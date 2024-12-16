В Москве пьяная женщина на Porsche задавила ребенка

СК просит арестовать женщину, сбившую насмерть ребенка в Новой Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина, насмерть сбившая ребенка, признала вину
Женщина, насмерть сбившая ребенка, признала вину Фото:

Управление Следственного Комитет РФ по Москве просит ареста для женщины, которая задавила 9-летнего ребенка и его няню. Водитель на Porsche была в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента мальчик погиб.

«Следователи столичного СК ходатайствуют об аресте обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в котором погиб ребенок», — говорится в  telegram-канале московского управления СК. Отмечается, что в ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину.

Сегодня, 16 декабря, следователи обратятся в Щербинский районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В это время пострадавшая няня продолжает получать необходимую медицинскую помощь, ее состояние остается под наблюдением врачей.

ДТП произошло 14 декабря в Новой Москве. Женщина в состоянии алкогольного опьянения выехала на тротуар и сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Ребенок скончался в больнице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Управление Следственного Комитет РФ по Москве просит ареста для женщины, которая задавила 9-летнего ребенка и его няню. Водитель на Porsche была в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента мальчик погиб. «Следователи столичного СК ходатайствуют об аресте обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в котором погиб ребенок», — говорится в  telegram-канале московского управления СК. Отмечается, что в ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину. Сегодня, 16 декабря, следователи обратятся в Щербинский районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В это время пострадавшая няня продолжает получать необходимую медицинскую помощь, ее состояние остается под наблюдением врачей. ДТП произошло 14 декабря в Новой Москве. Женщина в состоянии алкогольного опьянения выехала на тротуар и сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Ребенок скончался в больнице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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