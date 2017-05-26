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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
04:45  26 мая 2017 0

В Камышлове огонь уничтожил вещевой рынок

Быстрому распространению огня способствовала спиртосодержащая парфюмерия и другие легкогорючие вещиФото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Серьезный пожар произошел в ночь на пятницу, 26 мая, в Камышлове: сгорел вещевой мини-рынок, расположенный на улице Ленина. По предварительной информации, люди не пострадали, однако огню удалось распространиться на площади до 1200 квадратных метров.

«Большая горючая загрузка (вещи, парфюмерия) способствовала быстрому распространению огня, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. — В тушении пожара были задействованы 7 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава. На месте был развернут штаб пожаротушения».

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На то, чтобы сбить пламя и начать проливку конструкций, огнеборцам понадобилось порядка полутора часов. Причины пожара выясняются.

Евгений Александров
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