Путин побеждает на выборах президента России-2024

Что обеспечило действующему лидеру исторический результат

18 марта 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Путин набирает 87,68% после обработки 30,04% протоколов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Россияне голосованием дали ответ на давление западных стран, санкции, продолжающуюся спецоперацию и внутренние вызовы. Так политологи комментируют итоги третьего дня голосования на выборах президента России, где явка составила 73,33%, а Путин набрал 87,68% (после обработки 30,04% протоколов). По их словам, победил кандидат, который показал способность дать отпор западному давлению, ответил на многочисленные запросы россиян, а выбор в пользу Путина — поддержка намеченного с 2018 года курса. Действующий президент России Владимир Путин на завершившихся выборах, после обработки 30,04% протоколов набирает 87,68%. По предварительным результатам, за Николая Харитонова отдали свои голоса 4,7%. Владислав Даванков набрал 3,6%, а Леонид Слуцкий — 2,5%. При этом недействительных бюллетеней — 1,4%. Эти предварительные результаты уже выше итогового результата, которые набрал Путин в 2018 году — 76,69%. Статья по теме Россияне не испугались провокаций в первый день выборов В ходе трехдневного голосования руководители Общественных штабов по наблюдению, представители Центрального избирательного комитета, а также многие иностранные наблюдатели сообщали, что выборы в России проходят штатно. Все это несмотря на несколько инцидентов с залитием зеленки в урны, попытками поджога стационарных ящиков, DDoS-атак на систему дистанционного голосования, ракетные обстрелы ВСУ по Белгороду (на этот счет высказался даже президент Путин), давление на россиян за рубежом и другие факторы. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, что уровень хакерских атак на систему ДЭГ стал беспрецедентным, а случаи с порчами урн только побудили желание россиян пойти на избирательный участок, отдать свой голос. По итогу третьего дня итоговая явка в России впервые в 21 веке превысила 71% — всего пришло проголосовать 74,22%. До этого максимум был зафиксирован в 2000 году — 70%, а вторым был показатель 2008 года, когда итоговая явка составила 69,81%. В этот раз, по данным ЦИК, самым активным регионом стала Чечня (96,46%). Еще несколько регионов преодолели отметку в 90% — ЯНАО (92,5%), Тува (94,05%), Северная Осетия (91,05%), Кабардино-Балкарская республика (92,57%) Кемеровская область (94,25%). Кроме того, явка на дистанционном электронном голосовании, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, составила 94%. По данным министерства иностранных дел России, за рубежом проголосовало около 250 тыс. человек. Алиев рассказал об уникальности прошедшего голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев сказал URA.RU об уникальности прошедшего голосования: «Тотальная поддержка с этой невероятной явкой, позволяет говорить об историческом максимуме. В истории электоральных кампаний, которые проходили в современной России, таких показателей в президентской кампании как по явке, так, и по результату, конечно же, никогда не было». Победа кандидата Путина — квинтэссенция внутреннего и внешнего политического курса последних 10 лет, утверждает заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. Политолог поясняет, что выборы 2018 года сплотили россиян вокруг Путина в связи с нестабильной международной обстановкой, вызванной воссоединением Крыма с Россией и последовавшими за ними антироссийскими санкциями. Белокуров отмечает, что за годы санкций под руководством Путина страна не только адаптировалась, но и укрепила свои позиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Сейчас в условиях СВО и беспрецедентного давления со стороны Запада выбор россиян — подтверждение признания необходимости завершения начатого ранее курса по защите суверенитета и безопасности нашей страны, — продолжил Белокуров. — Сейчас ставить запятую, выбирая другого кандидата, слишком рискованно и может обесценить все усилия страны последних лет. Народ России это чувствует и понимает. Немаловажно, что за годы санкций под руководством Путина страна не только адаптировалась, но и укрепила свои позиции по целому ряду показателей. Эти обстоятельства в глазах россиян также напрямую ассоциируются с личностью президента». Высокие результаты кандидата Путина также объясняет Фирдус Алиев. По его словам это тот кандидат, который смог ответить на многочисленные запросы различных социальных и возрастных групп, а также профессиональных сообществ. «Это некая ответная реакция российского общества на давление, которое оказывалось на страну. Это фактор, который сплотил народ. Любое давление — порождает обратную реакцию, — мы не ломаемся, а наоборот консолидируемся. Этот результат, конечно, яркое подтверждение поддержки в целом курса, как развития страны, так и, поддержка текущего курса того, в какой точке мы находимся», — сказал эксперт. По словам Алиева, высокие результаты явки и кандидата Путина — ответ граждан России на давление со стороны западных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU В том числе Алиев подчеркивает, что высокие результаты явки и кандидата Путина — ответ граждан России на давление со стороны западных стран, на попытки военного вмешательства, на тщетные попытки повлиять на волеизъявление через атаки на избирательные участки, приграничные регионы и атаки дронов. По его словам, Путин в глазах россиян — тот кандидат, который показал, что способен бороться с этими вызовами, олицетворяет отпор и позицию непринятия давления. Он утверждает, что другие кандидаты в эту повестку «никак не заходили» или «были там в малой дозе». Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт поясняет, что относительно других кандидатов, Путин — понятный и предсказуемый для россиян выбор. «Он находится у власти вот уже скоро четверть века. От него население России, включая предпринимателей, силовиков, обывателей, понимают, что ожидать. Даже если он многим из них не симпатичен — он для них предсказуем, особенно в ситуации глобальной турбулентности, в которой находится весь мир», — сказал политолог. Он продолжил, что политику, санкции и давление на Россию по поводу Украины, россияне воспринимают как «атаку на себя в широком политическом смысле». «Колоссальное вложение в рост процента Владимира Путина сделали администрация США и руководство Евросоюза, потому что, санкции устроены таким образом, что одновременно наказывается сантехники олигарх. Просто потому что у них русский паспорт. Любое общество на таком фоне будет консолидироваться вокруг лидера. Иначе не бывает, это законы общественного сознания, психологии», — добавил он. Белокуров подчеркивает, что россияне выбрали идти «до победного конца» Фото: Владимир Андреев © URA.RU С мнением о том, что россияне высокими результатами показали консолидацию вокруг лидера, согласен и Андрей Белокуров. Политолог также отмечает, что высокая явка и результаты голосования показывают, что граждан России не испугала продолжающаяся спецоперация, а своим выбором они поддержали идею идти «до победного конца». Он продолжил, что подавляющее большинство россиян воспринимает недружественные действия западных стран в отношении России как угрозу личному благополучия, а способность противостоять этому показал только один кандидат за всю предвыборную кампанию: «Если самые первые санкции касались в основном юридических лиц и государственного сектора, то все последующие попытки сдерживания и „отмены“ России затрагивали интересы рядовых россиян, вызывая недоумение и обоснованную обиду. В этом смысле попытки стран Запада ослабить нашу страну сыграли с ними злую шутку: вопреки замыслам расшатать политический строй давлением и ограничениями россиян все эти меры только добавили политических очков Путину в глазах жителей России. Наша страна сильна патриархальными традициями, и именно поэтому народ в очередной раз сплотился вокруг лидера, который, в их глазах, единственный, кто может противостоять западной агрессии», — сказал он. При этом, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов отмечает, что невозможно выделить один конкретный фактор, благодаря которому победил кандидат Путин. Он подчеркивает, что работа на достижение победы на выборах проводилась не последние два месяца, в ходе президентской кампании, а предшествующие шесть лет. Политолог рассказал, что она сложилась из совокупности факторов: «Геополитика сработала с точки зрения конструкции: внешний враг и консолидация вокруг лидера, президент сигналы поменял на страну с учетом этого фактора, и страна на него соответствующим образом ответила. Прокачка поля политического — системная. Эта работа, вливание энергии, действия чиновников — сработало. Внутриэкономическая повестка: как управляли инфляцией, перестраивали экономику от экономики развития, на которую села команда Мишустина и до экономики трансформации структуры бюджета. Идеологические компоненты: нужно было ввести новые инструменты, методы управления российской идеологической повесткой — пожалуйста, показываем достижения на выставке „Россия“ на ВДНХ, „Играх Будущего“, Всемирном фестивале молодежи. Сейчас уже трудно отделить политическое от общественного». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне голосованием дали ответ на давление западных стран, санкции, продолжающуюся спецоперацию и внутренние вызовы. Так политологи комментируют итоги третьего дня голосования на выборах президента России, где явка составила 73,33%, а Путин набрал 87,68% (после обработки 30,04% протоколов). По их словам, победил кандидат, который показал способность дать отпор западному давлению, ответил на многочисленные запросы россиян, а выбор в пользу Путина — поддержка намеченного с 2018 года курса. Действующий президент России Владимир Путин на завершившихся выборах, после обработки 30,04% протоколов набирает 87,68%. По предварительным результатам, за Николая Харитонова отдали свои голоса 4,7%. Владислав Даванков набрал 3,6%, а Леонид Слуцкий — 2,5%. При этом недействительных бюллетеней — 1,4%. Эти предварительные результаты уже выше итогового результата, которые набрал Путин в 2018 году — 76,69%. В ходе трехдневного голосования руководители Общественных штабов по наблюдению, представители Центрального избирательного комитета, а также многие иностранные наблюдатели сообщали, что выборы в России проходят штатно. Все это несмотря на несколько инцидентов с залитием зеленки в урны, попытками поджога стационарных ящиков, DDoS-атак на систему дистанционного голосования, ракетные обстрелы ВСУ по Белгороду (на этот счет высказался даже президент Путин), давление на россиян за рубежом и другие факторы. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, что уровень хакерских атак на систему ДЭГ стал беспрецедентным, а случаи с порчами урн только побудили желание россиян пойти на избирательный участок, отдать свой голос. По итогу третьего дня итоговая явка в России впервые в 21 веке превысила 71% — всего пришло проголосовать 74,22%. До этого максимум был зафиксирован в 2000 году — 70%, а вторым был показатель 2008 года, когда итоговая явка составила 69,81%. В этот раз, по данным ЦИК, самым активным регионом стала Чечня (96,46%). Еще несколько регионов преодолели отметку в 90% — ЯНАО (92,5%), Тува (94,05%), Северная Осетия (91,05%), Кабардино-Балкарская республика (92,57%) Кемеровская область (94,25%). Кроме того, явка на дистанционном электронном голосовании, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, составила 94%. По данным министерства иностранных дел России, за рубежом проголосовало около 250 тыс. человек. Управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев сказал URA.RU об уникальности прошедшего голосования: «Тотальная поддержка с этой невероятной явкой, позволяет говорить об историческом максимуме. В истории электоральных кампаний, которые проходили в современной России, таких показателей в президентской кампании как по явке, так, и по результату, конечно же, никогда не было». Победа кандидата Путина — квинтэссенция внутреннего и внешнего политического курса последних 10 лет, утверждает заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. Политолог поясняет, что выборы 2018 года сплотили россиян вокруг Путина в связи с нестабильной международной обстановкой, вызванной воссоединением Крыма с Россией и последовавшими за ними антироссийскими санкциями. «Сейчас в условиях СВО и беспрецедентного давления со стороны Запада выбор россиян — подтверждение признания необходимости завершения начатого ранее курса по защите суверенитета и безопасности нашей страны, — продолжил Белокуров. — Сейчас ставить запятую, выбирая другого кандидата, слишком рискованно и может обесценить все усилия страны последних лет. Народ России это чувствует и понимает. Немаловажно, что за годы санкций под руководством Путина страна не только адаптировалась, но и укрепила свои позиции по целому ряду показателей. Эти обстоятельства в глазах россиян также напрямую ассоциируются с личностью президента». Высокие результаты кандидата Путина также объясняет Фирдус Алиев. По его словам это тот кандидат, который смог ответить на многочисленные запросы различных социальных и возрастных групп, а также профессиональных сообществ. «Это некая ответная реакция российского общества на давление, которое оказывалось на страну. Это фактор, который сплотил народ. Любое давление — порождает обратную реакцию, — мы не ломаемся, а наоборот консолидируемся. Этот результат, конечно, яркое подтверждение поддержки в целом курса, как развития страны, так и, поддержка текущего курса того, в какой точке мы находимся», — сказал эксперт. В том числе Алиев подчеркивает, что высокие результаты явки и кандидата Путина — ответ граждан России на давление со стороны западных стран, на попытки военного вмешательства, на тщетные попытки повлиять на волеизъявление через атаки на избирательные участки, приграничные регионы и атаки дронов. По его словам, Путин в глазах россиян — тот кандидат, который показал, что способен бороться с этими вызовами, олицетворяет отпор и позицию непринятия давления. Он утверждает, что другие кандидаты в эту повестку «никак не заходили» или «были там в малой дозе». Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт поясняет, что относительно других кандидатов, Путин — понятный и предсказуемый для россиян выбор. «Он находится у власти вот уже скоро четверть века. От него население России, включая предпринимателей, силовиков, обывателей, понимают, что ожидать. Даже если он многим из них не симпатичен — он для них предсказуем, особенно в ситуации глобальной турбулентности, в которой находится весь мир», — сказал политолог. Он продолжил, что политику, санкции и давление на Россию по поводу Украины, россияне воспринимают как «атаку на себя в широком политическом смысле». «Колоссальное вложение в рост процента Владимира Путина сделали администрация США и руководство Евросоюза, потому что, санкции устроены таким образом, что одновременно наказывается сантехники олигарх. Просто потому что у них русский паспорт. Любое общество на таком фоне будет консолидироваться вокруг лидера. Иначе не бывает, это законы общественного сознания, психологии», — добавил он. С мнением о том, что россияне высокими результатами показали консолидацию вокруг лидера, согласен и Андрей Белокуров. Политолог также отмечает, что высокая явка и результаты голосования показывают, что граждан России не испугала продолжающаяся спецоперация, а своим выбором они поддержали идею идти «до победного конца». Он продолжил, что подавляющее большинство россиян воспринимает недружественные действия западных стран в отношении России как угрозу личному благополучия, а способность противостоять этому показал только один кандидат за всю предвыборную кампанию: «Если самые первые санкции касались в основном юридических лиц и государственного сектора, то все последующие попытки сдерживания и „отмены“ России затрагивали интересы рядовых россиян, вызывая недоумение и обоснованную обиду. В этом смысле попытки стран Запада ослабить нашу страну сыграли с ними злую шутку: вопреки замыслам расшатать политический строй давлением и ограничениями россиян все эти меры только добавили политических очков Путину в глазах жителей России. Наша страна сильна патриархальными традициями, и именно поэтому народ в очередной раз сплотился вокруг лидера, который, в их глазах, единственный, кто может противостоять западной агрессии», — сказал он. При этом, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов отмечает, что невозможно выделить один конкретный фактор, благодаря которому победил кандидат Путин. Он подчеркивает, что работа на достижение победы на выборах проводилась не последние два месяца, в ходе президентской кампании, а предшествующие шесть лет. Политолог рассказал, что она сложилась из совокупности факторов: «Геополитика сработала с точки зрения конструкции: внешний враг и консолидация вокруг лидера, президент сигналы поменял на страну с учетом этого фактора, и страна на него соответствующим образом ответила. Прокачка поля политического — системная. Эта работа, вливание энергии, действия чиновников — сработало. Внутриэкономическая повестка: как управляли инфляцией, перестраивали экономику от экономики развития, на которую села команда Мишустина и до экономики трансформации структуры бюджета. Идеологические компоненты: нужно было ввести новые инструменты, методы управления российской идеологической повесткой — пожалуйста, показываем достижения на выставке „Россия“ на ВДНХ, „Играх Будущего“, Всемирном фестивале молодежи. Сейчас уже трудно отделить политическое от общественного».