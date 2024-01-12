Екатеринбуржцы заявили о прессинге от известного девелопера

Жильцов элитного дома лишают парковок после скандала, где замешан глава «Первостроителя»

12 января 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Теперь жители дома вынуждены посуточно арендовать место на автостоянке (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Жильцы элитного дома № 43 на улице Библиотечной в микрорайоне Университетский пожаловались на то, что управляющая паркингом компания «Миродом» преждевременно расторгла с ними договоры на аренду парковочных мест. Екатеринбуржцы связывают это с конфликтом в фитнес-клубе премиум класса LagomGym, который случился месяц назад. Активисты, отстаивающие свои права, объяснили URA.RU, почему считают ситуацию с автостоянкой местью и предположили, кто может за ней стоять. «В 2021 году у нас были заключены договоры на парковку, которые автоматически продлевались каждый месяц. Мы оплачивали их по квитанциям. Вдруг в декабре пришли уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке. То есть так называемый учредитель решил единолично лишить нас и наших детей комфорта. Выходит, будем продавать автомобили и пользоваться услугами такси? А ведь нам рекламировали, что можно будет на лифте спускаться в паркинг» — недоумевает собеседница агентства. Жители элитных построек в «Университетском» рискуют остаться без парковочных мест (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Застройщиком микрорайона Университетский в центре Екатеринбурга является компания «Первостроитель». Ее директор — Виктор Иванисенко. Он же, согласно информации ресурса Rusprofile.ru, является и учредителем фитнес-клуба LagomGym, который тоже находится в Университетском. Именно в этом клубе обитатели престижного микрорайона приобрели годовые абонементы, из-за которых в конце 2023-го случился скандал. Они уверены, что ситуация с парковкой — продолжение того конфликта. «Мы покупали абонементы за несколько месяцев до открытия клуба. Нам было обещано, что они будут активированы сразу после того, как откроют бассейн. Однако открытие бассейна затянулось, а когда он наконец-то заработал, то нам почему-то через пять месяцев пришли сообщения об окончании срока действия договора», — объяснила одна из жительниц дома на Библиотечной. Возмущенные люди призвали руководство фитнес-клуба к ответу: о ситуации рассказали многие СМИ, были сюжеты на ТВ. А уже вскоре после скандала с фитнес-клубом жильцов огорошили, что у них больше нет парковочных мест. Причем первыми уведомления о расторжении договоров получили пять активистов, которые засветились на ОТВ. Некоторые из них уверены, что это своеобразная «месть» от учредителя фитнес-клуба и застройщика. Екатеринбуржцы связывают конфликт в фитнес-клубе с ситуацией по парковкам Фото: Размик Закарян © URA.RU «Возле жилого дома или под ним по градостроительным нормам должна быть парковка для всех жителей. А не только для тех, чье поведение устраивает господина Иванисенко», — возмущается одна из жительниц. «Завтра ему опять не понравится наше недовольство, и он перекроет нам доступ в аптеку? В продуктовый магазин? От интернета нас отрежет? У нас есть свой царь и бог!» — с сарказмом высказалась другая. За комментарием агентство обратилось в компанию «Первостроитель». Там предоставили ответ, сославшись на замдиректора ООО «Миродом» Михаила Кочурова. «Деятельность по сдаче в аренду паркингов в домах на территории микрорайона Университетский осуществляет ООО „Миродом“. Но при этом данные паркинги также находятся в продаже. При сдаче паркингов в аренду договором аренды предусмотрено условие, что если на арендованное место появится покупатель, арендатор обязан будет его освободить в течение 10 дней. Все договоры подписаны арендаторами, с данным условием арендаторы были согласны при заключении договора», — пояснили в компании. При этом жильцы утверждают, что эти самые якобы проданные места продолжают сдаваться в аренду, но только посуточно. В свою очередь в фитнес-клубе LagomGym уверили, что пытаются разрешить декабрьский конфликт. «Ряд клиентов обратились в отдел продаж с письменными заявлениями о несогласии с предоставляемыми условиями. С каждым из таких клиентов ведется индивидуальная работа. Компания делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки завершить работу с поступившими заявлениями», — уверила директор клуба Вероника Чантырь. Такие уведомления о расторжении договора аренды получили жители микрорайона «Университетский» Документ предоставили читатели URA.RU Уведомления получили минимум пять жильцов Скрин: читатели URA.RU Пострадавшие предполагают, что на них оказывается давление из-за конфликта с элитным фитнес-клубом Скрин: читатели URA.RU Горожане боятся, что их еще как-то ограничат в пользовании услугами на территории застройки «Первостроитель» Скрин: читатели URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы элитного дома № 43 на улице Библиотечной в микрорайоне Университетский пожаловались на то, что управляющая паркингом компания «Миродом» преждевременно расторгла с ними договоры на аренду парковочных мест. Екатеринбуржцы связывают это с конфликтом в фитнес-клубе премиум класса LagomGym, который случился месяц назад. Активисты, отстаивающие свои права, объяснили URA.RU, почему считают ситуацию с автостоянкой местью и предположили, кто может за ней стоять. «В 2021 году у нас были заключены договоры на парковку, которые автоматически продлевались каждый месяц. Мы оплачивали их по квитанциям. Вдруг в декабре пришли уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке. То есть так называемый учредитель решил единолично лишить нас и наших детей комфорта. Выходит, будем продавать автомобили и пользоваться услугами такси? А ведь нам рекламировали, что можно будет на лифте спускаться в паркинг» — недоумевает собеседница агентства. Застройщиком микрорайона Университетский в центре Екатеринбурга является компания «Первостроитель». Ее директор — Виктор Иванисенко. Он же, согласно информации ресурса Rusprofile.ru, является и учредителем фитнес-клуба LagomGym, который тоже находится в Университетском. Именно в этом клубе обитатели престижного микрорайона приобрели годовые абонементы, из-за которых в конце 2023-го случился скандал. Они уверены, что ситуация с парковкой — продолжение того конфликта. «Мы покупали абонементы за несколько месяцев до открытия клуба. Нам было обещано, что они будут активированы сразу после того, как откроют бассейн. Однако открытие бассейна затянулось, а когда он наконец-то заработал, то нам почему-то через пять месяцев пришли сообщения об окончании срока действия договора», — объяснила одна из жительниц дома на Библиотечной. Возмущенные люди призвали руководство фитнес-клуба к ответу: о ситуации рассказали многие СМИ, были сюжеты на ТВ. А уже вскоре после скандала с фитнес-клубом жильцов огорошили, что у них больше нет парковочных мест. Причем первыми уведомления о расторжении договоров получили пять активистов, которые засветились на ОТВ. Некоторые из них уверены, что это своеобразная «месть» от учредителя фитнес-клуба и застройщика. «Возле жилого дома или под ним по градостроительным нормам должна быть парковка для всех жителей. А не только для тех, чье поведение устраивает господина Иванисенко», — возмущается одна из жительниц. «Завтра ему опять не понравится наше недовольство, и он перекроет нам доступ в аптеку? В продуктовый магазин? От интернета нас отрежет? У нас есть свой царь и бог!» — с сарказмом высказалась другая. За комментарием агентство обратилось в компанию «Первостроитель». Там предоставили ответ, сославшись на замдиректора ООО «Миродом» Михаила Кочурова. «Деятельность по сдаче в аренду паркингов в домах на территории микрорайона Университетский осуществляет ООО „Миродом“. Но при этом данные паркинги также находятся в продаже. При сдаче паркингов в аренду договором аренды предусмотрено условие, что если на арендованное место появится покупатель, арендатор обязан будет его освободить в течение 10 дней. Все договоры подписаны арендаторами, с данным условием арендаторы были согласны при заключении договора», — пояснили в компании. При этом жильцы утверждают, что эти самые якобы проданные места продолжают сдаваться в аренду, но только посуточно. В свою очередь в фитнес-клубе LagomGym уверили, что пытаются разрешить декабрьский конфликт. «Ряд клиентов обратились в отдел продаж с письменными заявлениями о несогласии с предоставляемыми условиями. С каждым из таких клиентов ведется индивидуальная работа. Компания делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки завершить работу с поступившими заявлениями», — уверила директор клуба Вероника Чантырь.