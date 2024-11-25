В совете одного из крупнейших инфраструктурных подрядчиков РФ прошли крупные перестановки

Руслан Байсаров покинул пост главы совета директоров «БТС-Моста»
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Новым председателем совета директоров компании стал Юрий Кравцов
Новым председателем совета директоров компании стал Юрий Кравцов Фото:

Новым председателем совета директоров одного из крупнейших инфраструктурных подрядчиков РФ АО «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС-Мост) стал Юрий Кравцов. Решение о назначении было принято 21 ноября. Об этом сообщили в компании.

«Новым председателем совета директоров АО „Бамтоннельстрой-Мост“ стал Юрий Кравцов», — говорится в сообщении, его приводит «Коммерсант». Там отметили, что его предшественник Руслан Байсаров возглавил наблюдательный совет компании.

С 2020 года Юрий Кравцов занимал должность генерального директора холдинга «Мосинжпроект», который занимается проектированием и строительством метрополитена и дорожных сооружений в столице. До этого момента Кравцов также работал в таких компаниях, как «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть» и «Норникель». Он участвовал в реализации строительства газопровода Средняя Азия—Центр и проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

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Новым председателем совета директоров одного из крупнейших инфраструктурных подрядчиков РФ АО «Бамтоннельстрой-Мост» (БТС-Мост) стал Юрий Кравцов. Решение о назначении было принято 21 ноября. Об этом сообщили в компании. «Новым председателем совета директоров АО „Бамтоннельстрой-Мост“ стал Юрий Кравцов», — говорится в сообщении, его приводит «Коммерсант». Там отметили, что его предшественник Руслан Байсаров возглавил наблюдательный совет компании. С 2020 года Юрий Кравцов занимал должность генерального директора холдинга «Мосинжпроект», который занимается проектированием и строительством метрополитена и дорожных сооружений в столице. До этого момента Кравцов также работал в таких компаниях, как «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть» и «Норникель». Он участвовал в реализации строительства газопровода Средняя Азия—Центр и проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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