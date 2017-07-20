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20 июля 2017
19 июля 2017
18 июля 2017
19:20  20 июля 2017 0

Получившие правительственный фонд югорские олигархи пролоббировали новый проект

презентация всемирного торгового центра - world trade center. Сургут , комарова наталья, кондаков сергей
Председатель совета директоров СФК "Сургутгазстрой" Сергей Кандаков продвинул в Югре еще один мегапроектФото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте появится Многофункциональный комплекс с экспо-центром и спортивным манежем. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе мэрии города.

Проект обсуждался на инвестиционном совете при главе Сургута. СФК «Сургутгазстрой», принадлежащая строительному клану Кандаковых, вышла с предложением возвести Многофункциональный комплекс. Проект планируется реализовать при помощи концессионного соглашения с Фондом развития Югры.

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Планируется, что новый объект, вместимостью до 5 тысяч человек, сможет принимать мероприятия любого уровня и формата. В комплексе будут спортивный манеж, спортивные секции, концертный зал, экспо-центр.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», гендиректор СФК «Сургутгазстрой» Илья Кандаков покинул должность в корпорации ради места руководителя «Фонда научно-технологического развития Югры».

Эта организация будет курировать строительство в Сургуте университетского кампуса — площадки для развития арктической науки. Кроме того, строители также намерены воскресить проект возведения World Trade Center Surgut. По версии источников «URA.RU», в этом клану Кандаковых поможет кураторство над возведением научно-инновационного центра.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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