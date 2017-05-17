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Главные новости Челябинской области
11:05  17 мая 2017 1

Расследование дела «о вымершем озере» на Южном Урале затягивается

Жители с трудом верят в естественные причины произошедшегоФото: страница "Кунашак без коррупции, Маяк-57 Наследие", "ВК"

Расследование загадочного инцидента с гибелью практически всей рыбы в озере Кунашак в Челябинской области затягивается. Предварительно результаты будут известны спустя две недели или даже месяц, сообщили «URA.RU» в среду, 17 мая, в прокуратуре района.

«Пробы воды и образцы погибшей рыбы были отправлены на экспертизу. Первую информацию о случившемся уже выдал минсельхоз. Но углубленные анализы требуют достаточно длительного времени время», — пояснил корреспонденту агентства прокурор района Павел Киртянов.

ЧП, напугавшее местных жителей, произошло в конце апреля. Кунашакцы выложили в сеть жуткие фото и видео, где воды очистившегося ото льда озера были буквально покрыты мертвой рыбой. Тонны ее пришлось вывозить на скотомогильник.

Некоторые из жителей заподозрили в происшедшем местного депутата и бизнесмена Рафката Нигматьянова, якобы устроившего искусственный замор с использованием химикатов. «Так делается для очистки водоема от аборигенной рыбы при подготовке его к зарыблению товарными видами, вроде пеляди», — пояснил глава экологической организации «Маяк-57 Наследие» Рустам Хасанов.

В минсельхозе Челябинской области происшедшее связали с обводным каналом, появившимся при строительстве новой дороги. По нему часть воды ушла в соседнее озеро Уелги, и зимой лед буквально «впечатал» рыбу в илистое дно, где она и задохнулась. Впрочем, в ведомстве также оговорили, что ждут результатов более глубоких (и более длительных) исследований из лаборатории отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов.

Владимир Васин
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