Авария иномарок оставила центр Екатеринбурга без трамваев

В Екатеринбурге из-за аварии в районе Южного автовокзала скопилось несколько трамваев, которые не могли проехать в центр города. Об этом «URA.RU» cообщили в ETTУ.
ДТП произошло утром, 27 июля, на улице 8 Марта. По данным ГИБДД Екатеринбурга, на трамвайных путях столкнулись две иномарки. «На место выезжали ДПС, пострадавших нет», — уточнила пресс-секретарь городской ГИБДД Наталья Лесникова.
Заместитель руководителя ЕТТУ по эксплуатации Александр Серебренников уточнил, что движение трамваев из-за аварии приостановили на 40 минут. По информации подписчиков группы «Инцидент Екатеринбург», трамваи не шли на остановку «Южная», а разворачивались в сторону метро «Ботаническая».