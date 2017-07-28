Аналитики назвали самого крупного автопроизводителя в мире

Лидером по продажам среди мировых производителей легковых автомобилей стал альянс Renault-Nissan, владеющий 40,7% в холдинге «АвтоВАЗ». По данным аналитиков, в первой половине 2017 года альянс смог реализовать почти 5,27 млн своих автомобилей в разных странах.
Исследователи рынка считают, что занять первую строчку в рейтинге Renault-Nissan удалось благодаря восстановлению спроса на автомобили в России и повышению в Европе. Также одной из причин названо присоединение к альянсу Mitsubishi Motors осенью минувшего года, пишет агентство Nation News.