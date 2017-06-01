16:17 01 июня 2017 0

Евгений Куйвашев готов продемонстрировать свою щедрость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около 1000 мэров и депутатов местных дум готовы поставить подписи в поддержку выдвижения кандидата на пост главы Свердловской области от «Единой России» Евгения Куйвашева. Как стало известно «URA.RU», об этом свидетельствуют итоги проведенной губернаторской командой ревизии. Для регистрации Евгений Куйвашева достаточно набрать минимум 126 подписей.

Лидер свердловских «единороссов» Виктор Шептий попросил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» не торопить события. Он напомнил, что 6 июня Заксобрание примет решение о назначении губернаторских выборов. Затем Облизбирком определит, сколько именно на эту дату в регионе действует мэров и муниципальных депутатов. Исходя из получившегося числа будет определено, сколько именно подписей необходимо для преодоления Евгением Куйвашевым муниципального фильтра.

«Лишь после этого врио губернатора обратится к нашим сторонникам в муниципалитетах с просьбой поддержать других кандидатов, готовых действовать на выборах в наших интересах. Это будет не приказ. К нашим сторонникам на местах никто не будет относиться как к бездушным исполнителям. Будет живое обсуждение, мы ответим на все появляющиеся вопросы», — пояснил «URA.RU» Виктор Шептий.

Источник агентства утверждает, что КПРФ и ЛДПР обладают достаточным собственным ресурсом для прохождения муниципального фильтра. Лидер свердловского отделения «Справедливой России» Александр Бурков заявил, что его соратники также провели ревизию сторонников в свердловских городах и районах. «У нас есть достаточное число муниципальных депутатов, готовых поддержать нашего кандидата в губернаторы. Среди них не только члены „СР“. Есть независимые депутаты и даже „единороссы“. Это смелые и принципиальные люди, которые не изменят своего мнения в последний момент», — пояснил Бурков.

Единственным кандидатом, который может получить подписи, является депутат гордумы Константин Киселев, который должен сыграть на выборах роль независимого либерального кандидата.