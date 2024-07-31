Медведев озвучил единороссам правила избрания в Госдуму в 2026

На встрече с депутатами он также раскрыл роль Якушева в грядущей кампании

31 июля 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Медведев: избирательная кампания будет проходить в особых условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Единая Россия» начала подготовку к выборам в Госдуму 2026 года, ради которых Владимир Якушев и был назначен врио секретаря Генсовета партии. Председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал условия вхождения в новый созыв парламента и реанимировал инициативу, придуманную еще три года назад, которая должна вернуть единороссам уважение россиян. Традиционная встреча Медведева с фракцией в Госдуме прошла в среду, 31 июля. Собрания проводятся регулярно для подведения итогов работы в думские сессии. В этот раз председатель партии подводил итоги весенней сессии. Из принятого за этот период 331 закона 128 инициировала «Единая Россия». «Одним из важнейших документов, принятых в эту сессию, стал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. По многочисленным просьбам граждан и решению президента мера принята и восстанавливает справедливость в отношении большого количества граждан», — отметил Дмитрий Медведев. Единороссы подвели итоги весенней сессии в Госдуме Фото: Сергей Русанов © URA.RU Среди других значимых результатов председатель партии отметил принятые изменения в федеральный бюджет, которые позволили расширить финансовую помощь регионам, продлить льготную ипотеку, увеличить выплаты ученым, педагогам и классным руководителям. На эти цели было выделено порядка 160 млрд рублей. После Медведев кратко рассказал о планах на осеннюю сессию Госдумы. В приоритете — поддержка участников СВО и их семей, совершенствование законодательства в области занятости и миграционного законодательства. Далее перешли к обсуждению предвыборной кампании 2026 года. После того, как полпред УрФО Якушев в качестве дополнительной нагрузки получил пост врио секретаря, тема выборов в Госдуму звучит постоянно. 25 июня, на встрече с губернаторами, представленными на должности секретарей реготделений партии, Медведев заявил: «Ключевая задача — это победа во всех избирательных кампаниях. Именно такую задачу вы должны ставить перед всеми вашими товарищами и членами партии, которые работают у вас в регионах. В 2026 году выборы в Госдуму, поэтому мы сейчас должны уделять этому событию самое пристальное внимание». 2 июля на заседании Генсовета Медведев, впервые представляя Якушева единороссам, отметил, что уже сейчас идет настройка механизмов перед думской кампанией-2026. Сегодня Медведев говорил о кампании публично и много, также впервые представляя Якушева депутатам Госдумы. «Все ближе 2026 год, когда состоятся выборы в Госдуму 9-го созыва. Избирательная кампания будет проходить в особых условиях. Ко всем действующим депутатам, которые примут решение переизбираться, будут предъявляться самые высокие требования вне зависимости от их прежних заслуг и статуса», — отметил председатель ЕР. В частности, всем желающим переизбраться нужно будет уделить внимание работе над партийными проектами, их актуализации и модернизации. «Мы все время возвращались к тому, что необходимо эти проекты модернизировать. Ничего вечного не бывает не земле. Сейчас нужно посмотреть, что работает, что не работает. Каждый координатор проекта должен осознать свою ответственность перед избирателями и за эту деятельность», — добавил Медведев. Оцениваться будет и работа депутатов с первичными отделениями ЕР. «Очень большое значение имеет связь с первичным звеном партии. Нужно расширять работу в регионах. Мы с вами все время об этом говорим и это не фигура речи. Вне зависимости от использования самых современных средств коммуникации, все равно живое общение никто не отменял, и на этом всегда зиждился успех нашей партии в ходе избирательной кампании», — сообщил руководитель партии. Медведев: мы должны обнародовать только те законопроекты, которые прошли обсуждение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эти же тезисы ранее озвучивал и врио секретаря генсовета Владимир Якушев. «Партии нужно усиливать работу на земле, а это значит, нужно больше внимания уделять именно первичным отделениям», — говорил он на встрече с политическими журналистами федеральных СМИ после того, как партийцы в Магнитогорске пожаловались ему на отсутствие внимания к местным активистам со стороны приезжающих в территории депутатов и региональных министров. Третьим большим блоком на сегодняшней сессии была реанимация идеи трехлетней давности о необходимости согласовывать с федеральными органами власти и юристами подготовленные думцами законопроекты. Механизм должен повысить качество предлагаемых единороссами инициатив и вернуть доверие к партии, подорванное гонкой инициатив. «Особенно серьезно нужно подходить к выдвижению законодательных инициатив, к публичным заявлениям. Мы должны обнародовать только такие законопроекты, которые прошли обсуждения на площадке партии. Нужно соизмерять наши возможности. Мы всегда говорили, что мы партия дела и не даем пустых обещаний. Нужно, чтобы были качественно проработаны, юридически выверены, согласованы с федеральными органами власти все эти предложения, чтобы они получили оценку экспертов», — заключил Медведев. По данным агентства, это действительно большая проблема для партии. Единороссы, конкурируя с депутатами КПРФ, ЛДПР и справедливороссами в количестве законопроектов, множат разнообразнейшие инициативы, и россиянами это воспринимается негативно. Медведев повысил статус Якушева как врио секретаря Генсовета «Единой России» Фото: Илья Московец © URA.RU Медведев конкретизировал, что модерировать этот процесс будет Якушев. Тем самым он показал важность секретаря Генсовета в партийной иерархии. «Значительная роль в координации этой работы принадлежит Генеральному совету и временно исполняющего обязанности его секретаря. Владимира Владимировича Якушева вы хорошо знаете. Он готов к постоянному взаимодействию со всеми вами», — подытожил Медведев. Статус секретаря после собрания оказался выше. Если до выступления Медведева Якушев в анонсе стоял четвертым после председателя думы и руководителя фракции, то получив право модерировать законотворчество он стал выглядеть иначе. Дальнейшая часть встречи была закрытой и не транслировалась. Что именно говорил депутатам Якушев — остается интригой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» начала подготовку к выборам в Госдуму 2026 года, ради которых Владимир Якушев и был назначен врио секретаря Генсовета партии. Председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал условия вхождения в новый созыв парламента и реанимировал инициативу, придуманную еще три года назад, которая должна вернуть единороссам уважение россиян. Традиционная встреча Медведева с фракцией в Госдуме прошла в среду, 31 июля. Собрания проводятся регулярно для подведения итогов работы в думские сессии. В этот раз председатель партии подводил итоги весенней сессии. Из принятого за этот период 331 закона 128 инициировала «Единая Россия». «Одним из важнейших документов, принятых в эту сессию, стал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. По многочисленным просьбам граждан и решению президента мера принята и восстанавливает справедливость в отношении большого количества граждан», — отметил Дмитрий Медведев. Среди других значимых результатов председатель партии отметил принятые изменения в федеральный бюджет, которые позволили расширить финансовую помощь регионам, продлить льготную ипотеку, увеличить выплаты ученым, педагогам и классным руководителям. На эти цели было выделено порядка 160 млрд рублей. Далее перешли к обсуждению предвыборной кампании 2026 года. После того, как полпред УрФО Якушев в качестве дополнительной нагрузки получил пост врио секретаря, тема выборов в Госдуму звучит постоянно. 25 июня, на встрече с губернаторами, представленными на должности секретарей реготделений партии, Медведев заявил: «Ключевая задача — это победа во всех избирательных кампаниях. Именно такую задачу вы должны ставить перед всеми вашими товарищами и членами партии, которые работают у вас в регионах. В 2026 году выборы в Госдуму, поэтому мы сейчас должны уделять этому событию самое пристальное внимание». 2 июля на заседании Генсовета Медведев, впервые представляя Якушева единороссам, отметил, что уже сейчас идет настройка механизмов перед думской кампанией-2026. Сегодня Медведев говорил о кампании публично и много, также впервые представляя Якушева депутатам Госдумы. «Все ближе 2026 год, когда состоятся выборы в Госдуму 9-го созыва. Избирательная кампания будет проходить в особых условиях. Ко всем действующим депутатам, которые примут решение переизбираться, будут предъявляться самые высокие требования вне зависимости от их прежних заслуг и статуса», — отметил председатель ЕР. В частности, всем желающим переизбраться нужно будет уделить внимание работе над партийными проектами, их актуализации и модернизации. «Мы все время возвращались к тому, что необходимо эти проекты модернизировать. Ничего вечного не бывает не земле. Сейчас нужно посмотреть, что работает, что не работает. Каждый координатор проекта должен осознать свою ответственность перед избирателями и за эту деятельность», — добавил Медведев. Оцениваться будет и работа депутатов с первичными отделениями ЕР. «Очень большое значение имеет связь с первичным звеном партии. Нужно расширять работу в регионах. Мы с вами все время об этом говорим и это не фигура речи. Вне зависимости от использования самых современных средств коммуникации, все равно живое общение никто не отменял, и на этом всегда зиждился успех нашей партии в ходе избирательной кампании», — сообщил руководитель партии. Эти же тезисы ранее озвучивал и врио секретаря генсовета Владимир Якушев. «Партии нужно усиливать работу на земле, а это значит, нужно больше внимания уделять именно первичным отделениям», — говорил он на встрече с политическими журналистами федеральных СМИ после того, как партийцы в Магнитогорске пожаловались ему на отсутствие внимания к местным активистам со стороны приезжающих в территории депутатов и региональных министров. Третьим большим блоком на сегодняшней сессии была реанимация идеи трехлетней давности о необходимости согласовывать с федеральными органами власти и юристами подготовленные думцами законопроекты. Механизм должен повысить качество предлагаемых единороссами инициатив и вернуть доверие к партии, подорванное гонкой инициатив. «Особенно серьезно нужно подходить к выдвижению законодательных инициатив, к публичным заявлениям. Мы должны обнародовать только такие законопроекты, которые прошли обсуждения на площадке партии. Нужно соизмерять наши возможности. Мы всегда говорили, что мы партия дела и не даем пустых обещаний. Нужно, чтобы были качественно проработаны, юридически выверены, согласованы с федеральными органами власти все эти предложения, чтобы они получили оценку экспертов», — заключил Медведев. По данным агентства, это действительно большая проблема для партии. Единороссы, конкурируя с депутатами КПРФ, ЛДПР и справедливороссами в количестве законопроектов, множат разнообразнейшие инициативы, и россиянами это воспринимается негативно. Медведев конкретизировал, что модерировать этот процесс будет Якушев. Тем самым он показал важность секретаря Генсовета в партийной иерархии. «Значительная роль в координации этой работы принадлежит Генеральному совету и временно исполняющего обязанности его секретаря. Владимира Владимировича Якушева вы хорошо знаете. Он готов к постоянному взаимодействию со всеми вами», — подытожил Медведев. Если до выступления Медведева Якушев в анонсе стоял четвертым после председателя думы и руководителя фракции, то получив право модерировать законотворчество он стал выглядеть иначе. Дальнейшая часть встречи была закрытой и не транслировалась. Что именно говорил депутатам Якушев — остается интригой.