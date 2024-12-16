Картаполов рассказал, почему нельзя доверять Украине

Картаполов: Украине нельзя доверять, если она согласится на перемирие с РФ
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Андрей Картаполов считает, что Украине не стоит доверять
Андрей Картаполов считает, что Украине не стоит доверять Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Украина согласится по итогу на рождественское перемирие с Россией, это значит, что ей точно нельзя доверять, ведь изначально Киев отказался. С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Украине, которая отвергла идею рождественского перемирия, если все же согласится на него, доверять нельзя», — подчеркнул Картаполов в разговоре с журналистом кремлевского пула Алеександром Юнашевым. Генерал также подчеркнул, что Киев отвергает любые инициативы со стороны РФ. 

Картаполов дал понять, что Россия продолжит выполнять цели, поставленные российским президентом Владимиром Путиным в контексте спецоперации. В том числе и по причине действий самой Украины. 

На днях украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о проведении рождественского перемирия с Россией. В Кремле подчеркнули, что Москве нужен полноценный мир, а не перемирие

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Если Украина согласится по итогу на рождественское перемирие с Россией, это значит, что ей точно нельзя доверять, ведь изначально Киев отказался. С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. «Украине, которая отвергла идею рождественского перемирия, если все же согласится на него, доверять нельзя», — подчеркнул Картаполов в разговоре с журналистом кремлевского пула Алеександром Юнашевым. Генерал также подчеркнул, что Киев отвергает любые инициативы со стороны РФ.  Картаполов дал понять, что Россия продолжит выполнять цели, поставленные российским президентом Владимиром Путиным в контексте спецоперации. В том числе и по причине действий самой Украины.  На днях украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о проведении рождественского перемирия с Россией. В Кремле подчеркнули, что Москве нужен полноценный мир, а не перемирие. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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