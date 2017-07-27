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Главные новости Свердловской области
11:32  27 июля 2017 0

Авария иномарок оставила центр Екатеринбурга без трамваев

Виды Екатеринбурга, дорожные работы, трамвай, клубный дом тихвин, новый асфальт, знак объезд, улица радищева, замена дорожного покрытия
ДТП произошло на улице 8 МартаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге из-за аварии в районе Южного автовокзала скопилось несколько трамваев, которые не могли проехать в центр города. Об этом «URA.RU» cообщили в ETTУ.

ДТП произошло утром, 27 июля, на улице 8 Марта. По данным ГИБДД Екатеринбурга, на трамвайных путях столкнулись две иномарки. «На место выезжали ДПС, пострадавших нет», — уточнила пресс-секретарь городской ГИБДД Наталья Лесникова.

Заместитель руководителя ЕТТУ по эксплуатации Александр Серебренников уточнил, что движение трамваев из-за аварии приостановили на 40 минут. По информации подписчиков группы «Инцидент Екатеринбург», трамваи не шли на остановку «Южная», а разворачивались в сторону метро «Ботаническая».

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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