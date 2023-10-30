Часть казны Екатеринбурга уйдет в Москву — после визита Собянина

В обмен на информацию об уральцах

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин прилетал в Екатеринбург в июле Фото:

Летняя поездка мэра Москвы Сергея Собянина на главную промышленную выставку России — «Иннопром» — имеет неожиданные последствия. По данным URA.RU, мэрия Екатеринбурга близка к соглашению с коллегами из Москвы о платных парковках. Оно предполагает, что в перспективе миллионы из бюджета Екатеринбурга будут отчисляться в столицу, рассказал агентству источник, знакомый с итогами недавнего совещания в свердловском правительстве.

Собянин был в Екатеринбурге 10 июля. У него прошла серия встреч как на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (место «Иннопрома»), так и, по слухам, за его пределами — с уральским полпредом президента РФ Владимиром Якушевым, губернатором Евгением Куйвашевым, его политическим замом Олегом Чемезовым, мэром Алексеем Орловым и, возможно, другими участниками возглавляемого Собяниным «тюменского» политического клана. О том, что екатеринбургские парковки обсуждались в неофициальных беседах, URA.RU тут же сообщило в пятничных «Слухах», но вскоре чиновники перестали это обсуждать, тема ушла из их повестки.

Паркоматы в зоне платной парковки. Екатеринбург
Сейчас в Екатеринбурге 2,6 тысячи платных парковок, планируется сделать в 10 раз больше
Фото:

И вернулась на прошлой неделе. Когда Чемезов, курирующий не только внутрипол, но и финансы региона, собрал за одним столом представителей мэрии Екатеринбурга и департамента транспорта Москвы. Собеседник URA.RU утверждает, что, согласно предварительной договоренности, дептранс предоставит екатеринбургским коллегам программное обеспечение (ПО).

Сейчас мэрия Екатеринбурга работает со своим. Машины, оборудованные прибором «Паркон», курсируют по городу и отмечают номера припаркованных на платных стоянках авто. Если выясняется, что по конкретной машине платеж (30 рублей за час) не поступил, горадминистрация запрашивает информацию в ГИБДД о ее владельце (все это — в ручном режиме, то есть чиновникам необходимо ходить к полицейским со стопками бумаг) и, получив ее, выписывает штраф. Такая возможность у муниципальных властей появилась после изменений в областном законе.

Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва
Начальник дептранса Максим Ликсутов. Его подчиненные собирают с парковок миллиарды рублей в бюджет
Фото:

В декабре 2022-го профильный вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов отчитывался: если раньше ежегодно выписывалось 100-150 штрафов, то теперь (то есть на момент его выступления) — около пяти тысяч штрафов только за два-три месяца. Но могло бы быть еще больше, признают чиновники. «ГИБДД волокитит — из-за дефицита кадров запросы рассматриваются медленно», — объяснил источник в областном минтрансе (там тоже погружены в проект).

Москва работает по другому принципу. «Там обмен данными между мэрией и полицией проходит в электронном виде, все очень быстро», — отметил собеседник. По его словам, предварительный план такой: в Екатеринбурге внедрят столичное ПО, мэрия будет получать информацию от тамошнего УГИБДД (база данных — единая по всей стране), а в обмен часть собранных в бюджет Екатеринбурга средств будет уходить в Москву.

Сколько именно, пока неясно. «Предварительно определено, что это будет 10% [от сборов], в дальнейшем, возможно, больше», — допустил первый источник. Детали, пояснил он, будет уточнять уже рабочая группа, куда войдут представители обоих городов и Свердловской области.

Сейчас в Екатеринбурге 2,6 тысячи платных парковочных мест, в планах мэрии увеличить это число в десять раз. Три года назад (количество стоянок с тех пор поменялось незначительно) URA.RU приводило примерные расчеты: в текущем раскладе на парковках город может получать до 270 миллионов рублей в год (22,5 млн рублей в месяц).

Третий источник, погруженный в процесс, заявил, что пока обсуждаются только состав рабочей группы и программное обеспечение. То есть — если верить его версии — о деньгах речи еще не было.

В дептранс Москвы и в департамент информполитики Свердловской области направлены запросы на комментарии. Ответы на них будут опубликованы, как только поступят.

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Летняя поездка мэра Москвы Сергея Собянина на главную промышленную выставку России — «Иннопром» — имеет неожиданные последствия. По данным URA.RU, мэрия Екатеринбурга близка к соглашению с коллегами из Москвы о платных парковках. Оно предполагает, что в перспективе миллионы из бюджета Екатеринбурга будут отчисляться в столицу, рассказал агентству источник, знакомый с итогами недавнего совещания в свердловском правительстве. Собянин был в Екатеринбурге 10 июля. У него прошла серия встреч как на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (место «Иннопрома»), так и, по слухам, за его пределами — с уральским полпредом президента РФ Владимиром Якушевым, губернатором Евгением Куйвашевым, его политическим замом Олегом Чемезовым, мэром Алексеем Орловым и, возможно, другими участниками возглавляемого Собяниным «тюменского» политического клана. О том, что екатеринбургские парковки обсуждались в неофициальных беседах, URA.RU тут же сообщило в пятничных «Слухах», но вскоре чиновники перестали это обсуждать, тема ушла из их повестки. И вернулась на прошлой неделе. Когда Чемезов, курирующий не только внутрипол, но и финансы региона, собрал за одним столом представителей мэрии Екатеринбурга и департамента транспорта Москвы. Собеседник URA.RU утверждает, что, согласно предварительной договоренности, дептранс предоставит екатеринбургским коллегам программное обеспечение (ПО). Сейчас мэрия Екатеринбурга работает со своим. Машины, оборудованные прибором «Паркон», курсируют по городу и отмечают номера припаркованных на платных стоянках авто. Если выясняется, что по конкретной машине платеж (30 рублей за час) не поступил, горадминистрация запрашивает информацию в ГИБДД о ее владельце (все это — в ручном режиме, то есть чиновникам необходимо ходить к полицейским со стопками бумаг) и, получив ее, выписывает штраф. Такая возможность у муниципальных властей появилась после изменений в областном законе. В декабре 2022-го профильный вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов отчитывался: если раньше ежегодно выписывалось 100-150 штрафов, то теперь (то есть на момент его выступления) — около пяти тысяч штрафов только за два-три месяца. Но могло бы быть еще больше, признают чиновники. «ГИБДД волокитит — из-за дефицита кадров запросы рассматриваются медленно», — объяснил источник в областном минтрансе (там тоже погружены в проект). Москва работает по другому принципу. «Там обмен данными между мэрией и полицией проходит в электронном виде, все очень быстро», — отметил собеседник. По его словам, предварительный план такой: в Екатеринбурге внедрят столичное ПО, мэрия будет получать информацию от тамошнего УГИБДД (база данных — единая по всей стране), а в обмен часть собранных в бюджет Екатеринбурга средств будет уходить в Москву. Сейчас в Екатеринбурге 2,6 тысячи платных парковочных мест, в планах мэрии увеличить это число в десять раз. Три года назад (количество стоянок с тех пор поменялось незначительно) URA.RU приводило примерные расчеты: в текущем раскладе на парковках город может получать до 270 миллионов рублей в год (22,5 млн рублей в месяц). Третий источник, погруженный в процесс, заявил, что пока обсуждаются только состав рабочей группы и программное обеспечение. То есть — если верить его версии — о деньгах речи еще не было. В дептранс Москвы и в департамент информполитики Свердловской области направлены запросы на комментарии. Ответы на них будут опубликованы, как только поступят.
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