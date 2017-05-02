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30 апреля 2017
29 апреля 2017
13:13  02 мая 2017 4

Куйвашев отменил заседание правительства ради работы в Сочи. Министры присоединились

Евгений Куйвашев в Красноуфимском городском округе, куйвашев евгений
Врио губернатора уехал в Сочи на три дняФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заседание свердловского правительства на этой неделе не состоится. Врио губернатора Евгений Куйвашев во вторник, 2 мая, работает в Сочи, где посетит образовательный центр «Сириус». После этого в планах главы региона «поболеть» на финальной игре Кубка России, где встретятся свердловский «Урал» и московский «Локомотив». В область Евгений Куйвашев вернется только в пятницу, 5 мая.

«В связи с довольно плотным графиком, связанным с участием в федеральных совещаниях и праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы, заседания правительства на этой неделе не планировалось», — пояснил «URA.RU» директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов.

Известно, что в Сочи «поболеть» за свердловских футболистов с главой региона отправились и члены кабмина: вице-губернатор Сергей Швиндт, министр спорта Леонид Рапопорт, министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, а также глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Антон Ольшанников
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