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25 июля 2017
24 июля 2017
00:30  25 июля 2017 0

В Microsoft отказались поддерживать Paint. Пользователи скорбят

Корпорация включала простой графический редактор в число стандартного набора Windows c момента выхода первой версии операционной системыФото: Flickr

Корпорация Microsoft приняла решение об отказе от дальнейшей поддержки одного из старейших графических редакторов — Paint. Программа встраивалась в оболочку операционной системы Windows на протяжение 32 лет.

После анализа, проведенного группой мониторинга корпорации, был составлен список стандартных приложений, дальнейшая разработка которых не имеет смысла. Вероятно, они будут удалены в последующих обновлениях системы, пишет Nation News.

Между тем, планы корпорации расстроили пользователей, многие из которых осваивали компьютер при помощи простого графического приложения для непрофессионалов, сообщает телеканал 360. Среди записей, которые появились в соцсетях, такие как «Это грустный день. Вспоминаю, как проводил часы в школе, занимаясь с Microsoft Paint», «Прощай Paint, прощай детство», «Мы будем скучать по тебе, Microsoft Paint». Многие просто не понимают, почему принято такое решение ведь, ведь пользователи продолжают активно работать в Paint.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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