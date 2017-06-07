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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
20:36  07 июня 2017 0

Губернатор Куйвашев намерен встретиться еще с одним кандидатом в мэры города-спутника Екатеринбурга. И это будет важным сигналом

Встреча ОНФ с Евгением Куйвашевым по благоустройству городской среды. Екатеринбург, куйвашев евгений, флаг свердловской области, флаг россии
Глава региона пообещал депутатам Арамили решение ряда городских проблемФото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с одним из кандидатов на пост главы Арамили. Об этом он сообщил на встрече с депутатами гордумы. Встреча важна, поскольку ранее Куйвашев встречался с действующим главой Владимиром Герасименко, и новые планы можно трактовать, как финальное решение о замене муниципального руководителя.

Депутаты гордумы Арамили рассказали губернатору о ряде проблем — например, о том, что не хотят больше работать с главой города Владимиром Герасименко. «Губернатор не стал выражать свое личное отношение к кандидатам. Он пожелал в ближайшее время встретиться с одним из них», — рассказывает спикер Светлана Мезенова.

Она сообщила также, что

глава региона хотел бы встретиться с одним из десяти кандидатов на этот пост. По данным «URA.RU», это будет муниципальный депутат Виталий Никитенко. Именно его в городе называют фаворитом выборов.

Эта встреча состоится в ближайшие дни: уже 19 июня комиссия проведет второй тур отбора кандидатов. 22—23 июня состоится голосование на заседании гордумы.

С действующим мэром Арамили депутаты работать не хотят. «На предстоящем заседании думы мы дадим свою предварительную оценку работе Владимира Герасименко. Думаю, что нам необходимо сейчас наладить диалог, чтобы расстаться в конструктивных, нормальных отношениях. Мы не умаляем заслуг действующего главы, но констатируем, что работать с ним в одной команде сложно», — рассказывает Мезенова.

Также депутаты проговорили с губернатором программа действий по участию депутатов городской думы в организации предстоящих губернаторских выборов, обсудили варианты погашения кредиторской задолженности муниципалитета. «Губернатор обещал рассмотреть вопрос о включении городского округа в областную программу ликвидации ветхого и аварийного жилья», — добавляет Мезенова.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Арамили сформировалась мощная оппозиция главе города Владимиру Герасименко. В частности, он не контролирует значительную часть депутатов гордумы. До последнего времени считалось, что заместитель губернатора Владимир Тунгусов сделает ставку на другого кандидата. 19 мая глава региона встретился с Герасименко. По итогам встречи глава города принял решение продолжить борьбу за переизбрание на очередной срок.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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