразу приступил к его трансформации. «Кротов — не просто инвестор, а опытный антикризисный менеджер и стратег, который смог увидеть в проблемном активе перспективы», — рассказывает URA.RU источник в отрасли. А увидеть их было непросто: легендарное уральское предприятие не смогло исполнять обязательства перед кредиторами, в результате чего в мае 2019 года арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру банкротства. Долги компании на тот момент были внушительные, включая налоги и аренду. При этом предприятие являлось самым крупным работодателем города, и в результате его ликвидации без работы могли остаться 2,4 тысячи человек. Это был бы серьезный удар по экономике региона. Трансформация бизнеса с Павлом Кротовым Но печального сценария не произошло. Для реструктуризации активов в 2019 году Павел Кротов создал группу компаний «Златоустовский металлургический завод», а она в свою очередь выкупила по рыночной стоимости основные производственные мощности ЗЭМЗа. Было принято решение о незамедлительном погашении задолженности по налогам и аренде земли и сохранении персонала легендарного предприятия. Реструктуризация активов началась в 2019 году с приходом Павла Кротова Фото: «Златоустовский металлургический завод» Случай, когда в рамках спасения бизнеса не сокращают персонал, уникальный, говорят эксперты. Позиция контролирующего акционера была такова: «Златоустовский электрометаллургический завод» — это социально-ответственный бизнес. Соответственно, все сотрудники ЗЭМЗа должны быть переведены на работу на ЗМЗ с сохранением заработной платы и выплатой всех компенсаций на условиях коллективного договора, заявил Павел Кротов. Так и было сделано. И в дальнейшем ЗМЗ еще не раз подтвердил статус социально-ответственного бизнеса. В сложных жизненных ситуациях работники завода в кратчайшие сроки получали материальную помощь. Жители Златоуста хорошо помнят, как в 2019 году Кротов лично выделил средства на приобретение жилья для многодетной семьи металлургов, лишившихся крова из-за пожара. Старые традиции и новые технологии ЗМЗ Эффективность нового руководства подтверждается цифрами: на данный момент градообразующее предприятие Златоуста увеличило отгрузку продукции потребителям на 15%. При этом численность персонала выросла на 11%, а средняя заработная плата — на 19%. «Под непосредственным руководством Павла Кротова на заводе реализуется программа модернизации производства, в рамках которой уже запущен в производство новый кузнечно-прессовый комплекс на базе пресса Danieli», — рассказали в пресс-службе ЗМЗ. Большое внимание завод уделяет и ESG-повестке. В частности, идет строительство системы газоочистки в электросталеплавильном цехе №2. Ввод в эксплуатацию нового оборудования снизит негативное воздействие на окружающую среду и улучшит экологическую обстановку в городе. Предприятие активно развивает социальные программы, сотрудничает с образовательными учреждениями по подготовке новых высококвалифицированных кадров. Инновации для страны В 2024 году, благодаря модернизации, ЗМЗ выйдет на максимальную мощность в 54 тысячи тонн продукции в год Фото: «Златоустовский металлургический завод» Последние события показали, что для укрепления суверенитета страны необходимы собственные технологии и уникальные разработки. На «Златоустовском металлургическом заводе» научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся постоянно, рассказали в пресс-службе завода. Так, сотрудники предприятия при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ разрабатывают и осваивают технологии производства феррито-аустенитной коррозионностойкой стали. Она применяется в системах подводной добычи углеводородов. Кроме того, ведутся НИОКР для производства аустенитной немагнитной коррозионностойкой стали, которая предназначена для изготовления тяжелых бурильных труб и комплектующих для скважинного бурения в нефтедобывающей отрасли. Сегодня группа компаний «Златоустовский металлургический завод» является одним из ведущих в России предприятий металлургии по производству высоколегированных сталей и сплавов. Металлопродукция поставляется для компаний трубной промышленности, автомобилестроения, водного транспорта и других отраслей. Компании Группы включены в федеральный и региональный перечни системообразующих предприятий. «В следующем году будет проведена модернизация мощностей предприятия. Это позволит в 2024 году выйти на максимальную мощность в 54 тысячи тонн продукции в год, что на 60% превысит объем выпуска 2019 года», — сообщили в пресс-службе ЗМЗ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Златоустовский металлургический завод», который всего несколько лет назад находился на грани банкротства, благодаря новой стратегии развития продемонстрировал высокие производственные показатели. И это несмотря на неблагоприятные внешние факторы, которые отразились на многих российских промышленниках и металлургах, в том числе на признанных лидерах отрасли. Речь идет о пандемии коронавируса, а также о непростой геополитической обстановке. Эти события вынудили бизнес заново выстраивать цепочки поставок, искать финансирование, а также выходить на новые рынки. Увидеть перспективы Успехом завод обязан новому контролирующему акционеру ЗМЗ Павлу Кротову. Он выкупил бизнес в 2019 году и сразу приступил к его трансформации. «Кротов — не просто инвестор, а опытный антикризисный менеджер и стратег, который смог увидеть в проблемном активе перспективы», — рассказывает URA.RU источник в отрасли. А увидеть их было непросто: легендарное уральское предприятие не смогло исполнять обязательства перед кредиторами, в результате чего в мае 2019 года арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру банкротства. Долги компании на тот момент были внушительные, включая налоги и аренду. При этом предприятие являлось самым крупным работодателем города, и в результате его ликвидации без работы могли остаться 2,4 тысячи человек. Это был бы серьезный удар по экономике региона. Трансформация бизнеса с Павлом Кротовым Но печального сценария не произошло. Для реструктуризации активов в 2019 году Павел Кротов создал группу компаний «Златоустовский металлургический завод», а она в свою очередь выкупила по рыночной стоимости основные производственные мощности ЗЭМЗа. Было принято решение о незамедлительном погашении задолженности по налогам и аренде земли и сохранении персонала легендарного предприятия. Случай, когда в рамках спасения бизнеса не сокращают персонал, уникальный, говорят эксперты. Позиция контролирующего акционера была такова: «Златоустовский электрометаллургический завод» — это социально-ответственный бизнес. Соответственно, все сотрудники ЗЭМЗа должны быть переведены на работу на ЗМЗ с сохранением заработной платы и выплатой всех компенсаций на условиях коллективного договора, заявил Павел Кротов. Так и было сделано. И в дальнейшем ЗМЗ еще не раз подтвердил статус социально-ответственного бизнеса. В сложных жизненных ситуациях работники завода в кратчайшие сроки получали материальную помощь. Жители Златоуста хорошо помнят, как в 2019 году Кротов лично выделил средства на приобретение жилья для многодетной семьи металлургов, лишившихся крова из-за пожара. Старые традиции и новые технологии ЗМЗ Эффективность нового руководства подтверждается цифрами: на данный момент градообразующее предприятие Златоуста увеличило отгрузку продукции потребителям на 15%. При этом численность персонала выросла на 11%, а средняя заработная плата — на 19%. «Под непосредственным руководством Павла Кротова на заводе реализуется программа модернизации производства, в рамках которой уже запущен в производство новый кузнечно-прессовый комплекс на базе пресса Danieli», — рассказали в пресс-службе ЗМЗ. Большое внимание завод уделяет и ESG-повестке. В частности, идет строительство системы газоочистки в электросталеплавильном цехе №2. Ввод в эксплуатацию нового оборудования снизит негативное воздействие на окружающую среду и улучшит экологическую обстановку в городе. Предприятие активно развивает социальные программы, сотрудничает с образовательными учреждениями по подготовке новых высококвалифицированных кадров. Инновации для страны Последние события показали, что для укрепления суверенитета страны необходимы собственные технологии и уникальные разработки. На «Златоустовском металлургическом заводе» научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся постоянно, рассказали в пресс-службе завода. Так, сотрудники предприятия при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ разрабатывают и осваивают технологии производства феррито-аустенитной коррозионностойкой стали. Она применяется в системах подводной добычи углеводородов. Кроме того, ведутся НИОКР для производства аустенитной немагнитной коррозионностойкой стали, которая предназначена для изготовления тяжелых бурильных труб и комплектующих для скважинного бурения в нефтедобывающей отрасли. Сегодня группа компаний «Златоустовский металлургический завод» является одним из ведущих в России предприятий металлургии по производству высоколегированных сталей и сплавов. Металлопродукция поставляется для компаний трубной промышленности, автомобилестроения, водного транспорта и других отраслей. Компании Группы включены в федеральный и региональный перечни системообразующих предприятий. «В следующем году будет проведена модернизация мощностей предприятия. Это позволит в 2024 году выйти на максимальную мощность в 54 тысячи тонн продукции в год, что на 60% превысит объем выпуска 2019 года», — сообщили в пресс-службе ЗМЗ.