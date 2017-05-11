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11 мая 2017
10 мая 2017
23:51  10 мая 2017 0

Китайский авианосец получил смешное имя. За него проголосовали миллион китайцев, но Минобороны против

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли, военный корабль
Новому китайскому авианосцу хотят дать название «Пипи Ся»Фото: Pixabay

Китайскому авианосцу, спущенному на воду 26 апреля, хотят дать имя в честь рака-богомола, которое звучит на русском языке как «Пипи Ся». За это название для военного корабля проголосовали 1,37 миллиона жителей Китая.

Для смены банального названия авианосца«Проект 001А», в Интернете запустили онлайн-опрос. «Пипи Ся» стал лидером голосования. Среди других вариантов были были «Тайвань» и «Сунь Укун». Последнее имя принадлежит королю обезьян, одному из самых популярных персонажей китайского фольклора, сообщает телеканал 360 со ссылкой на сайт South China Morning Post.

Некоторые пользователи Интернета шутят: «Как вы яхту назовете — так она и поплывет». Другие уверены, что правильнее говорить не «Пипи Ся», а «Пипи Сья», однако суть от более правильного произношения не особо меняется, отмечает издание.

Скрин Соцсети

Официальный представитель Минобороны КНР Ян Юйжин заявил, что авианосец не будут называть в честь рака-богомола. «Вопрос об имени корабля будет рассмотрен ближе к вводу авианосца в строй, запланированному на 2020 год», — приводит «Российская газета» слова Юйжина.

Издание отмечает, что спущенный на воду в апреле корабль — модернизированная версия советского авианесущего крейсера типа «Кречет».

Рак-богомол является популярным в Азии для употребления в пищу. Он отличается от сородичей своим необычным внешним видом.

Нина Калинина
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