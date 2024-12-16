В Москве пьяная женщина на Porsche задавила ребенка

Управление Следственного Комитет РФ по Москве просит ареста для женщины, которая задавила 9-летнего ребенка и его няню. Водитель на Porsche была в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента мальчик погиб.
«Следователи столичного СК ходатайствуют об аресте обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в котором погиб ребенок», — говорится в telegram-канале московского управления СК. Отмечается, что в ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину.
Сегодня, 16 декабря, следователи обратятся в Щербинский районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В это время пострадавшая няня продолжает получать необходимую медицинскую помощь, ее состояние остается под наблюдением врачей.
ДТП произошло 14 декабря в Новой Москве. Женщина в состоянии алкогольного опьянения выехала на тротуар и сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Ребенок скончался в больнице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.