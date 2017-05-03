{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Челябинской области
17:38  03 мая 2017 0

Особый статус. Китайцы приравняли Челябинскую область к провинции КНР

ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, китай
Южный Урал числится среди наиболее эффективных регионов по работе с КитаемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинская область получила статус региона — почетного гостя IV российско-китайского ЭКСПО в Харбине, — сообщили «URA.RU» в правительстве Южного Урала. Нововведение обеспечит экспозиции области максимальные площади в самом центре выставочного комплекса. С китайской стороны аналогичный статус будет иметь провинция Гуандун.

Вся российская экспозиция будет занимать 3 тысячи кв. метров, из которых более 500 выделят челябинцам. В связи с этим в области идет активный сбор заявок возможных участников. «Упор сделают на презентацию возможностей нашей пищевой промышленности, с целью вдвое увеличить экспорт в КНР продукции челябинского АПК. Нужно привлечь и максимальное число промышленных предприятий», — заявил в этой связи губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В прошлом году российско-китайское ЭКСПО прошло в Екатеринбурге. Гостями мероприятия стали 48 тыс. человек, свои экспозиции представили более 250 российских и китайских предприятий. Результатами соглашения стали более 24 соглашений более чем на 54 млрд рублей. Нынешняя выставка пройдет в Харбине с 15 по 19 июня. Организаторами выступают министерство коммерции КНР, народное правительство провинции Хэйлунцзян, Минэкономразвития и Минпром России.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров