05:48 18 июля 2017 0

Рассекреченные документы развенчали миф о массовой ненависти поляков к советской армии ФОТО: olz.by

Минобороны РФ рассекретило документы времен Великой Отечественной войны, рассказывающие об освобождении Польши. Согласно архивным материалам, Красная армия оказывала поддержку участникам Варшавского восстания. По свидетельствам очевидцев, жители Польши встречали советских солдат как освободителей.

Гриф «секретно» снят с документов, касающихся действий 1-го Украинского фронта, куда входили восемь армий общей численностью 372 750 человек. Потери личного состава с 1 по 30 января 1945 года составили: убитыми — 18 531 человек и ранеными — 64 318 человек. «Основная масса населения Польши встречала Красную армию как освободительницу. Конечно, не везде всё проходило гладко. Но у поляков были веские причины ждать нашу армию — немцы вели себя как оккупанты», — рассказал «Известиям» кандидат исторических наук Сергей Дробязко.

Отмечается, что в городе Тарнуве местные жители вышли встречать Красной армию, несмотря на продолжающийся обстрел с немецкой стороны. С 18 января по 1 февраля 1945 года в городе прошли три митинга, на которых поляки благодарили советских солдат за изгнание немецких войск.

«Сейчас Красную армию часто обвиняют в том, что она не оказала помощь Варшавскому восстанию. Приказ о переходе к обороне наших сил последовал еще до начала Варшавского восстания. У наших войск после наступления через всю Белоруссию и часть Польши просто не было сил для форсирования Вислы. Время восстания выбрало польское правительство в изгнании. К сожалению, это политическое решение было оплачено человеческими жизнями», — рассказал историк Михаил Мягков.

В опубликованном архиве также содержатся «докладные записки и донесения политорганов Красной Армии», в которых зафиксированы «многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами», а также «варварского разрушения населенных пунктов и объектов культурного наследия».