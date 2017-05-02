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02 мая 2017
01 мая 2017
09:04  02 мая 2017 0

Появились кадры первых репетиций «Евровидения» на Украине. ФОТО

Судя по первым фотографиям, некоторые исполнители намерены превратить свое выступление в настоящее шоуФОТО: eurovision.ua
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Евровидение в Киеве
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На официальном сайте «Евровидения-2017» и в СМИ опубликованы фотографии с первых репетиций участников музыкального конкурса. По информации местных СМИ, в Киев прибыли около 200 артистов.

Уже состоялись репетиции участников из Австралии, Азербайджана, Бельгии, Грузии, Португалии, Финляндии, Черногории и Швеции, сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что участников «Евровидения» пропускают на Украину в приоритетном порядке.

Организаторы конкурса ранее продали около двух тысяч билетов на непригодные для зрителей места. Накладка произошла из-за того, что продажа билетов началась до того, как была достроена площадка для проведения конкурса. По данным радиостанции «Эхо Москвы», теперь покупателям предлагают либо заменить билеты, либо вернуть деньги.

«Евровидение» в этом году пройдет в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая. Финал намечен на 13 число.

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ФОТО: eurovision.ua

Марина Мотылева
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