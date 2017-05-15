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11:48  15 мая 2017 0

Суд в ХМАО назначил дату процесса над виновными в гибели 10 детей

Суд по выбору меры пресечения Тарасовой. Ханты-Мансийск , ханты-мансийск, суд, тарасова ирина
Ирина Тарасова (на фото) и еще трое фигурантов дела об аварии с погибшими детьми окажутся в суде уже через неделюФото: Эльдар Булатов © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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В Ханты-Мансийском районном суде назначена дата предварительного слушания по резонансному делу о ДТП, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Об этом говорится в материалах дела на сайте суда.

Предварительное слушание в Ханты-Мансийском районном суде состоится 22 мая, в следующий понедельник. Вести процесс будет Людмила Блашкова. На скамье подсудимых окажутся обвиняемые по громкому делу об аварии 4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска. Грузовик, напомним, столкнулся с автобусом, в котором ехали юные спортсмены из Нефтеюганска. В результате происшествия погибли 12 человек, из них 10 несовершеннолетних. Еще 13 человек серьезно пострадали.

В деле четыре фигуранта. Водитель автобуса, в котором находились дети, Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук обвиняются по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Водителя грузовика Раиса Саитханова будут судить за «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» — также выяснилось, что Саитханов был лишен водительских прав за полгода до трагедии. Директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова предстанет перед судом по обвинению в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц».

Антон Степыгин
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