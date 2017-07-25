Велосипедистка из Верхней Пышмы (город — спутник Екатеринбурга) Марина Исламова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде для глухих, которая проходит в эти дни в турецком городе Самсун. Об этом «URA.RU» сообщили друзья Марины. Девушка пришла второй на трассе по маунтинбайку.
Официальная информация о результатах соревнований появилась и на сайте Министерства спорта РФ. Первое место в дисциплине «маунтинбайк», кстати, тоже за россиянами — его завоевала спортсменка из Тольятти. Третью ступеньку пьедестала заняла велосипедистка из Японии.
Марина Исламова — глухонемая (как и все участники Сурдлимпийских игр). В профессиональный спорт она пришла почти случайно: в одном из интернатов для глухонемых (где учится ее дочь) она познакомилась с тренером школы олимпийского резерва «Велогор» Екатериной Моховой: та, узнав, что женщина увлекается велосипедом, пригласила ее на тренировку. За полтора года в велошколе Марину натренировали так, что она вошла в сборную России и завоевала серебряные и бронзовые медали национальных чемпионатов.
Исламова выступает сразу в двух дисциплинах (что редкость): как в маунтинбайке (езда по пресеченной местности), так и в шоссейных велогонках. Уральский режиссер Данил Куликов снял о необычной спортсменке видеоролик, который победил в ежегодной российской премии «Спорт и Россия» в номинации «социальная реклама».