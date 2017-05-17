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17 мая 2017
16 мая 2017
06:20  17 мая 2017 0

Хакеры устроили трансляцию порно на вокзале в Вашингтоне

Злоумышленники взломали информационное табло и крутили пикантные роликиФото: Wikipedia

Информационное табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне вместо положенных сведений показывало пассажирам порноролики. По заверения администрации вокзала, над содержанием трансляции поработали неизвестные хакеры.

Взлому подверглись новые информационные табло рядом с зоной фуд-корта. Причем хакерам удалось запустить пикантное виде дважды, сообщает «Газета.ру».

Чтобы не травмировать психику пассажиров, табло отключили. Сейчас ведется расследование инцидента. Администрация и служба безопасности вокзала пытаются установить, каким образом хакеры смогли получить доступ к экрану.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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