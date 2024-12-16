Если Украина согласится по итогу на рождественское перемирие с Россией, это значит, что ей точно нельзя доверять, ведь изначально Киев отказался. С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Украине, которая отвергла идею рождественского перемирия, если все же согласится на него, доверять нельзя», — подчеркнул Картаполов в разговоре с журналистом кремлевского пула Алеександром Юнашевым. Генерал также подчеркнул, что Киев отвергает любые инициативы со стороны РФ.
Картаполов дал понять, что Россия продолжит выполнять цели, поставленные российским президентом Владимиром Путиным в контексте спецоперации. В том числе и по причине действий самой Украины.
На днях украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о проведении рождественского перемирия с Россией. В Кремле подчеркнули, что Москве нужен полноценный мир, а не перемирие.
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