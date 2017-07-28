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28 июля 2017
Главные новости Москвы
20:28  28 июля 2017 0

Аналитики назвали самого крупного автопроизводителя в мире

Выборы Попова. Сургут, иномарки
Спрос на иномарки в России восстановленФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лидером по продажам среди мировых производителей легковых автомобилей стал альянс Renault-Nissan, владеющий 40,7% в холдинге «АвтоВАЗ». По данным аналитиков, в первой половине 2017 года альянс смог реализовать почти 5,27 млн своих автомобилей в разных странах.

Исследователи рынка считают, что занять первую строчку в рейтинге Renault-Nissan удалось благодаря восстановлению спроса на автомобили в России и повышению в Европе. Также одной из причин названо присоединение к альянсу Mitsubishi Motors осенью минувшего года, пишет агентство Nation News.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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