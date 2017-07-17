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17 июля 2017
Главные новости Москвы
19:23  17 июля 2017 0

Муж Анны Семенович сбежал из России из-за миллиардов полковника Захарченко

Певица Анна Семенович осталась без мужаФото: Instagram Анна Семенович
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Гражданский муж Анны Семенович Иван Станкевич скрылся на Кипре, после того как его заподозрили в денежных махинациях, связанных с миллиардами арестованного полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко. Соучастником по этому делу также проходит его партнер Борис Ушерович.

На след банкиров сотрудники правоохранительных органов вышли после того, как изучили упаковки с пачек долларов ФРС США, обнаруженных в квартире Захарченко. Деньги были выданы четырем банкам, в том числе КБ «Новое время», в совет директоров которого входил Станкевич. По версии следсвия банкиры приказывали подконтрольным им финансовым учреждениям выдавать крупные суммы тогда еще сотруднику управления «Т» антикоррупционного отделения МВД, сообщает портал «Дни.ру».

«Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными», -пояснил «Росбалту» источник в правоохранительных органах.

Следствие отправило повестки Станкевичу и Ушеровичу на допрос, но они на него так и не явились, банкиры-партнеры скрываются сейчас на Кипре и даже разрабатывают совместный проект с юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

Полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко, напомним, был арестован в сентябре 2016 года по подозрению во взятки. В ходе обыска в его доме обнаружили 120 млн долларов и 8 млн евро наличными.

Еще в июне певица и актриса рассказывала в соцсетях, что пока не беременна, но планирует вплотную взяться за это уже в следующем году. Разговоры о беременности появились после того, как поклонники заметили животик у звезды, пишет агентство Nation News.

Нина Калинина
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