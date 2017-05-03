15:36 03 мая 2017 0

Теперь следователи ищут очевидцев происшествия Фото: depositphotos.com © URA.RU

В столице Урала полицейские задержали таксиста, который убил пассажира за отказ оплатить поездку. Об этом «URA.RU» сообщили в Управлении МВД по г. Екатеринбургу. Операцию по поимке водителя провели сотрудники городского уголовного розыска и отдела полиции №4.

Задержанным оказался 33-летний мужчина, ранее не судимый. «Проживая в Екатеринбурге, он занимался частным извозом на арендованной машине „Дэу Нексия“, — рассказали агентству в пресс-группе УМВД по г. Екатеринбургу. — Как было установлено полицейскими, в тот вечер он подвозил нетрезвую компанию из нескольких человек. Со слов подозреваемого, пассажиры постоянно изменяли конечную точку маршрута, требовали заехать то в одно, то в другое место. В итоге они вступили с водителем в спор из-за стоимости поездки, мужчина отказался везти их дальше и высадил всех из машины».

При этом ссора перешла в драку, в ходе которой водитель достал отвертку и ударил одного из пассажиров в грудь, после чего сел в машину и уехал. Труп погибшего был обнаружен на остановке «Павла Шаманова» в микрорайоне Академический в Екатеринбурге. Им оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик: от проникающего ранения в грудь он скончался на месте.

«Злоумышленник даже не знал, что его оппонент погиб, и продолжал спокойно таксовать, — сообщили полицейские. — Оперативники уголовного розыска задержали его на территории Кировского района».

«В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — сообщил „URA.RU“ старший помощник руководителя Управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу».

Также следователи просят связаться с ними тем, кто был свидетелем произошедшего. «В целях наиболее тщательного установления всех обстоятельств гибели потерпевшего, следственное управление СК России по Свердловской области обращается к гражданам, которые стали очевидцами данного происшествия, сообщить интересующую следствие информацию по следующим телефонам: 8(343)297-72-19, 8-950-20-99-179 (контакты старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области Сергея Андреевича Баева), — сообщили в СК. — Конфиденциальность гарантируется».