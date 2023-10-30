Часть казны Екатеринбурга уйдет в Москву — после визита Собянина

В обмен на информацию об уральцах

30 октября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин прилетал в Екатеринбург в июле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Летняя поездка мэра Москвы Сергея Собянина на главную промышленную выставку России — «Иннопром» — имеет неожиданные последствия. По данным URA.RU, мэрия Екатеринбурга близка к соглашению с коллегами из Москвы о платных парковках. Оно предполагает, что в перспективе миллионы из бюджета Екатеринбурга будут отчисляться в столицу, рассказал агентству источник, знакомый с итогами недавнего совещания в свердловском правительстве. Собянин был в Екатеринбурге 10 июля. У него прошла серия встреч как на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (место «Иннопрома»), так и, по слухам, за его пределами — с уральским полпредом президента РФ Владимиром Якушевым, губернатором Евгением Куйвашевым, его политическим замом Олегом Чемезовым, мэром Алексеем Орловым и, возможно, другими участниками возглавляемого Собяниным «тюменского» политического клана. О том, что екатеринбургские парковки обсуждались в неофициальных беседах, URA.RU тут же сообщило в пятничных «Слухах», но вскоре чиновники перестали это обсуждать, тема ушла из их повестки. Сейчас в Екатеринбурге 2,6 тысячи платных парковок, планируется сделать в 10 раз больше Фото: Анна Майорова © URA.RU И вернулась на прошлой неделе. Когда Чемезов, курирующий не только внутрипол, но и финансы региона, собрал за одним столом представителей мэрии Екатеринбурга и департамента транспорта Москвы. Собеседник URA.RU утверждает, что, согласно предварительной договоренности, дептранс предоставит екатеринбургским коллегам программное обеспечение (ПО). Сейчас мэрия Екатеринбурга работает со своим. Машины, оборудованные прибором «Паркон», курсируют по городу и отмечают номера припаркованных на платных стоянках авто. Если выясняется, что по конкретной машине платеж (30 рублей за час) не поступил, горадминистрация запрашивает информацию в ГИБДД о ее владельце (все это — в ручном режиме, то есть чиновникам необходимо ходить к полицейским со стопками бумаг) и, получив ее, выписывает штраф. Такая возможность у муниципальных властей появилась после изменений в областном законе. Начальник дептранса Максим Ликсутов. Его подчиненные собирают с парковок миллиарды рублей в бюджет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В декабре 2022-го профильный вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов отчитывался: если раньше ежегодно выписывалось 100-150 штрафов, то теперь (то есть на момент его выступления) — около пяти тысяч штрафов только за два-три месяца. Но могло бы быть еще больше, признают чиновники. «ГИБДД волокитит — из-за дефицита кадров запросы рассматриваются медленно», — объяснил источник в областном минтрансе (там тоже погружены в проект). Москва работает по другому принципу. «Там обмен данными между мэрией и полицией проходит в электронном виде, все очень быстро», — отметил собеседник. По его словам, предварительный план такой: в Екатеринбурге внедрят столичное ПО, мэрия будет получать информацию от тамошнего УГИБДД (база данных — единая по всей стране), а в обмен часть собранных в бюджет Екатеринбурга средств будет уходить в Москву. Сколько именно, пока неясно. «Предварительно определено, что это будет 10% [от сборов], в дальнейшем, возможно, больше», — допустил первый источник. Детали, пояснил он, будет уточнять уже рабочая группа, куда войдут представители обоих городов и Свердловской области. Сейчас в Екатеринбурге 2,6 тысячи платных парковочных мест, в планах мэрии увеличить это число в десять раз. Три года назад (количество стоянок с тех пор поменялось незначительно) URA.RU приводило примерные расчеты: в текущем раскладе на парковках город может получать до 270 миллионов рублей в год (22,5 млн рублей в месяц). Третий источник, погруженный в процесс, заявил, что пока обсуждаются только состав рабочей группы и программное обеспечение. То есть — если верить его версии — о деньгах речи еще не было. В дептранс Москвы и в департамент информполитики Свердловской области направлены запросы на комментарии. Ответы на них будут опубликованы, как только поступят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Летняя поездка мэра Москвы Сергея Собянина на главную промышленную выставку России — «Иннопром» — имеет неожиданные последствия. По данным URA.RU, мэрия Екатеринбурга близка к соглашению с коллегами из Москвы о платных парковках. Оно предполагает, что в перспективе миллионы из бюджета Екатеринбурга будут отчисляться в столицу, рассказал агентству источник, знакомый с итогами недавнего совещания в свердловском правительстве. Собянин был в Екатеринбурге 10 июля. У него прошла серия встреч как на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (место «Иннопрома»), так и, по слухам, за его пределами — с уральским полпредом президента РФ Владимиром Якушевым, губернатором Евгением Куйвашевым, его политическим замом Олегом Чемезовым, мэром Алексеем Орловым и, возможно, другими участниками возглавляемого Собяниным «тюменского» политического клана. О том, что екатеринбургские парковки обсуждались в неофициальных беседах, URA.RU тут же сообщило в пятничных «Слухах», но вскоре чиновники перестали это обсуждать, тема ушла из их повестки. И вернулась на прошлой неделе. Когда Чемезов, курирующий не только внутрипол, но и финансы региона, собрал за одним столом представителей мэрии Екатеринбурга и департамента транспорта Москвы. Собеседник URA.RU утверждает, что, согласно предварительной договоренности, дептранс предоставит екатеринбургским коллегам программное обеспечение (ПО). Сейчас мэрия Екатеринбурга работает со своим. Машины, оборудованные прибором «Паркон», курсируют по городу и отмечают номера припаркованных на платных стоянках авто. Если выясняется, что по конкретной машине платеж (30 рублей за час) не поступил, горадминистрация запрашивает информацию в ГИБДД о ее владельце (все это — в ручном режиме, то есть чиновникам необходимо ходить к полицейским со стопками бумаг) и, получив ее, выписывает штраф. Такая возможность у муниципальных властей появилась после изменений в областном законе. В декабре 2022-го профильный вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов отчитывался: если раньше ежегодно выписывалось 100-150 штрафов, то теперь (то есть на момент его выступления) — около пяти тысяч штрафов только за два-три месяца. Но могло бы быть еще больше, признают чиновники. «ГИБДД волокитит — из-за дефицита кадров запросы рассматриваются медленно», — объяснил источник в областном минтрансе (там тоже погружены в проект). Москва работает по другому принципу. «Там обмен данными между мэрией и полицией проходит в электронном виде, все очень быстро», — отметил собеседник. По его словам, предварительный план такой: в Екатеринбурге внедрят столичное ПО, мэрия будет получать информацию от тамошнего УГИБДД (база данных — единая по всей стране), а в обмен часть собранных в бюджет Екатеринбурга средств будет уходить в Москву. Сейчас в Екатеринбурге 2,6 тысячи платных парковочных мест, в планах мэрии увеличить это число в десять раз. Три года назад (количество стоянок с тех пор поменялось незначительно) URA.RU приводило примерные расчеты: в текущем раскладе на парковках город может получать до 270 миллионов рублей в год (22,5 млн рублей в месяц). Третий источник, погруженный в процесс, заявил, что пока обсуждаются только состав рабочей группы и программное обеспечение. То есть — если верить его версии — о деньгах речи еще не было. В дептранс Москвы и в департамент информполитики Свердловской области направлены запросы на комментарии. Ответы на них будут опубликованы, как только поступят.