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02 июня 2017
01 июня 2017
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Главные новости Челябинской области
15:51  02 июня 2017 2

Долги южноуральцев создают угрозу безопасности региона

Клипарт. Хлеб и плата за электричество. Екатеринбург, тарифы, плата за электричество, услуга жкх
Рост числа неплательщиков угрожает энергетической безопасности регионаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинской области продолжают игнорировать оплату электроэнергии. Число районов-должников увеличилось с прошлого года. Проблему, которая угрожает энергетической безопасности региона, все чаще поднимают на заседаниях чиновников.

Ухудшение ситуации с расчетами потребителей за электроэнергию показали итоги отопительного периода 2016—2017 годов, сообщили в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт». «Наибольшую обеспокоенность вызывает рост дебиторской задолженности предприятий ЖКХ: с 556,1 млн рублей по состоянию на начало октября прошлого года до 925,5 млн рублей в начале мая 2017 года», — отметили в компании.

Критическую ситуацию регулярно обсуждают на заседаниях постоянно действующего штаба по тепло- и электроснабжению региона, однако положительной динамики в части расчетов не наблюдается.

Наиболее проблемные территории сосредоточены в горно-заводской зоне области. Так, в Саткинском районе дебиторская задолженность предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию к концу отопительного сезона составила 87,9 млн рублей, в Миассе — 70,3 млн рублей. МУПы и предприятия, обслуживающие сферу ЖКХ Каслинского и Катав-Ивановского районов, накопили 67,9 млн рублей долга в каждом муниципальном районе, в Златоусте — 55,4 млн рублей.

Новичком этого антирейтинга стал Варненский муниципальный район. Местные предприятия ЖКХ на 1 мая 2017 года сформировали задолженность, превышающую в отдельных случаях восемь расчетных периодов. В целом по области предприятия коммунальной сферы оплачивают лишь десятую часть текущих платежей. В среднем просрочка составляет четыре месяца.

«Ежегодно из областного бюджета в адрес муниципальных образований выделяются средства для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы, при этом на протяжении последних трёх лет погашение долгов за электроэнергию за счёт данных средств практически не осуществляется, — подчеркнули в пресс-службе компании. — Неплатежи предприятий ЖКХ создают угрозу энергетической безопасности региона, ставят под угрозу срыва своевременное исполнение ПАО „Челябэнергосбыт“ собственных обязательств на оптовом рынке и по оплате услуг за передачу электроэнергии».

Юрий Викторов
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